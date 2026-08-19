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महाराष्ट्रात आहे आणखी एक 'जंजिरा', जहाजाच्या आकाराचा अद्भूत किल्ला, इंजिनिअरिंगचा थक्क करणारा नमुना

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:02 PM IST

महाराष्ट्रात असलेले गड-किल्ले ही राज्याची खरी संपत्ती आहे. कित्येक वर्षांचा इतिहास असलेले किल्ले हे मराठ्यांच्या शौर्याची गाथा सांगतात. 

रायगड जिल्ह्यात मुरुड-जंजिरा हा एक अभेद्य किल्ला आहे. पण तुम्हाला माहितीये का पालघरमध्येह एक जंजिरा किल्ला आहे. 

maharashtra tourism a historical ship like fort located near Kelve Beach in Palghar1/7

महाराष्ट्रात आहे आणखी एक 'जंजिरा', जहाजाच्या आकाराचा अद्भूत किल्ला, इंजिनिअरिंगचा थक्क करणारा नमुना

 जंजिरा म्हणजे पाण्याने वेढलेले बेट. केळवे समुद्रकिनाऱ्यापासून दक्षिणेकडे दांडा खाडी जिथे समुद्राला मिळते तिथेच एका मोठ्या खडकावर. एक जहाजा्या आकाराचा किल्ला आहे. दुर्लक्षित असलेल्या या किल्ल्याबद्दल आज आपण जाणून घेऊयात. ( सर्व फोटोः उद्धव ठाकरे यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंट आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

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पालघरमधील केळवे या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळी असलेला केळवे पाणकोट जंजिरा किल्ला अनेकांना माहितीच नाही. हा किल्ला पोर्तुगिजांनी 16व्या शतकात बांधला होता.

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वसईच्या मोहिमेदरम्यान 1739 मध्ये चिमाजी अप्पांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी हा किल्ला जिंकला आणि हा परिसर मराठा साम्राज्याखाली आला.

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केळवे जंजिराचे वैशिष्ट्यै म्हणजे हा किल्ला जहाजाच्या आकारासारखा आहे. हा किल्ला जणू समुद्रात नांगरलेले दगडी जहाजच वाटतो. 

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16 व्या शतकात उत्तर कोकण किनारपट्टी आणि व्यापारी मार्गावर वचक ठेवण्यासाठी पोर्तुगीजांनी जहाजाच्या आकारासारखा हा जलदुर्ग बांधला

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 समुद्राच्या खारट पाण्याच्या मधोमध असूनही गडाच्या पोटात असलेली गोड्या पाण्याची विहीर हे इथले आणखी एक आश्चर्य आहे. खारट वाऱ्याचा आणि लाटांच्या माऱ्याचा तडाखा सोसत आपलं अस्तित्व टिकवून आहे.

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या किल्ल्यावर जाण्यासाठी ओहोटीची वाट पाहावी लागते. कारण भरतीच्या वेळी हा किल्ला पूर्णपणे पाण्याने वेढला जातो.

TAGS:
maharashtra tourism a historical ship like fort located near Kelve Beach in Palghar

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