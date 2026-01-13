ZP Election : जिल्हा परिषदा नेमकं काय काम करतात अन् ZP निवडणुकांना ग्रामीण भागात महत्त्व का?
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून होतं. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान आणि 7 फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. जिल्हा परिषद (ZP) ही ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासात या संस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची का आहे, हे समजून घेऊया.
Dakshata Thasale | Jan 13, 2026, 07:14 PM IST
12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समिती
पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर, तर कोकण विभागातील रायगड,रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, तर छत्रपती संभाजी नगर विभागातील छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्हा परिषदा आहेत. दिनेश वाघमारे ,राज्य निवडणुक अयोग्य ,आयुक्त पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समिती असतील.
जिल्हा परिषद काय काम करते?
ZP निवडणुकांना ग्रामीण भागात इतके महत्त्व का?
