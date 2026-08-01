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पुणे, मुंबईच्या पर्यटकांनो विकेंडला चुकूनही इकडं भटकू नका; No Entry चा बोर्ड पाहून माघारी फिरावं लागेल, कारण...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 01, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:15 AM IST

सोशल मीडियावर या ठिकाणचे फोटो सध्या चांगलेच व्हायरल असून दर विकेंडला इथे भरपूर गर्दी असते. मात्र यंदा इथे नो एन्ट्रीचे आदेश आहेत. नेमकं यामागील कारण काय जाणून घ्या...

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दोन दिवस बंद

रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड किल्ला पर्यटकांसाठी दोन दिवस बंद असणार आहे.

 

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प्रवेश बंद करण्यात आला

1 आणि 2 ऑगस्ट रोजी सिंहगड किल्ल्यावर पर्यटकांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.

 

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पावसाचा जोर कायम

पुणे जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाचा रेड अलर्ट असून सिंहगड परिसरात मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे. 

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दरड कोसळण्याचा धोका

दरड कोसळण्याचा आणि दगड घसरण्याचा धोका वाढल्याने वन विभागाने पर्यटकांसाठी किल्ल्यावर प्रवेश बंदी केली आहे.

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परिसरात जाणे टाळावे

पर्यटकांनी सिंहगड परिसरात जाणे टाळावे, असं पुणे वन विभागाने आवाहन करताना म्हटलं आहे.

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सहकार्य करावे

तसेच प्रशासनाला सहकार्य करावे, असेही पुणे वन विभागाने आपल्या आवाहनात नमूद केलं आहे.

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पर्यटकांसाठी विकेंडची गो टू प्लेस

पावसाळ्यामध्ये सिंहगड हा मुंबई, पुण्यातील पर्यटकांसाठी विकेंडची गो टू प्लेस म्हणजेच सहज जाऊन येता येईल असं पर्यटनस्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे. (सर्व फोटो इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

TAGS:
maharashtra
Tourism
UPDATES
pune
Red Alert
forest department
entry ban
Sinhagad fort

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