मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला कोणता? पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर पण 99% लोकांना नावही माहित नाही

Last Fort Build By Maratha: मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला कोणता? असं विचारल्यास तुम्हाला नक्कीच याचं उत्तर देता येणार नाही. मात्र हा किल्ला नेमका कोणता? तो कुठे आहे? कोणी आणि कधी बांधला? हे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 26, 2025, 03:11 PM IST
1/11

पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर आहे मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला

lastmarathafort

मराठ्यांनी बांधलेल्या या शेवटच्या किल्ल्याबद्दल तुम्हालाही काही कल्पना नसेल. हा किल्ला पुण्यात आहे असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे. या किल्ल्यासंदर्भात अधिक माहिती घेऊयात...

2/11

99 टक्के लोकांनी नावही ऐकलं नसेल

lastmarathafort

मराठ्यांनी बांधलेला हा किल्ला पुणे जिल्ह्यात असला तरी 99 टक्के लोकांनी त्याचं नावही ऐकलं नसेल.  

3/11

चौकोनी आकाराचा तट

lastmarathafort

हा किल्ला साधारणपणे त्रिकोणी आकाराचा असून आतमधील बालेकिल्ला मात्र चौकोनी आकाराचा तट असलेला आहे.  

4/11

आकाराने लहान पण...

lastmarathafort

हा किल्ला आकाराने लहान असला तरी गडावरुन आजूबाजूच्या डोंगररांगा आणि सुंदर निसर्ग अनुभवता येतो.  

5/11

कधी बांधला हा किल्ला?

lastmarathafort

सन 1763 ते 1765 अशा दोन वर्षांच्या कालावधीत मराठ्यांनी त्यांच्या राजवटीमधील शेवटचा किल्ला बांधला.  

6/11

कोणी बांधला हा किल्ला?

lastmarathafort

पेशव्यांच्या तोफखान्याचे प्रमुख भीमराव पानसे आणि कृष्णाराव पानसेंनी हा किल्ला बांधला.  

7/11

या किल्ल्याचं नाव काय?

lastmarathafort

एवढ्या वेळापासून आप ज्या किल्ल्याबद्दल बोलतोय त्यांचं नाव आहे मल्हारगड! हा मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला मानला जातो.  

8/11

किल्ल्याची निर्मिती करण्याचा उद्देश

lastmarathafort

पुणे शहरापासून साधारण 35 किलोमीटरवर असलेल्या सासवडच्या मार्गावर दिवेघाटावर लक्ष ठेवण्याच्या उद्देशाने या किल्ल्याची निर्मिती करण्यात आलेली.  

9/11

इथून नेमकं काय काम व्हायचं

lastmarathafort

दिवेघाटावर लक्ष ठेवणे आणि पुणे-सासवड मार्गाचं रक्षण करण्याच काम या किल्ल्याहून व्हायचं. मल्हारगड त्यासाठीच उभारण्यात आलेला.  

10/11

ऐतिहासिक उल्लेख

lastmarathafort

1771-1772 मध्ये थोरले माधवराव पेशवे या मल्हारगडावर आले होते. असा ऐतिहासिक उल्लेखही कागदपत्रांमध्ये दिसून येतो.   

11/11

ब्रिटीशांच्या ताब्यात

lastmarathafort

1818 मध्ये पेशवाई संपली तेव्हा सर्व किल्ले ब्रिटीशांच्या ताब्यात गेले. त्यात  मल्हारगडही होता. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

