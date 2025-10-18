Maithili Thakur Net Worth : 25 वर्षांच्या मैथिली ठाकूरचा संपत्तीचा आकडा हादवरणारा, फक्त गायकीच नाही तर 'हे' देखील कमाईचं साधन
Maithili Thakur Net Worth: लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकूर दरभंगा जिल्ह्यातील अलीनगरमधून विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. भाजपची उमेदवार असलेली मैथिली कोटी रुपयांची मालकीण आहे. पाहूया संपत्तीचा आकडा.
Dakshata Thasale | Oct 18, 2025, 10:40 AM IST
मैथिलीचे उत्पादन
प्रतिज्ञापत्रानुसार, मैथिली ठाकूर नियमितपणे आयकर विवरणपत्र भरत आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात त्यांनी ₹2867350 चे उत्पन्न जाहीर केले आहे. जे 2022-23 मध्ये ₹1698940 होते. यापूर्वी, तिने 2021-22 मध्ये ₹1593730, २०२०-२१ मध्ये ₹111550आणि 2019-20 मध्ये ₹1202960 उत्पन्न जाहीर केले होते. प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की तिच्या उत्पन्नाचे स्रोत गायन, सोशल मीडिया आणि ब्रँड एंडोर्समेंट आहेत.
शैक्षणिक पात्रता आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी
मैथिली ठाकूरची सर्वोच्च शैक्षणिक पात्रता ही बीए प्रोग्राम आहे, जी तिने दिल्ली विद्यापीठाच्या भारती कॉलेजमधून पूर्ण केली. तिचा जन्म 25 जुलै 2000 रोजी झाला आणि सध्या ती 25 वर्षांची आहे. मूळची बिहारमधील मधुबनी जिल्ह्यातील बेनीपट्टी पोलिस स्टेशन परिसरातील उरेन गावातील, मैथिलीला लहानपणापासूनच संगीताची आवड होती.
संगीत ते राजकारणाचा प्रवास?
