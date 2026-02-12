English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Mahashivratri 2026 : भक्तीचा महापर्व! महाशिवरात्रीला या पद्धतीने पूजा करुन मिळवा अगणित पुण्य

Mahashivratri 2026 : भक्तीचा महापर्व! महाशिवरात्रीला 'या' पद्धतीने पूजा करुन मिळवा अगणित पुण्य

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्री दरवर्षी फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला साजरी केली जाते. या वर्षी, ती 15 फेब्रुवारी रोजी येते. हा सण भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित आहे, या काळात भक्त उपवास करतात आणि इच्छित आशीर्वाद मिळविण्यासाठी त्यांची पूजा करतात. या दिवशी शिव आणि शक्तीची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त आणि निशिता काल (शुभ मुहूर्त) यांना विशेष महत्त्व आहे. पूजेमध्ये अभिषेक (अभिषेक), बेलपत्र (बेलपत्र), धतुरा (दत्तुरा) आणि शिव चालीसा पठण यांचा समावेश आहे. त्यानंतर 16 फेब्रुवारी रोजी उपवास सोडता येतो.  

Dakshata Thasale | Feb 12, 2026, 08:42 PM IST
दरवर्षी फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला महाशिवरात्री साजरी केली जाते. या वर्षी, महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी, रविवार रोजी येते. हा सण देवांचे देव भगवान शिव आणि विश्वाची देवी पार्वती यांना समर्पित आहे. या शुभ प्रसंगी भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची भक्तीभावाने पूजा केली जाते. इच्छित आशीर्वाद मिळविण्यासाठी उपवास देखील केला जातो. महाशिवरात्रीबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

महाशिवरात्रीचा शुभ मुहूर्त

वैदिक दिनदर्शिकेनुसार, फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील (काळा पंधरवडा) चतुर्दशी तिथी १५ फेब्रुवारी रोजी रविवार सायंकाळी 5.04 वाजता सुरू होईल. चतुर्दशी तिथी 16 फेब्रुवारी सोमवार सायंकाळी 5.34 वाजता संपेल. महाशिवरात्रीला रात्री शिव आणि शक्तीची पूजा केली जाते. या कारणास्तव, महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी रविवार साजरी केली जाईल.

महाशिवरात्री पूजा वेळ

पहिली प्रहार पूजा वेळ - संध्याकाळी 6.04 ते रात्री 9.16 दुसरी प्रहार पूजा वेळ - रात्री 9.16 ते पहाटे 12.28 (16 फेब्रुवारी) तिसरी प्रहार पूजा वेळ - पहाटे 12.28 ते पहाटे 3.40 (16 फेब्रुवारी) चौथी प्रहार पूजा वेळ - पहाटे 3.40 ते पहाटे 6.53 (16 फेब्रुवारी)

महाशिवरात्री निशिता काळ

फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला, निशिता काळातील पूजेचा शुभ काळ रात्री १२:०२ ते पहाटे १२:५४ पर्यंत असतो. या वेळी शिव आणि शक्तीची पूजा केल्याने तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील.

महाशिवरात्रीचे शुभ संयोग

ज्योतिषींच्या मते, महाशिवरात्रीला सकाळी ६:५३ ते संध्याकाळी ७:४८ पर्यंत सर्वार्थ सिद्धी योगाचा दुर्मिळ संयोग असतो. भाद्रवासाचा संयोग संध्याकाळी ५:०४ पर्यंत असतो, जो दुसऱ्या दिवशी, १६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ५:२३ वाजता संपतो. उत्तराषाढा नक्षत्राचा संयोग प्रदोष काळापर्यंत चालू राहतो. त्यानंतर श्रावण नक्षत्राचा दुर्मिळ संयोग येतो. या संयोगादरम्यान शिव आणि शक्तीची पूजा केल्याने भक्ताला शाश्वत लाभ मिळतो.  

