  • निम्मा महाराष्ट्र उष्णतेच्या लाटेत होरपळणार; कोणत्या दिवशी कोणत्या जिल्ह्यांना धोका? तारखेसह यादी

निम्मा महाराष्ट्र उष्णतेच्या लाटेत होरपळणार; कोणत्या दिवशी कोणत्या जिल्ह्यांना धोका? तारखेसह यादी

Maharashtra Heatwave Alert : उष्णतेचा आगडोंब उसळल्याचीच स्थिती सध्या देशभरात पाहायला मिळत आहे. अपवाद आहेत ती म्हणजे उत्तरेकडील काही राज्य. महाराष्ट्रात तर निम्मं राज्य या अग्नितांडवाच्या विळख्यात दिसत आहे. त्यातच ही स्थिती पुढचे काही दिवस कायम असेल असा इशारा जारी केल्यानं नागरिकांना धडकीच भरली आहे.   

Sayali Patil | Apr 17, 2026, 01:21 PM IST
उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

Maharashtra weather heatwave alert issued for 23 districs know detail list

Maharashtra Heatwave Alert : पुढील 24 तासांसाठी राज्यातील 23 जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. या इशाऱ्यानं चिंतेत भर पडलेली असतानाच यंत्रणांनी नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. दुपारच्या वेळी भर उन्हात घराबाहेर पडणं टाळा असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे.  

कोकण किनारपट्टी

Maharashtra weather heatwave alert issued for 23 districs know detail list

हवामान विभागाच्या पूर्वानुमानानुसार 17 एप्रिलला कोकण किनारपट्टी, पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे.   

धुळे, जळगाव, नाशिक

Maharashtra weather heatwave alert issued for 23 districs know detail list

धुळे, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेचा इशारा आहे.   

कोणत्या जिल्ह्यांवर पावसाचं सावट?

Maharashtra weather heatwave alert issued for 23 districs know detail list

राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांना दिवस मावळतीला जात असताना मेघगर्जनेसह पावसाचा मारा सोसावा लागू शकतो अशा इशाऱ्यानं सतर्क करण्यात आलं आहे.   

18 एप्रिलसाठी कोणता इशारा?

Maharashtra weather heatwave alert issued for 23 districs know detail list

24 तासांनंतर म्हणजेच 18 एप्रिलला तुलनेनं तापमानात अंशत: घट होईल. मात्र, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, अकोला, अमरावती, नागपूर, वर्धा या 10 जिल्ह्यांत उष्णतेच्या लाटेचा यलो अलर्ट जारी असेल.   

18 एप्रिलला पावसाचा अंदाज

Maharashtra weather heatwave alert issued for 23 districs know detail list

दरम्यान सोलापूर, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव या चार जिल्ह्यां 18 एप्रिलला पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यावेळी मेघगर्जना आणि विजाच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता आहे.   

19 एप्रिल

Maharashtra weather heatwave alert issued for 23 districs know detail list

19 एप्रिलला वातावरणात बरेच बदल अपेक्षित असून यादरम्यान अकोला आणि अमरावतीमध्ये या ठिकाणी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा आहे. तर काही जिल्ह्यांत तापमानात घट अपेक्षित आहे. तर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, सोलापूर, नांदेड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाची हजेरी असेल. 

नवा आठवडा अन् पाऊस...

Maharashtra weather heatwave alert issued for 23 districs know detail list

चालू आठवडा उष्णतेनं निरोप देणार असला तरीही नवा आठवडा म्हणजेच 20 एप्रिलला राज्यातील 9 जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. प्रामुख्यानं अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, परभणी, हिंगोली, नांदेड, अकोला, अमरावती, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये पाऊसधारा बरसतील असा अंदाज आहे.   

Astrology : आजपासून पुढील एक महिना ही लोक होणार मालामाल! चैत्र अमावस्या सूर्य-चंद्र युती अन् शनी गोचर देणार पैसा, नोकरी, प्रेम...

Astrology : आजपासून पुढील एक महिना ही लोक होणार मालामाल! चैत्र अमावस्या सूर्य-चंद्र युती अन् शनी गोचर देणार पैसा, नोकरी, प्रेम...

Astrology : आजपासून पुढील एक महिना ही लोक होणार मालामाल! चैत्र अमावस्या सूर्य-चंद्र युती अन् शनी गोचर देणार पैसा, नोकरी, प्रेम... 8
महाराष्ट्रातील 10 सुंदर पर्यटनस्थळ; कडाक्याच्या उन्हात मिळेल गारवा, मग कशाला जायचं गोवा, शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंगला?

महाराष्ट्रातील 10 सुंदर पर्यटनस्थळ; कडाक्याच्या उन्हात मिळेल गारवा, मग कशाला जायचं गोवा, शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंगला? 11
Maruti Suzuki ने बंद केली सर्वसामान्यांना परवडणारी कार; सर्वात स्वस्त कारची निर्मिती बंद! SUV घेणार तिची जागा

Maruti Suzuki ने बंद केली सर्वसामान्यांना परवडणारी कार; सर्वात स्वस्त कारची निर्मिती बंद! SUV घेणार तिची जागा 8
IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीकडे इतिहास रचण्याची संधी, आरसीबीच्या स्टार फलंदाजांना टाकणार का मागे?

IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीकडे इतिहास रचण्याची संधी, आरसीबीच्या स्टार फलंदाजांना टाकणार का मागे? 6