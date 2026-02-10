English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम?

PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम?

PAN card:1 एप्रिल 2026 पासून पॅन कार्ड आणि आयकर नियमांमध्ये महत्वाचे बदल पाहायला मिळणार आहेत.

Pravin Dabholkar | Feb 10, 2026, 09:36 PM IST
PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम?

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

PAN card:1 एप्रिल 2026 पासून पॅन कार्ड आणि आयकर नियमांमध्ये महत्वाचे बदल पाहायला मिळणार आहेत. वाहन खरेदी, हॉटेल, रेस्टॉरंट बिलांबाबत, मालमत्ता व्यवहारावेळी तुम्हाला या नियमाची माहिती असणे आवश्यक आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

रोख रकमेच्या जमा आणि काढण्याबाबत

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

आर्थिक वर्षात एकूण 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख जमा किंवा काढल्यास पॅन कार्ड दाखवणे अनिवार्य होईल. यापूर्वी दररोज 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत हे लागू होते, पण आता वर्षभरातील एकूण रकमेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. हे बदल मोठ्या रोख व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि कर प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणले गेले आहेत. छोट्या रकमांच्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी आता कमी त्रास होईल.

वाहन खरेदी

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या वाहन खरेदी करताना पॅन कार्ड आवश्यक असेल. पूर्वी सर्व प्रकारच्या वाहन खरेदीमध्ये हे लागू होते, पण आता फक्त उच्च किंमतीच्या वाहनांसाठीच ही अट आहे. यामुळे सामान्य लोकांना छोट्या वाहनांच्या खरेदीत सुलभता मिळेल, तर मोठ्या खरेदींवर कर विभागाची नजर राहील.

हॉटेल, रेस्टॉरंट बिलांबाबत

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त बिल भरताना पॅन कार्ड दाखवावे लागेल. यापूर्वी ही मर्यादा 50 हजार रुपये होती. हे बदल मोठ्या खर्चांच्या कार्यक्रम किंवा जेवणाच्या बिलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आहेत, ज्यामुळे कर चुकवेगिरी रोखता येईल आणि छोट्या बिलांसाठी लोकांना सोयीस्कर होईल.

मालमत्ता व्यवहार

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्ता व्यवहारात पॅन कार्ड अनिवार्य असेल. पूर्वी ही मर्यादा 10 लाख रुपये होती. यामुळे मोठ्या मालमत्ता सौद्यांमध्ये पारदर्शकता येईल, जसे की घर किंवा जमीन खरेदी-विक्री, आणि छोट्या व्यवहारांसाठी नियम शिथिल केले गेले आहेत.

विमा खात्यांबाबत

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

विमा कंपनीसोबत खाते सुरू करताना पॅन कार्ड दाखवणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी वार्षिक जीवन विमा प्रीमियम 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासच हे लागू होते. आता सर्व प्रकारच्या विमा खात्यांसाठी ही अट आहे, ज्यामुळे विमा क्षेत्रातील व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि ट्रॅक करण्यायोग्य होतील.

सर्वसाधारण अंमलबजावणी

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

हे सर्व बदल नवीन आयकर कायदा 2025 अंतर्गत आहेत, आणि मार्च 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात अधिसूचना जारी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कर प्रणाली अधिक आधुनिक आणि प्रभावी होईल, ज्याचा फायदा करदात्यांना आणि सरकारला दोघांनाही होईल.

उच्च मूल्याच्या व्यवहारांवर लक्ष

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांवर विशेष नजर ठेवली जाईल, ज्यामुळे कर प्रणाली डेटा-आधारित आणि बुद्धिमान होईल. यामुळे कर चुकवणाऱ्यांना पकडणे सोपे होईल आणि प्रामाणिक करदात्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ राहील

छोट्या व्यवहारांसाठी त्रास कमी

major changes to PAN card new rules to come into effect from April 1

छोट्या रकमांच्या व्यवहारांमध्ये पॅन कार्डची गरज कमी करून, लोकांना दैनंदिन आर्थिक नियोजनात सोयी मिळेल. हे बदल एकूणच वित्तीय ट्रॅकिंग सुधारण्यासाठी आणि कर प्रणाली अधिक न्याय्य करण्यासाठी आहेत.

