Marathi News
  Maharashtra Transporters Strike: महाराष्ट्रात आजपासून चक्का जाम, शाळा-बस-टॅक्सी-ऑटो रिक्षाने केली संपाची घोषणा

Maharashtra Transporters Strike: महाराष्ट्रात आजपासून 'चक्का जाम', शाळा-बस-टॅक्सी-ऑटो रिक्षाने केली संपाची घोषणा

Maharashtra Transport Stike : महाराष्ट्रात आजपासून म्हणजे 5 मार्च 2026 रोजी अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी वाहतूक संप पुकारण्यात आला आहे. 'महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी' (M-TAC) च्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला असून, प्रामुख्याने ई-चलान (e-challan) प्रणालीतील त्रुटी आणि दंड वसुलीच्या विरोधात हा पवित्रा घेण्यात आला आहे. 

Dakshata Thasale | Mar 05, 2026, 12:11 PM IST
2 मार्च 2026 रोजी मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ (MSRTC) मुख्यालयात 'महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी' (M-TAC) आणि राज्य सरकार यांच्यात महत्त्वाची बैठक पार पडली. ही बैठक राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी देखील उपस्थित होते.

बैठकीत मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, अनधिकृतपणे किंवा खासगी जागेत उभ्या असलेल्या वाहनांवर लावण्यात आलेले 'अन्यायकारक' ई-चलान रद्द करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, सरकारकडून कोणताही ठोस लेखी निकाल किंवा 'जीआर' (Government Resolution) न मिळाल्यामुळे संघटना समाधानी नव्हत्या. केवळ तोंडी आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास संघटनांनी नकार दिला.

ही चर्चा निष्फळ ठरल्याने कमिटीने 5 मार्च 2026 पासून पुकारलेला अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी संप कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा संप आझाद मैदानावर होणार आहे. या संपाचा सामान्यांवर काय परिणाम होणार.

कुणी पुकारला आहे?

महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी (M-TAC) आणि विविध रिक्षा, टॅक्सी व बस संघटनेने हा संघ पुकारला आहे. प्रामुख्याने ई-चलान प्रणालीचा गैरवापर, अव्वाच्या सव्वा दंड वसुली, वाढीव कर, आणि टोल वसुली या मुद्द्यांवरून हा संप सुरू करण्यात आला आहे. मुख्य आंदोलन मुंबईतील आझाद मैदानावर होणार असून, राज्यातील इतर भागांत आरटीओ (RTO) कार्यालयांसमोर निदर्शने केली जात आहेत. 

संपाचा परिणाम

या संपामुळे खालील सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये खाजगी आणि स्कूल बस: अनेक शाळांनी बस सेवा बंद राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

ट्रक आणि टेम्पो: मालवाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. टॅक्सी आणि रिक्षा: मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांत रिक्षा आणि टॅक्सी सेवा विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत.

एसटी (MSRTC): एसटी कर्मचारी संघटनांनी देखील या संपाला पाठिंबा दर्शवला असून, काही ठिकाणी बस सेवा विस्कळीत झाल्याच्या बातम्या आहेत.  वाहतूक आयुक्त आणि संघटनांमधील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्यामुळे हा संप पुकारण्यात आला आहे. प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी स्थानिक अपडेट्स तपासावेत.

जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, शाळा/कार्यालयीन कर्मचारी वाहतूक आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होणार आहे. वाहतूकदारांच्या मागण्यांवर प्रशासन आणि संघटनांमध्ये तोडगा न निघाल्याने हा संप सुरू करण्यात आला आहे.

