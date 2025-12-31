2026 मध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत होणार मोठे बदल, कोट्यवधी विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम? जाणून घ्या
Education System: 2026 पासून देशभरात अनेक बदल होणार आहेत. भारतातील शालेय शिक्षणात काही सकारात्मक बदल होणार आहेत.
Pravin Dabholkar | Dec 31, 2025, 06:20 PM IST
आधुनिक विषयांची ओळख
बोर्ड परीक्षेच्या 2 संधी
परीक्षेच्या दबावामुळे होणारी चिंता कमी
एनआयओएसची मदत
एनआयओएसची छोटी शाखा
लहान वर्गांपासून एआय शिकवणार
एप्रिल 2026 पासून नव्या शैक्षणिक सत्रात तिसऱ्या इयत्तेपासून विद्यार्थ्यांना एआय म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची ओळख करून दिली जाईल. सध्या सीबीएसई शाळांमध्ये हा विषय आठवीपासून शिकवला जातो पण आता तो अधिक लवकर सुरू होणार आहे. यामुळे मुले लहानपणापासूनच तंत्रज्ञानाची समज विकसित करू शकतील आणि भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी तयार होणार आहेत.
एआयसाठी विशेष अभ्यासक्रम आणि पुस्तके
एआयच्या चांगल्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या आधारावर नवीन पुस्तके तयार केली जाणार आहेत. अकरावी आणि बारावीसाठी एआयचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी आयआयटीचे प्राध्यापक आणि मोठ्या कंपन्यांतील तज्ज्ञांची टीम काम करत आहे. हे पुस्तके आणि अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना एआयच्या मूलभूत गोष्टी, त्याचे उपयोग आणि नैतिक बाबी शिकवतील, ज्यामुळे शिक्षण अधिक आधुनिक आणि व्यावहारिक होईल.
ड्रॉपआऊट रोखण्यासाठी ट्रॅकिंग
