डोंगर चढून नाही तर डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर जावे लागते; दोन डोंगरांच्या मध्ये असलेला महाराष्ट्रातील सिक्रेट समुद्र किनारा
महाराष्ट्रातील एक सुंदर समुद्र किनारा गोव्यातील एका लोकप्रिय समुद्र किनाऱ्याला टक्कर देतोय.
Vanita Kamble | Jan 07, 2026, 11:39 PM IST
Kasheli Beach Ratnagiri : महाराष्ट्र सध्या गोव्याला टक्कर देत आहे. जगभरातील पर्यटकांचे आवडते टूरीस्ट डेस्टिनेशन असलेल्या गोव्यापेक्षा कोकणातील समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटकांची जास्त गर्दी पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात एक सिक्रेट समुद्द किनारा आहे जो दोन डोंगरांच्या मध्ये आहे. डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर जावे लागते. जाणून घेऊया या समुद्र किनारा कुठे आहे.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8