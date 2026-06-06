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रायगड किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा संपन्न, पाहा मनमोहक क्षणचित्रे

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 06, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:02 PM IST

Shivrajyabhishek Sohala 2026 : रायगड किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा शविवारी पार पडणार आहे संभाजी छत्रपती यांच्या हस्ते हा शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडला

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किल्ले रायगडावर आज शिवराज्याभिषेक सोहळा ...... देशभरातून हजारो शिवभक्तांची मांदियाळी ....... विविध कार्यक्रमांचे आयोजन ....... किल्ले रायगडावरील वातावरण शिवमय .......

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किल्ले रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे साक्षीदार झालेल्या शिवप्रेमींचा  परतीचा प्रवास  सुरु झाला आहे. परतीच्या प्रवासात पायरी मार्गावर गर्दी होऊ नये म्हणून समिती आणि पोलिस प्रशासनाने नियोजन केले आहे.  

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छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा आज किल्ले रायगडावर साजरा होत आहे. आपल्या राजाचा सोहळा 'याची देही याची डोळा' अनुभवण्यासाठी देशभरातून हजारो शिवभक्त किल्ले रायगडावर दाखल झाले आहेत. राज सदरेवरील मेघडंबरीला  फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. 

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भगवे झेंडे, पताका , पोवाडे आणि शिवरायांचा जयजयकार यामुळे वातावरण शिवमय झालं आहे. यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं आहे. अगदी थोड्याच वेळात ध्वजवंदनाने या सोहळ्याला सुरुवात होईल.त्यानंतर शिवपालखी वाजत गाजत राजसदरेवर येईल आणि शिवराज्याभिषेकाचा मुख्य सोहळा सुरू होईल. 

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उत्सव मूर्तीस अभिषेक झाल्यानंतर सिंहासनारूढ शिवपुतळ्याला सुवर्ण मुद्रांचा अभिषेक केला गेला. युवराज संभाजीराजे छत्रपती महाराज यांच्या मार्गदर्शनानंतर राजसदर ते जगदीश्वर मंदिर अशी पालखी मिरवणूक निघाली. 

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शिवसमाधीला अभिवादन करून सोहळ्याची सांगता झाली. शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला रायगडावर  शिवकालीन मर्दानी खेळांची प्रात्यक्षिके सादर झाली रात्री झालेल्या शाहिरी पोवाड्याने शिवभक्तांमध्ये स्फुल्लिंग चेतवले. 

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हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा आज किल्ले रायगडावर साजरा झाला. हा नेत्रदीपक सोहळा अनुभवण्यासाठी देशभरातून लाखो शिवभक्त किल्ले रायगडावर दाखल झाले होते. 

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शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यासह जगभरातून शिवभक्त दुर्गदुर्गेश्वर किल्ले रायगडावर दाखल झाले आहे. या सोहळ्याला ध्वजवंदनाने सुरुवात झाली. 

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