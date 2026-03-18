  • Gudi Padwa 2026: गुढी पाडव्याला 1 ग्रॅममध्ये बनवा सोन्याची महाराष्ट्रीयन नथ! बघा नवीनतम डिझाइन्स

Maharashtrian Gold Nath Designs on Gudi Padwa :  सोनं खरेदीसाठी साडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त म्हणजे गुढीपाडवा हा आहे. त्यामुळे सोनं खरेदीचं प्लॅनिंग तुम्ही करत असाल तर आम्ही तुमच्यासाठी 1 ग्रॅममध्ये बनवा येतील अशा सोन्याची महाराष्ट्रीयन नथीची डिझाईन घेऊन आलोय..   

Tejashree Gaikwad | Mar 18, 2026, 10:47 PM IST
पेशवाई नथ

मराठी लुकसाठी पेशवाई नथची एक विशिष्ट ओळख आहे. पेशवाई नथ ही C-आकाराच्या कर्व डिझाइनमध्ये बनवलेली असते, जी हलक्या वळणात असते आणि आपल्या चेहऱ्याची सौंदर्य वृद्धी करते. 

रॉयल आणि ट्रेडिशनल लुक

या नथमध्ये छोटे सफेद मोती आणि रंगीबेरंगी स्टोन असतात, जे रॉयल आणि ट्रेडिशनल लुक देतात. या नथचा आकार मोठा असला तरी ती हलकी असते, ज्यामुळे ती आरामदायकपणे परिधान करता येते.  

1 ग्राम गोल्डमध्ये स्टोन पेशवाई नथ

1 ग्राम गोल्डमध्ये स्टोन पेशवाई नथ – या नथमध्ये स्टोनसह साधे पण सुंदर डिझाइन असते. हे एक उत्तम पर्याय आहे जर तुम्हाला हलक्या आणि सुंदर नथसाठी शोधत असाल.  

मून शेप पेशवाई नथ

मून शेप पेशवाई नथ – मून शेप नथमुळे आपल्याला एलिगंट लुक मिळतो, ज्यामुळे आपली व्यक्तिमत्व आणखी मोहक होते.  

सॉलिड गोल्ड पेशवाई नथ

सॉलिड गोल्ड पेशवाई नथ – 1 ग्राम गोल्डमध्ये बनवलेली सॉलिड गोल्ड नथ साधी, हलकी आणि प्रेक्षकांसाठी आकर्षक दिसते. हे नथ तुम्ही सणाच्या किंवा मोठ्या फंक्शन्समध्ये सहज परिधान करू शकता.  

ट्रेडिशनल मराठी लुक

ट्रेडिशनल मराठी लुक – ट्रेडिशनल मराठी लुकसाठी 1 ग्राम गोल्डमध्ये बनवलेली पेशवाई नथ उत्तम पर्याय ठरते. यामुळे तुम्हाला एक सुंदर आणि पारंपारिक दिसणारा लुक मिळतो.  

साडीसाठी एलिगंट लुक

साडीसाठी एलिगंट लुक – साडीच्या सोबत पेक्षा खास, 1 ग्राम गोल्ड मध्ये बनवलेली पेशवाई नथ तुम्हाला एक सशक्त आणि एलिगंट लुक देईल. यामुळे तुम्ही केवळ सुंदर नाही, तर आकर्षक देखील दिसाल.    

पेशवाई नथ एक आदर्श पर्याय

गुडी पाडव्यासारख्या सणांसाठी किंवा इतर पारंपारिक कार्यक्रमांसाठी पेशवाई नथ एक आदर्श पर्याय असतो. त्याचा हलका डिझाइन आणि आकर्षक लुक तुम्हाला प्रत्येक कार्यक्रमात एक अनोखा स्टाईल देतो.  

Gudi Padwa Wishes : गुढी उभारू समृद्धीची आरोग्याची... गुढीपाडव्यानिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Gudi Padwa Wishes : गुढी उभारू समृद्धीची आरोग्याची... गुढीपाडव्यानिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा 8
कोणाला नावही माहिती न्हवतं तेव्हा IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सने दिलेली संधी! आज 'हे' 7 खेळाडू बनले सुपरस्टार

कोणाला नावही माहिती न्हवतं तेव्हा IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सने दिलेली संधी! आज 'हे' 7 खेळाडू बनले सुपरस्टार 8
'धुरंधर'मध्ये मानधनात रणवीर सिंह अव्वल; पण सर्वात कमी रक्कम कोणाला ?

‘धुरंधर’मध्ये मानधनात रणवीर सिंह अव्वल; पण सर्वात कमी रक्कम कोणाला ? 9
गऊ किती छान दिसतेयस! गुढीपाडवा स्पेशल फोटो चाहते नव्याने पडले गौतमी पाटीलच्या प्रेमात

गऊ किती छान दिसतेयस! गुढीपाडवा स्पेशल फोटो चाहते नव्याने पडले गौतमी पाटीलच्या प्रेमात 8