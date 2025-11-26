मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला कोणता? पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर पण 99% लोकांना नावही माहित नाही
Last Fort Build By Maratha: मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला कोणता? असं विचारल्यास तुम्हाला नक्कीच याचं उत्तर देता येणार नाही. मात्र हा किल्ला नेमका कोणता? तो कुठे आहे? कोणी आणि कधी बांधला? हे पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 26, 2025, 03:11 PM IST
1/11
पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर आहे मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला
2/11
99 टक्के लोकांनी नावही ऐकलं नसेल
3/11
चौकोनी आकाराचा तट
4/11
आकाराने लहान पण...
5/11
कधी बांधला हा किल्ला?
6/11
कोणी बांधला हा किल्ला?
7/11
या किल्ल्याचं नाव काय?
8/11
किल्ल्याची निर्मिती करण्याचा उद्देश
9/11
इथून नेमकं काय काम व्हायचं
10/11