Mahashivratri 2026 : भक्तीचा महापर्व! महाशिवरात्रीला 'या' पद्धतीने पूजा करुन मिळवा अगणित पुण्य
Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्री दरवर्षी फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला साजरी केली जाते. या वर्षी, ती 15 फेब्रुवारी रोजी येते. हा सण भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित आहे, या काळात भक्त उपवास करतात आणि इच्छित आशीर्वाद मिळविण्यासाठी त्यांची पूजा करतात. या दिवशी शिव आणि शक्तीची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त आणि निशिता काल (शुभ मुहूर्त) यांना विशेष महत्त्व आहे. पूजेमध्ये अभिषेक (अभिषेक), बेलपत्र (बेलपत्र), धतुरा (दत्तुरा) आणि शिव चालीसा पठण यांचा समावेश आहे. त्यानंतर 16 फेब्रुवारी रोजी उपवास सोडता येतो.