Marathi News
  • फोटो
  • ZP Election : जिल्हा परिषदा नेमकं काय काम करतात अन् ZP निवडणुकांना ग्रामीण भागात महत्त्व का?

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून होतं. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान आणि 7 फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. जिल्हा परिषद (ZP) ही ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासात या संस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची का आहे, हे समजून घेऊया.   

Dakshata Thasale | Jan 13, 2026, 07:14 PM IST
12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समिती

पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर, तर कोकण विभागातील  रायगड,रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, तर छत्रपती संभाजी नगर विभागातील छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्हा परिषदा आहेत. दिनेश वाघमारे ,राज्य निवडणुक अयोग्य ,आयुक्त पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समिती असतील.

जिल्हा परिषद काय काम करते?

जिल्हा परिषदेकडे ग्रामीण भागातील विकासाच्या अनेक जबाबदाऱ्या सोपवलेल्या असतात. ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असतो.   शिक्षण: प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे व्यवस्थापन करणे, नवीन शाळा बांधणे आणि शिक्षकांच्या कामावर देखरेख करणे.  

आरोग्य: ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि दवाखाने चालवणे, लसीकरण मोहिमा राबवणे आणि आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता: गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, विहिरी खोदणे आणि स्वच्छतेच्या योजना (उदा. सांडपाणी व्यवस्थापन) राबवणे.

पायाभूत सुविधा: ग्रामीण रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारतींचे बांधकाम व देखभाल करणे. कृषी व पशुसंवर्धन: शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे व खते पुरवणे, सिंचनाच्या लहान योजना राबवणे आणि पशुवैद्यकीय सेवा पुरवणे.

समाजकल्याण: अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे. नियोजन व समन्वय: जिल्हा स्तरावरील विकास योजनांचा आराखडा तयार करणे आणि पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या कामात समन्वय राखणे. 

ZP निवडणुकांना ग्रामीण भागात इतके महत्त्व का?

ग्रामीण राजकारणात जिल्हा परिषद निवडणुकांना 'मिनी विधानसभा' मानले जाते, त्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.  निधीचे नियंत्रण: जिल्हा परिषदेकडे कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी येतो. हा निधी कोणत्या कामासाठी आणि कुठे वापरायचा, याचे सर्वाधिकार निवडून आलेल्या सदस्यांकडे असतात.

थेट लोकसंपर्क: ZP सदस्य थेट सामान्य जनतेशी जोडलेले असतात. रस्ते, पाणी, शाळा आणि आरोग्य यांसारख्या रोजच्या गरजांसाठी लोक या सदस्यांवर अवलंबून असतात. राजकीय भवितव्य: जिल्हा परिषद ही कार्यकर्त्यांची 'राजकीय प्रयोगशाळा' असते. अनेक मोठे नेते (आमदार, खासदार) सुरुवातीला जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून आपली कारकीर्द सुरू करतात.

शासकीय योजनांचा लाभ: राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे मुख्य माध्यम जिल्हा परिषदच असते. सत्तेचे केंद्र: जिल्हा परिषदेवर ज्या पक्षाची सत्ता असते, त्या पक्षाचे ग्रामीण भागातील वर्चस्व वाढते, ज्याचा उपयोग पुढे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये होतो.   

