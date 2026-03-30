Mahavir Jayanti Wishes in Marathi: 31 मार्च महावीर जयंती! सत्य आणि अहिंसेचा महामंत्र आणि मराठमोळ्या शुभेच्छा
Mahavir Jayanti 2026 Marathi Shubhechha: महावीर जयंती हा जैन धर्मातील सर्वात महत्त्वाचा आणि पवित्र सण आहे. हा दिवस जैन धर्माचे 24 वे आणि शेवटचे तीर्थंकर, भगवान महावीर यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा केला जातो. भगवान महावीरांचा जन्म सुमारे 2500 वर्षांपूर्वी बिहारमधील कुंडलपूर (किंवा कुंडग्राम) येथील राजघराण्यात झाला. हिंदू पंचांगानुसार, हा सण दरवर्षी चैत्र शुद्ध त्रयोदशीला साजरा केला जातो. त्यांचे बालपणीचे नाव वर्धमान होते. वयाच्या 30 व्या वर्षी त्यांनी राजवैभवाचा त्याग करून संन्यास घेतला. 12 वर्षांच्या कठोर तपश्चर्येनंतर त्यांना 'केवल्य ज्ञान' प्राप्त झाले.