Maithili Thakur Net Worth: BJPची नवी उमेदवार करोडपती! मैथिली ठाकूर करोडोंची मालकिन, एका शोची फी लाखोंमध्ये!
Maithili Thakur Net Worth: बिहारमधील बहुचर्चित अलीनगर विधानसभा मतदारसंघात मतदान सुरू झाले आहे. दरभंगा जिल्ह्यातील ही जागा यावेळी चर्चेत आहे कारण भाजपने लोकगायिका मैथिली ठाकूर यांना उमेदवारी देऊन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 14, 2025, 07:54 AM IST
1/9
बिहार विधानसभा निवडणुक
2/9
25 वर्षीय मैथिली ठाकूरची लोकप्रियता
3/9
मैथिली ठाकूर किती श्रीमंत? किती आहे फी?
4/9
नेट वर्थ
5/9
सोशल मीडिया – मोठा कमाईचा स्त्रोत
6/9
यूट्यूब
7/9
इतर उत्पन्न
8/9
शिक्षण – कला आणि करिअरसोबत शिक्षणातही पुढे
मधुबनी जिल्ह्यातील बेनीपट्टी गावातून कारकीर्द सुरू केलेल्या मैथिली ठाकूरने गाण्याबरोबरच शिक्षणालाही तेवढेच महत्त्व दिले. तिचे सुरुवातीचे शिक्षण पैतृक गावात झाले. त्यानंतर पुढील संधींसाठी कुटुंब दिल्लीला स्थलांतरित झाले. दिल्लीतील बाल भवन इंटरनॅशनल स्कूलमधून 12 वी पूर्ण केल्यानंतर तिने दिल्ली विद्यापीठाच्या आत्माराम सनातन धर्म कॉलेजमधून पदवी घेतली.
9/9