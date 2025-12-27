ताजमहाल पहायला आग्र्याला कशाला जायचं? महाराष्ट्रात आहे सेम टू सेम तसाच ताजमहल; सर्वात जास्त जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेला एकमेव जिल्हा
छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी आहे. महाराष्ट्राचा ताजमहल इथचं आहे.
Chhatrapati Sambhaji Nagar Tourist Places : नातळच्या सुट्टीनिमित्ताने सर्वच जण लाँग टूरचा प्लान करत आहेत. प्रत्येक जण आपल्या वेळेनुसार बजेट नुसार ट्रीप प्लान करतात. कुणाल जर ताजमहल पाहण्याची इच्छा असेल पण बजेट नसेल तर महाराष्ट्रातच तुमची ताजमहल पाहण्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. ताजमहाल पहायला आग्र्याला कशाला जायचं? आपल्या महाराष्ट्रात सेम टू सेम तसाच ताजमहल आहे. ज्या जिल्ह्यात हा ताजमहल आहे तिथे महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहेत.