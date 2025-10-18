English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maithili Thakur Net Worth : 25 वर्षांच्या मैथिली ठाकूरचा संपत्तीचा आकडा हादवरणारा, फक्त गायकीच नाही तर 'हे' देखील कमाईचं साधन

Maithili Thakur Net Worth: लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकूर दरभंगा जिल्ह्यातील अलीनगरमधून विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. भाजपची उमेदवार असलेली मैथिली कोटी रुपयांची मालकीण आहे. पाहूया संपत्तीचा आकडा. 

Dakshata Thasale | Oct 18, 2025, 10:40 AM IST
Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, भाजपची सर्वात तरुण उमेदवार, लोकगायिका मैथिली ठाकूरच्या मालमत्तेची माहिती उघड झाली आहे. तिच्या निवडणूक शपथपत्रानुसार, मैथिली ठाकूरकडे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे.

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

अलीनगर विधानसभा मतदारसंघातील भाजप उमेदवार मैथिली ठाकूरने तिच्या उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तिची एकूण जंगम मालमत्ता ₹2,32,33,255 असल्याचे जाहीर केले आहे.

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

तिच्याकडे ₹1.80 लाख रोख, ₹2 कोटींपेक्षा जास्त किमतीची वाहने आणि मौल्यवान दागिने देखील आहेत. शिवाय, त्यांच्याकडे ₹47 लाख किमतीची स्वतःची मालमत्ता आहे, ज्याचे सध्याचे बाजार मूल्य ₹1.5 कोटी आहे.  

मैथिलीचे उत्पादन

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

प्रतिज्ञापत्रानुसार, मैथिली ठाकूर नियमितपणे आयकर विवरणपत्र भरत आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात त्यांनी ₹2867350 चे उत्पन्न जाहीर केले आहे. जे 2022-23 मध्ये ₹1698940 होते. यापूर्वी, तिने 2021-22 मध्ये ₹1593730, २०२०-२१ मध्ये ₹111550आणि 2019-20 मध्ये ₹1202960  उत्पन्न जाहीर केले होते. प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की तिच्या उत्पन्नाचे स्रोत गायन, सोशल मीडिया आणि ब्रँड एंडोर्समेंट आहेत.  

शैक्षणिक पात्रता आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

मैथिली ठाकूरची सर्वोच्च शैक्षणिक पात्रता ही बीए प्रोग्राम आहे, जी तिने दिल्ली विद्यापीठाच्या भारती कॉलेजमधून पूर्ण केली. तिचा जन्म 25 जुलै 2000 रोजी झाला आणि सध्या ती 25 वर्षांची आहे. मूळची बिहारमधील मधुबनी जिल्ह्यातील बेनीपट्टी पोलिस स्टेशन परिसरातील उरेन गावातील, मैथिलीला लहानपणापासूनच संगीताची आवड होती.

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

तिचे वडील, रमेश ठाकूर, संगीत शिक्षक आहेत आणि त्यांनी मैथिलीला तिचे प्रारंभिक संगीत शिक्षण दिले. तिची आई, पूजा ठाकूर, गृहिणी आहे, तर तिचे दोन भाऊ, ऋषभ ठाकूर आणि अयाची ठाकूर देखील संगीतात सक्रिय आहेत. दिल्लीत कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे मैथिली रंगमंचावर पोहोचली.

संगीत ते राजकारणाचा प्रवास?

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

मैथिली ठाकूरने तिच्या सुरेल आवाजाने आणि लोकगीतांनी केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर देशभरात ओळख मिळवली आहे. सोशल मीडियावर तिचे लाखो फॉलोअर्स आहेत आणि तिला मिथिला संस्कृतीचा आवाज मानले जाते. आता, तिने राजकारणात पाऊल ठेवले आहे, एक नवीन प्रयत्न करत आहे. 

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

भाजपने तिच्यावर विश्वास दाखवला आहे आणि तिला दरभंगाच्या अलीनगर विधानसभा मतदारसंघातून तिकीट दिले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर मैथिली ठाकूर म्हणाल्या, "अलीनगरला एक आदर्श शहर बनवण्याचा माझा संकल्प आहे. जनतेचा विश्वास आणि आशीर्वाद ही माझी सर्वात मोठी ताकद आहे."

अलीनगरमध्ये रिंगणात 13 उमेदवार

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

अलीनगर विधानसभा मतदारसंघासाठी एकूण 13 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. भाजपकडून मैथिली ठाकूर, राजदकडून विनोद मिश्रा, जनसूरजकडून विप्लव चौधरी, आम आदमी पक्षाकडून राजीपाल झा आणि अनेक अपक्ष उमेदवारांनीही अर्ज दाखल केले आहेत. 

Maithili Thakur Networth Bihar Assembly Election 2025

मैथिली ठाकूरच्या राजकारणातील प्रवेशामुळे या मतदारसंघात बरेच लक्ष लागले आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रभावित या तरुण उमेदवाराला आता राजकारणाचे सूर संगीताप्रमाणे लोकांमध्ये गुंजतात का हे पाहण्याची आशा आहे.

