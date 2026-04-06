LPG सिलेंडर विक्रीवर मोठी बंदी! आता खुल्या बाजारात सिलेंडर मिळणार नाही; वाचा काय आहे कारण?

LPG Cylinder Crisis : मध्य पूर्वेमधील संघर्षामुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. यापुढे खुल्या बाजारात सिलेंडर मिळणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Neha Choudhary | Apr 06, 2026, 11:00 AM IST
अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाचा झळा भारतालाही बसत आहेत. दिल्लीत एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवतोय. त्यामुळे  एलपीजी गॅसचा काळाबाजार वाढल्याचे चित्र आहे. अशातच दिल्ली सरकारने एलपीजीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी घेतलेल्या बैठकीत सरकारने गोदामांमधून सिलेंडरच्या थेट विक्रीवर तात्काळ बंदी घातलीय. शहरात एलपीजी गॅस पुरवठा सुरळीत व्हावा आणि वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण काढण्यासाठी हा तोडगा काढण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, आता गॅस एजन्सीच्या गोदामांमधून किंवा साठवणूक केंद्रांमधून थेट सिलेंडर विकणे हे बेकायदेशीर मानले जाईल. 

त्यांनी दिल्लीतील लोकांना आश्वासन दिलंय की, एलपीजी गॅसची बुकिंग केल्यानंतर ठरलेल्या वेळेत सिलेंडर घरांपर्यंत पोहोचवले जात आहेत. त्यामुळे लोकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन केलं आहे. तसंच गॅस एजन्सीबाहेर गर्दी करु नका असंही आवाहन मुख्यमंत्र्‍यांनी केलंय.

त्यासोबतच तेल विपणन कंपन्यांना देखील नियमांचे उल्लंघन न करण्याच्या कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्या नियमाचे पालन न केल्यास अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. 

दिल्ली सरकारने कायमस्वरूपी रहिवासी परवाना नसलेल्यांचीही विशेष काळजी घेतल्याचे स्पष्ट केलं आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या सोयीसाठी, सरकारने 5 - किलोग्रामच्या लहान एलपीजी सिलिंडरची व्यवस्था केली आहे. 

हे लहान सिलिंडर आता वैध ओळखपत्राशिवायही सर्वसामान्य जनता खरेदी करु शकणार आहे. ग्राहकांना मदत करण्यासाठी, निवडक एचपीसीएल आउटलेट्सवर 11 हेल्प डेस्क देखील उभारण्यात आले आहेत. 

सिलेंडरची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने एक नियंत्रण कक्ष स्थापन केलंय. अन्न व पुरवठा विभाग आणि दिल्ली पोलिसांनी आतापर्यंत 76 गॅस एजन्सी आणि 17 ठिकाणी छापे टाकून कारवाई केली आहे. 

प्रशासनाने ग्राहकांसाठी 011-23379836 आणि 838324659 या दोन हेल्पलाइन क्रमांकही सुरु केले आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार , शनिवारी दिल्लीत 1.14 लाखांहून अधिक बुकिंगची झाली होती. तर  1.31 लाखांहून अधिक सिलेंडर वितरित केले गेले आहेत. सध्या, घरगुती गॅस वितरणासाठी सरासरी 4.24 दिवसांचा कालावधी लागतोय, हे स्पष्ट करण्यात आलंय. 

Bold & Beautiful पेक्षाही कर्तृत्वामुळे फेमस... RCB स्टारच्या पत्नीचीच चर्चा अधिक; Photos पहाच

