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महाराष्ट्रातील एकमेव ठिकाण, रुळाच्या इकडे-तिकडे दोन स्टेशन; प्रवाशांचा होतो गोंधळ

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 18, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:46 PM IST

Indian Railway : महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रेल्वेचं जाळ पसरलं आहे. एकमेल असं ठिकाण आहे जे रुळाच्या आमने-सामनेच दोन रेल्वे स्टेशन आहे. प्रवाशांचा यामध्ये खूप गोंधळ होतो. 

 

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रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशनशी आपल्यापैकी अनेकांचा संबंध आला असेल. रेल्वे हे परिवहनाच सर्वात मोठं साधन आहे. ऑस्ट्रेलियाची जेवढी लोकसंख्या आणि तेवढे लोक भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात. भारतीय रेल्वेचे जाळे जगातील चौथे सर्वात मोठे जाळे आहे. 

 

Maharashtra Unique railway station 2/8

भारतीय रेल्वेचे एकूण जाळे 67368 मार्ग किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे आणि त्याचा सतत विस्तार होत आहे. भारतीय रेल्वेबद्दल अशा अनेक आश्चर्यकारक गोष्टी आहेत, ज्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. 

Maharashtra Unique railway station 3/8

आज आम्ही तुम्हाला भारतीय रेल्वेबद्दल अशीच एक आश्चर्यकारक माहिती सांगणार आहोत, जी तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल. होय, आज आम्ही तुम्हाला देशातील अशा एका ठिकाणाबद्दल सांगणार आहोत, जिथे एक नाही, तर दोन रेल्वे स्थानके आहेत.

 

Maharashtra Unique railway station 4/8

महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी दोन रेल्वे स्थानके आहेत.  श्रीरामपूर आणि बेलापूर रेल्वे स्थानके महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी आहेत. 

 

Maharashtra Unique railway station 5/8

श्रीरामपूर आणि बेलापूर ही एकाच ठिकाणी असलेली दोन वेगवेगळी रेल्वे स्थानके आहेत. या दोन रेल्वे स्थानकांमधील फरक एवढाच आहे की, एक रेल्वे रुळांच्या उजव्या बाजूला आहे, तर दुसरे डाव्या बाजूला आहे. 

 

Maharashtra Unique railway station 6/8

येथील स्थानिकांना या दोन रेल्वे स्थानकांची चांगलीच माहिती आहे, परंतु जे पहिल्यांदा भेट देत आहेत त्यांचा थोडा गोंधळ होणे स्वाभाविक आहे.

 

Maharashtra Unique railway station 7/8

सहसा, रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना एकच स्टेशन असते. श्रीरामपूर आणि बेलापूर एकमेकांना लागून असल्यामुळे नवीन प्रवाशांचा गोंधळ होऊ शकतो. काही गाड्या श्रीरामपूर रेल्वे स्टेशनवर येतात आणि जातात. त्याचप्रमाणे, काही गाड्या बेलापूरला येतात आणि जातात.

 

Maharashtra Unique railway station 8/8

 या दोन रेल्वे स्टेशनच्या जवळ असल्यामुळे नवीन प्रवाशांना आपली ट्रेन कुठून पकडावी याबद्दल गोंधळ होऊ शकतो. ते अनेकदा चुकीच्या स्टेशनवर पोहोचतात. थोडे निष्काळजी असलेले प्रवासी आपली ट्रेन चुकवूही शकतात.

TAGS:
Indian railway
maharashtra
Maharashtra Railway Station

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