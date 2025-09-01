English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गॅस सिलेंडर ते FD...; 1 सप्टेंबरपासून बदलले हे नियम; थेट तुमच्या खिशांवर होणार परिणाम

सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच काही नियम बदलले आहेत. आज महिन्याच्या सुरुवातीला कोणत्या नियमांत बदल झालेत हे जाणून घेऊयात. 

Mansi kshirsagar | Sep 01, 2025, 02:45 PM IST
Rule Change 1 September: सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच काही नियम बदलले आहेत. आज महिन्याच्या सुरुवातीला कोणत्या नियमांत बदल झालेत हे जाणून घेऊयात. 

 

Rule Change 1 September: 1 सप्टेंबरपासून बँक, कर अन् इतर क्षेत्रातील नियम बदलले आहेत. या नियमांचा थेट सर्वसामान्यांवर होणार आहेत. काय आहेत हे नियम जाणून घेऊयात.

गॅस सिलेंडरचे दर

महिन्याच्या सुरुवातीला तेल कंपन्यांकडून दर जाहीर केले जातात. आज 1 सप्टेंबर रोजी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर कमी झाले आहेत. दिल्लीत कमर्शियल सिलेंडरची किंमत 1,580 रुपये इतकी झाली आहे. या आधी 1,631.50 रुपये होती. म्हणजेच 51 रुपयांची घट झाली आहे. मात्र घरगुती सिलेंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.   

रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद

देशांतर्गंत पाठवल्या जाणाऱ्या सर्व रजिस्टर्ड पोस्ट आता स्पीड पोस्टमधूनच पोहोचवले जाती. 1 सप्टेंबरपासून रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद झाली आहे.   

FD

इंडियन बँक आणि आयडीबीआय बँकेने सुरू केलेल्या FD योजनांमध्ये गुंतवणुकीसाठी 30 सप्टेंबर ही शेवटची तारीख आहे. इंडियन बँकेच्या 444 आणि 555 दिवसांच्या FD तसेच आयडीबीआय  बँकेच्या 444,555 आणि 700 दिवसांच्या FD मध्ये ग्राहकांना अजूनही गुंतवणुकीची संधी आहे. 

क्रेडिट कार्ड नियमांत बदल

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट कार्ड वापरासंबंधी नवे नियम लागू केले आहेत. 1 सप्टेंबरपासून काही कार्डवर गेमिंग प्लॅटफॉर्म, व्यापारी मर्चंटस आणि शासकीय व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत. तसंच, कार्ड प्रोटेक्शन प्लॅन (CPP) असलेल्या ग्राहकाना 16 सप्टेंबरपासून नवीन व्हेरिएंटमध्ये शिफ्ट केले जाणार आहे. त्यासाठी नवे शुल्क आकारण्यात येतील. 

ITR भरण्याची अंतिम तारीख

आयकर विभागाने वित्त वर्ष 2024-25 साठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख आता 15 सप्टेंबर केली आहे. त्यामुळं करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे.   

जन-धन अकाउंट रीकेवायसी

जन धन अकाउंट असणाऱ्या खातेधारकांना केवायसी करण्याची शेवटची संधी आहे. केवायसी न झाल्यास अकाउंट कायमचं बंद होऊ शकते. तसंच, त्यामुळं तुम्हाला सरकारच्या सबसिडीचा लाभ घेता येणार नाही. 

चांदी हॉलमार्किंग

1 सप्टेंबरपासून चांदीवरही हॉलमार्किंग  लागू केले आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्स (BSI) ने स्पष्ट केले आहे की, हॉलमार्किंग सुरुवातीला एच्छिक स्वरुपात असणार आहे. सराफांना हॉलमार्किंग करणे बंधनकारक नाही. पण ते स्वतःच्या इच्छेनुसार करु शकतात. मात्र पुढील काळात हा नियम अनिवार्य असणार आहे. 

