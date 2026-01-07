English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • डोंगर चढून नाही तर डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर जावे लागते; दोन डोंगरांच्या मध्ये असलेला महाराष्ट्रातील सिक्रेट समुद्र किनारा

डोंगर चढून नाही तर डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर जावे लागते; दोन डोंगरांच्या मध्ये असलेला महाराष्ट्रातील सिक्रेट समुद्र किनारा

महाराष्ट्रातील एक सुंदर समुद्र किनारा  गोव्यातील एका लोकप्रिय समुद्र किनाऱ्याला टक्कर देतोय.  

Vanita Kamble | Jan 07, 2026, 11:39 PM IST
twitter

Kasheli Beach Ratnagiri : महाराष्ट्र सध्या गोव्याला टक्कर देत आहे. जगभरातील पर्यटकांचे आवडते टूरीस्ट डेस्टिनेशन असलेल्या गोव्यापेक्षा कोकणातील समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटकांची जास्त गर्दी पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात एक सिक्रेट समुद्द किनारा आहे जो दोन डोंगरांच्या मध्ये आहे. डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर जावे लागते.  जाणून घेऊया या समुद्र किनारा कुठे आहे. 

1/8

महाराष्ट्रात एक असा सिक्रेट समुद्र किनारा आहे जो दोन डोंगरांच्या मध्ये आहे. गोव्याच्या प्रसिद्ध हनीमून बीचला टक्कर देतो आपल्या महाराष्ट्रातील सिक्रेट बटरफ्लाई बीच टक्कर देत आहे.

twitter
2/8

या समुद्र किनाऱ्याचे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे प्रथम डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर पोहचावे लागते. कारण हा समुद्र किनारा दोन डोंगरांच्या कपारीत आहे.    

twitter
3/8

महाराष्ट्रातील हा सिक्रेट समुद्र किनारा  रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील कशेळी गावात आहे. गावाच्या नावावरुनच हा समुद्र किनारा कशेळी बीच म्हणून ओळखला जातो.   

twitter
4/8

 कशेळी येथील देवघळी बीच वरील सनसेट पॉईंटला फेमस ‘टुरिस्ट डेस्टिनेशन’ बनलं आहे. कशेळीच्या  टेबल पॉईंटवरूनदेखील निळ्याशार समुद्राचे विहंगम दृश्य दिसते.     

twitter
5/8

कशेळी बीचचा आकार हा गोव्याच्या बटरफ्लाय बीच सारखाच आहे. हा कोकणातील अतिशय सुंदर समुद्र किनारा आहे

twitter
6/8

 पर्यटकांच्या गर्दीपासून दूर असलेला कोकणातील एक शांत, एकांत समुद्र किनारा आहे. जो गोव्याच्या बटरफ्लाय बीचला टक्कर देतो.  

twitter
7/8

गोव्यात फुलपाखराच्या आकाराचा एक समुद्र किनारा आहे. बटरफ्लाय बीच असे याचे नाव आहे. यामुळे कशेळी बीच हनीमून बीच म्हणूनही ओळखला जातो.

twitter
8/8

कशेळीला जाण्यासाठी रत्नागिरी हे जवळचे रेल्वे स्थानक आहे. रत्नागिरी रेल्वे स्थानकात उतरुन एसटी बस किंवा खाजगी वाहनाने येथे जाता येते.   

twitter
पुढील
अल्बम

फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात 'बाउंड्री' पण आवश्यक असते नाहीतर...

पुढील अल्बम

फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात &#039;बाउंड्री&#039; पण आवश्यक असते नाहीतर...

फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात 'बाउंड्री' पण आवश्यक असते नाहीतर...

फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात 'बाउंड्री' पण आवश्यक असते नाहीतर... 8
परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा 7
तुमच्या किचनमधील &#039;या&#039; भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या &#039;त्या&#039; वस्तू

तुमच्या किचनमधील 'या' भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या 'त्या' वस्तू

तुमच्या किचनमधील 'या' भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या 'त्या' वस्तू 10
जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll!

जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll!

जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll! 10