महाशिवरात्रीचे महत्त्व

सनातन धर्मग्रंथांमध्ये असे म्हटले आहे की फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील (काळा पंधरवडा) चतुर्दशी तिथी शिव आणि शक्तीच्या मिलनासाठी समर्पित आहे. भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचा विवाह या शुभ दिवशी झाला होता. म्हणून, महाशिवरात्रीला महादेव आणि माता पार्वतीची भक्तीभावाने पूजा केली जाते. यावेळी शिवलिंगाचीही पूजा केली जाते. पुराणांमध्ये शिवलिंगाद्वारे सृष्टीचा आरंभ आणि अंत वर्णन केला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सृष्टीची संपूर्ण ऊर्जा शिवलिंगातच सामावलेली आहे. ते भगवान शिवाचे प्रतीक असल्याचे म्हटले जाते. असे म्हटले जाते की जेव्हा ब्रह्मा आणि भगवान विष्णू वर्चस्वासाठी द्वंद्वयुद्धात गुंतले होते, तेव्हा भगवान शिव एका ज्योतीच्या (लिंग) रूपात प्रकट झाले. या ज्योतीला सुरुवात किंवा शेवट नव्हता. भगवान शिवाच्या लिंग रूपाची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व भौतिक सुखे मिळतात आणि सर्व त्रासांपासून मुक्ती मिळते.

महाशिवरात्रीची कथा

महाशिवरात्री व्रताची कहाणी अग्नि पुराणासह अनेक धर्मग्रंथांमध्ये नमूद आहे. कथेनुसार, फार पूर्वी, निषादांचा राजा सुंदरसेनने फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या (काळ्या पंधरवड्याच्या) चतुर्दशी तिथीला नकळत भगवान शिवाची पूजा केली. त्यांनी यावेळी अभिषेक (अभिषेक) केला आणि रात्रभर जागरण केले, शिवशक्तीचे ध्यान केले. या व्रताच्या पुण्यमुळे निषादांचा राजा सुंदरसेन यांना त्यांच्या मृत्युनंतर मोक्ष मिळाला. त्यांना यमलोकातही उच्च स्थान प्राप्त झाले. हे व्रत केल्याने व्यक्तींना यमच्या यातनांपासून मुक्तता मिळते.  

महाशिवरात्री पूजा पद्धत

फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या (काळ्या पंधरवड्याच्या) चतुर्दशी तिथीला ब्रह्मबेला जागे व्हा. प्रथम शिव आणि शक्तीचे ध्यान करा. नंतर, तुमचे घर स्वच्छ करा आणि गंगेच्या पाण्याने ते शुद्ध करा. तुमचे दैनंदिन काम पूर्ण केल्यानंतर, गंगेच्या पाण्याने मिसळलेल्या पाण्यात स्नान करा. त्यानंतर, तुमचे आचमन घ्या आणि पांढरे कपडे घाला. यावेळी, व्रत करण्याचे व्रत घ्या आणि सूर्यदेवाला जल अर्पण करा. तुमच्या सोयीनुसार गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत, मध इत्यादींनी अभिषेक करा. पूजा करताना, भगवान शिवाला तीन पानांचे बेलाचे पान, धतुर (एक पवित्र अंजीर), मदर फुले, आलुबारा, फळे आणि मिठाई अर्पण करा. शिव चालीसा पठण करा आणि मंत्रांचा जप करा. शेवटी, शुद्ध तुपाचा दिवा लावा आणि शिव आणि शक्तीसाठी आरती करा. पूजा केल्यानंतर दान करा.

महाशिवरात्रीची वेळ

पुराणांनी रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी उपवास करावा आणि त्यांच्या सोयीच्या वेळी शिव आणि शक्तीची पूजा करावी. 16 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6.53 ते दुपारी 3.16 दरम्यान पारण करता येईल. स्नान आणि ध्यान केल्यानंतर, शिव आणि शक्तीची विधीवत पूजा करावी. पूजा केल्यानंतर, अन्न आणि धन दान करून उपवास सोडावा.

