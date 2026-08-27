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महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर खेडेगाव, अजूनही लोक राहतात गुहेत, 6 वाजताच येते अंधारून

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:01 PM IST

मान्सूनमध्ये सह्याद्री जणू स्वर्गासारखाच भासतो. धबधबे, दऱ्या आणि निसर्ग पाहण्यासारखा असतो. महाराष्ट्रातील एक स्वर्गाहून सुंदर गावाबाबत जाणून घेऊया. 

 

महाराष्ट्रात अनेक अशी गावं आहेत जेथे निसर्गाने मुक्त हस्ताने उधळण केली आहे. अनेक गावांतील निसर्गसौंदर्य पाहणे जणू एक पर्वणीच असते. 

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महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर खेडेगाव, अजूनही लोक राहतात गुहेत, 6 वाजताच येते अंधारून

महाराष्ट्रात असं एक गाव आहे जिथे सूर्योदय दोन ते अडीच तास उशीरा होतो आणि सूर्यास्त दोन-अडीच तास आधी होतो. संध्याकाळी 6 वाजताच येथे अंधारून येते. 

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अकोले तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील कोंबडकिल्ला-कुंजीरगडच्या पायथ्याशी फोफसंडी हे गाव वसले आहे. या गावाला निसर्ग वैभव लाभले आहे. 

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सह्याद्री गिरीकंदरातील चौफेर डोंगरामध्ये दरीत फोफसंडी हे गाव आता पर्यटकांना खुणावते आहे. येथे गावकऱ्यांना सकाळी उशिराने सूर्यदर्शन होते तर संध्याकाळी थोड लवकरच अंधारून येते. पावसाळ्यात येथील परिसर रानाफुलांनी बहरतो. 

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भारतात ब्रिटिशांची राजवट होती तेव्हा फॉफ नावाचा एक इंग्रज अधिरारी सुट्टीच्या दिवशी म्हणजेच रविवारी विश्रांतीसाठी या निसर्गरम्य अशा गावात जात असे. तेव्हा पासून या ठिकाणाचे नाव फॉफसंडे असं पडले. पुढे त्याच शब्दाचा अपभ्रंश होऊन फोफसंडी हे नाव पडले आहे. 

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या गावातील मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती. पावसाळ्याच्या चार महिन्यात शेतीत उगवेल ते कमवून आठ महिने रोजदांरीसाठी पुणे किंवा ठाणे जिल्ह्यात जातात. गावात मुख्यतः  भात, नागली, वरई पिके घेतली जातात.

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मांडवी नदीचा उगम फोफसंडी गावाच्या हद्दीतच होतो. इथल्या एका गुहेत मांडव्य ऋषींनी तपश्चर्या केली होती. त्यांच्या नावावरूनच या नदीचे नाव मांडवी पडले आहे.

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फोफसंडी हे गाव सह्याद्रीच्या डोंगर कपारीत वसलेले आहे. अजूनही या गावातील काही कुटुंब गुहेत राहतात. पावसाळ्यात अनेक पर्यटक या ठिकाणी फिरायला येतात. 

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पावसाळ्यात या गावात तुफान पाऊस पडतो. फोफसंडीचा धबधबा खूप लोकप्रिय आहे. या गावाला निसर्गाने भरभरून दिले आहे. नदी, धबधबा, हिरवाई, डोंगर असल्याने गर्द हिरवी वनराई, दुर्मिळ पशु-पक्षी, जैववैविध्य या गावात आढळते

TAGS:
Fofsandi Village Ahmednagar
Tourism In Rural Maharashtra
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