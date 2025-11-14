English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maithili Thakur Net Worth: BJPची नवी उमेदवार करोडपती! मैथिली ठाकूर करोडोंची मालकिन, एका शोची फी लाखोंमध्ये!

Maithili Thakur Net Worth: बिहारमधील बहुचर्चित अलीनगर विधानसभा मतदारसंघात मतदान सुरू झाले आहे. दरभंगा जिल्ह्यातील ही जागा यावेळी चर्चेत आहे कारण भाजपने लोकगायिका मैथिली ठाकूर यांना उमेदवारी देऊन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.  

Tejashree Gaikwad | Nov 14, 2025, 07:54 AM IST
twitter
1/9

बिहार विधानसभा निवडणुक

Maithili Thakur Net Worth

बिहार विधानसभा निवडणुकीतील अलीनगर (दरभंगा) मतदारसंघावर आज मतदान सुरू झाले असून या जागेने राज्यभरात विशेष चर्चेला उधाण आले आहे. कारण, या वेळी भाजपने लोकप्रिय लोकगायिका मैथिली ठाकूर यांना उमेदवार म्हणून उतरवून मोठा राजकीय डाव साधला आहे.

twitter
2/9

25 वर्षीय मैथिली ठाकूरची लोकप्रियता

Maithili Thakur Net Worth

25 वर्षीय मैथिली ठाकूरची लोकप्रियता बिहारसह देशभरातील तरुण आणि संगीतप्रेमींमध्ये प्रचंड आहे. याच प्रभावामुळे त्यांची एंट्री BJP साठी मोठा फायदा करून देऊ शकते, असा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

twitter
3/9

मैथिली ठाकूर किती श्रीमंत? किती आहे फी?

Maithili Thakur Net Worth

अत्यंत साध्या परिस्थितीतून आपल्या गायन प्रतिभेच्या जोरावर मैथिलीने काही वर्षांतच गगनाला भिडणारी ओळख निर्माण केली आहे. लोकसंगीत, भजन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे आज त्या करोडोंच्या संपत्तीच्या मालकिणी आहेत.

twitter
4/9

नेट वर्थ

Maithili Thakur Net Worth

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सध्या त्यांच्या नावावर ₹10 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचा अंदाज आहे. देश-विदेशातील संगीत कार्यक्रमांत परफॉर्मन्ससाठी त्या ₹5 ते ₹7 लाखपर्यंत फी घेतात. एका महिन्यात साधारण 12–15 कार्यक्रम करत असल्याने त्यांची कमाई सहजपणे कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचते.

twitter
5/9

सोशल मीडिया – मोठा कमाईचा स्त्रोत

Maithili Thakur Net Worth

मैथिली ठाकूर केवळ स्टेज शोमधूनच नव्हे तर सोशल मीडियावरूनही मोठी कमाई करते. आपल्या दोन भावांसमवेत भजन आणि लोकगीत गात त्या सोशल प्लॅटफॉर्मवर मोठा चाहता वर्ग तयार करण्यात यशस्वी झाल्या आहेत.

twitter
6/9

यूट्यूब

Maithili Thakur Net Worth

2018 मध्ये सुरू केलेल्या त्याच्या चॅनेलला आज 51 लाखांहून अधिक सबस्क्राइबर आहेत. रिपोर्ट्सच्या अंदाजानुसार, फक्त सोशल मीडियावरूनच त्या महिन्याला ₹50 लाखांपर्यंत कमाई करते.   

twitter
7/9

इतर उत्पन्न

Maithili Thakur Net Worth

ब्रँड प्रमोशन, म्युझिक प्रोजेक्ट्स आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधील सहकार्यामुळेही त्यांची आय मध्ये मोठी वाढ होते.

twitter
8/9

शिक्षण – कला आणि करिअरसोबत शिक्षणातही पुढे

Maithili Thakur Net Worth

मधुबनी जिल्ह्यातील बेनीपट्टी गावातून कारकीर्द सुरू केलेल्या मैथिली ठाकूरने गाण्याबरोबरच शिक्षणालाही तेवढेच महत्त्व दिले. तिचे सुरुवातीचे शिक्षण पैतृक गावात झाले. त्यानंतर पुढील संधींसाठी कुटुंब दिल्लीला स्थलांतरित झाले. दिल्लीतील बाल भवन इंटरनॅशनल स्कूलमधून 12 वी पूर्ण केल्यानंतर तिने दिल्ली विद्यापीठाच्या आत्माराम सनातन धर्म कॉलेजमधून पदवी घेतली.

twitter
9/9

सन्मान आणि ओळख

Maithili Thakur Net Worth

तिच्या  प्रभावी कलाकारीमुळे निवडणूक आयोगाने तिची बिहारच्या स्टेट आयकॉन म्हणून नियुक्ती केली होती. तसेच 8 मार्च 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्यांना नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड देऊन गौरविण्यात आले.

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज 'या' लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा

पुढील अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज &#039;या&#039; लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा

Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज 'या' लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा

Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज 'या' लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा 12
Girija Oak: &#039;भाभी लव्हर&#039; म्हणत फोटो व्हायरल करणाऱ्यांना गिरीजा ओकने दिलं उत्तर, &#039;मला कामुक...&#039;

Girija Oak: 'भाभी लव्हर' म्हणत फोटो व्हायरल करणाऱ्यांना गिरीजा ओकने दिलं उत्तर, 'मला कामुक...'

Girija Oak: 'भाभी लव्हर' म्हणत फोटो व्हायरल करणाऱ्यांना गिरीजा ओकने दिलं उत्तर, 'मला कामुक...' 9
महाबळेश्वरला पर्याय... महाराष्ट्रातील हनीमून स्पेशल पर्यटन स्थळ; गोवा, शिमला, काश्मिरला देतात टक्कर; फक्त 5 हजार खर्च

महाबळेश्वरला पर्याय... महाराष्ट्रातील हनीमून स्पेशल पर्यटन स्थळ; गोवा, शिमला, काश्मिरला देतात टक्कर; फक्त 5 हजार खर्च

महाबळेश्वरला पर्याय... महाराष्ट्रातील हनीमून स्पेशल पर्यटन स्थळ; गोवा, शिमला, काश्मिरला देतात टक्कर; फक्त 5 हजार खर्च 8
जगातील TOP 5 प्रमुख तेल शुद्धीकरण देशांमध्ये भारताचा समावेश, केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी घोषणा

जगातील TOP 5 प्रमुख तेल शुद्धीकरण देशांमध्ये भारताचा समावेश, केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी घोषणा

जगातील TOP 5 प्रमुख तेल शुद्धीकरण देशांमध्ये भारताचा समावेश, केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी घोषणा 8