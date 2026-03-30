  • Mahavir Jayanti Wishes in Marathi: 31 मार्च महावीर जयंती! सत्य आणि अहिंसेचा महामंत्र आणि मराठमोळ्या शुभेच्छा

Mahavir Jayanti 2026 Marathi Shubhechha: महावीर जयंती हा जैन धर्मातील सर्वात महत्त्वाचा आणि पवित्र सण आहे. हा दिवस जैन धर्माचे 24 वे आणि शेवटचे तीर्थंकर, भगवान महावीर यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा केला जातो. भगवान महावीरांचा जन्म सुमारे 2500 वर्षांपूर्वी  बिहारमधील कुंडलपूर (किंवा कुंडग्राम) येथील राजघराण्यात झाला. हिंदू पंचांगानुसार, हा सण दरवर्षी चैत्र शुद्ध त्रयोदशीला साजरा केला जातो. त्यांचे बालपणीचे नाव वर्धमान होते. वयाच्या 30 व्या वर्षी त्यांनी राजवैभवाचा त्याग करून संन्यास घेतला. 12 वर्षांच्या कठोर तपश्चर्येनंतर त्यांना 'केवल्य ज्ञान' प्राप्त झाले.

Dakshata Thasale | Mar 30, 2026, 07:46 PM IST
महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 1

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 2

भगवान महावीर जयंतीच्या निमित्ताने तुमच्या जीवनात सकारात्मकता आणि आनंद भरो. महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 3

अहिंसेचा मार्ग दाखवून जगाला प्रेमाची शिकवण देणाऱ्या भगवान महावीरांना विनम्र अभिवादन. महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 4

अहिंसा परमो धर्म: या संदेशाने तुमचे जीवन उजळो महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 5

अहिंसा आणि करुणेच्या मार्गाने जगण्याची प्रेरणा देनाऱ्या भगवान महावीरांच्या जयंतीनिमित्त तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला हार्दिक शुभेच्छा!

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 6

भगवान महावीरांचे जीवन आपल्याला सत्य, अहिंसा आणि तपश्चर्येचा मार्ग दाखवते. महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 7

भगवान महावीरांचा संदेश आपल्या जीवनात शांति आणि समृद्धी आणो. महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 8

अहिंसेचा उपदेश आणि करुणेचा मार्ग अवलंबून जीवन समृद्ध करा.... महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

महावीर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा - 9

शांति, प्रेम आणि बंधुत्वाचा संदेश देणाऱ्या भगवान महावीरांच्या जयंतीनिमित्त मनःपूर्वक शुभेच्छा!

