/पुणे, मुंबईच्या पर्यटकांनो विकेंडला चुकूनही इकडं भटकू नका; No Entry चा बोर्ड पाहून माघारी फिरावं लागेल, कारण...

सोशल मीडियावर या ठिकाणचे फोटो सध्या चांगलेच व्हायरल असून दर विकेंडला इथे भरपूर गर्दी असते. मात्र यंदा इथे नो एन्ट्रीचे आदेश आहेत. नेमकं यामागील कारण काय जाणून घ्या...
रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड किल्ला पर्यटकांसाठी दोन दिवस बंद असणार आहे.
1 आणि 2 ऑगस्ट रोजी सिंहगड किल्ल्यावर पर्यटकांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाचा रेड अलर्ट असून सिंहगड परिसरात मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे.
दरड कोसळण्याचा आणि दगड घसरण्याचा धोका वाढल्याने वन विभागाने पर्यटकांसाठी किल्ल्यावर प्रवेश बंदी केली आहे.
पर्यटकांनी सिंहगड परिसरात जाणे टाळावे, असं पुणे वन विभागाने आवाहन करताना म्हटलं आहे.
तसेच प्रशासनाला सहकार्य करावे, असेही पुणे वन विभागाने आपल्या आवाहनात नमूद केलं आहे.
पावसाळ्यामध्ये सिंहगड हा मुंबई, पुण्यातील पर्यटकांसाठी विकेंडची गो टू प्लेस म्हणजेच सहज जाऊन येता येईल असं पर्यटनस्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे. (सर्व फोटो इन्स्टाग्रामवरुन साभार)