Mahatma Jyotiba Phule Punyatithi 2025: महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे 10 निवडक विचार, जगण्याचा नवा मार्ग दाखवतील

महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 28 नोव्हेंबर रोजी पुण्यतिथी आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी1873 मध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली आणि समाजात समानता आणि न्यायासाठी लढा दिला. त्यांनी ब्राह्मण पुजारीशिवाय विवाह सुरू केला आणि महिलांना शिक्षित करण्याच्या त्यांच्या कार्याबद्दल ब्रिटिश भारतीय सरकारकडून "महिला शिक्षणाचे संस्थापक जनक" ही पदवी मिळवली. शुक्रवारी महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्या निवडक 10 विचारांबद्दल जाणून घ्या.

Dakshata Thasale | Nov 27, 2025, 09:06 PM IST
ध्येय नसलेली लोक साबणाच्या फेसासारखी असतात, काही क्षणांसाठी दिसतात आणि क्षणानंतर नाहीशी होतात.. महात्मा फुले पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन..!

शैक्षणिक क्रांतीसाठी आपले जीवन अर्पण करणाऱ्या महात्म्यास आपणा सर्वांतर्फे शत शत वंदन.. महात्मा फुले पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन..!

स्व:ताच्या हितासाठी काही लोकांनी काल्पनिक देव निर्माण केले आणि पाखंड रचले.. महात्मा फुले पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन..!

विद्या ग्रहण केली तर आपल्याला असलेल्या सर्व कष्टांचे निवारण करण्याचे मार्ग आपल्याला लाभतील.. महात्मा फुले पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन..!

स्त्रियांना एक तऱ्हेचा नियम लागू करणे व पुरुषांना दुसरा नियम लागू करणे हा निव्वळ पक्षपात होय.. महात्मा फुले पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन..!

स्वार्थ वेगवेगळी रूपं धारण करतो, कधी जातीचा तर कधी धर्माचा, धर्म महत्त्वाचा नाही, माणुसकी असली पाहिजे.. महात्मा फुले पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन..!

सत्यशोधक समाजचे संस्थापक महान विचारक व दलित चिंतक क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

खाणे-पिणे आणि वैवाहिक संबंधांवर जातीचं बंधन असेपर्यंत भारतात राष्ट्रीय ऐक्याची भावना बळकट होणार नाही. – महात्मा फुले

