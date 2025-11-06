...तर प्रत्येक महिलेच्या खात्यावर 30 हजार रुपये होणार जमा; तारीखही सांगितली! 'गेम चेंजर' घोषणा
Women Will Get Rs 30000 On This Date: मध्य प्रदेशमधील विधानसभा निकालांचे परिणाम पाहून महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीआधी सुरु करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली आणि सत्ताधाऱ्यांना घवघवीत यश मिळालं. ही योजना आजही चर्चेत असताना नवीन बातमी समोर आलीये.
Swapnil Ghangale | Nov 06, 2025, 12:41 PM IST
महिलांसाठी मोठी घोषणा
मध्य प्रदेशमधून महाराष्ट्राने घेतली प्रेरणा
गेम चेंजर ठरली लाडकी बहीण
कोणी केली घोषणा?
सन्मान योजनेची घोषणा
14 जानेवारीला जमा करणार 30 हजार
आज पहिल्या टप्प्यात कुठे मतदान
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान आज होत आहे. पहिल्या टप्प्यात 18 जिल्ह्यांतील 121 मतदारसंघांचा समावेश आहे. पाटणा, भोजपूर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुइझफरपूर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपूर, मधेपूर, सहरसा, खडगीया, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा या 18 जिल्ह्यांत मतदान होणार आहे.
आज किती उमेदवार रिंगणार?
18 जिल्ह्यांतील 121 मतदारसंघांवर मतदान होईल. यात 16 मंत्र्यांसह बाहुबली, उमेदवारांचे भवितव्य 'ईव्हीएम'मध्ये बंद होणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी 45,341 मतदान केंद्रे स्थापित करण्यात आली आहेत. 3.75 कोटी मतदार या टप्प्यात मतदान करणार आहेत. या टप्प्यात एकूण 1314 उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यात 1192 पुरुष व 122 महिला आहेत.
