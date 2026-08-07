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मलायकाच्या डेटिंग पॅटर्नवर मोठा खुलासा; कमी वयाच्या मुलांनाच का करते डेट?

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 07, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:49 PM IST

मलायका अरोरा ही बॉलिवूडमधील एक सुंदर अभिनेत्री आहे, जी तिच्या फिटनेसमुळे तसेच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. अरबाज खानपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर त्याचे नाव अर्जुन कपूरसोबत बऱ्याच काळापासून जोडले गेले. मात्र, हे दोघे विभक्त झाले असून सध्या ती हिरे उद्योगपती हर्ष मेहताला डेट करत असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या आहेत. अर्जुन कपूरप्रमाणेच हर्ष कपूर आणि मलायकाच्या वयात सुमारे 19 वर्षांचा फरक आहे.

Malaika Arora Dating Life1/8

बॉलिवूडची अभिनेत्री मलायका अरोरा नेहमीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. अरबाज खानपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर त्याचे नाव अर्जुन कपूरसोबत बऱ्याच काळापासून जोडले गेले. पण मागील काही महिने झाले अर्जुन कपूरसोबत तिचा ब्रेकअप झाल्याचे वृत समोर आले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Malaika Arora Age Gap Dating Reason2/8

अभिनेत्री मलायका अरोरा अर्जुन कपूर ब्रेकअप झाल्यानंतर ती उद्योगपती हर्ष मेहताला डेट करत असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या आहेत. अर्जुन कपूरप्रमाणेच हर्ष कपूर आणि मलायकाच्या वयात सुमारे 19 वर्षांचा फरक आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Malaika Arora Younger Boyfriend3/8

ही बातमी समोर आल्यापासून लोक हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत की मलायकाला नेहमीच तिच्या वयापेक्षा कमी मुले का आवडतात? या मुद्द्यावर एका ज्येष्ठ करमणूक पत्रकाराने सिद्धार्थ काननच्या पॉडकास्टवर मोकळेपणाने भाष्य केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Malaika Arora Arjun Kapoor Breakup4/8

मलायकाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि तिच्या निवडीबद्दल अनेक मोठे खुलासे केले. पत्रकारांचा असा विश्वास आहे की तरुण जोडीदार निवडण्याबद्दल समाजात महिलांना अनेकदा प्रश्न विचारले जातात, परंतु पुरुषांच्या बाबतीत असे कधीच नसते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Malaika Arora Harsh Mehta News5/8

40 वर्षांचे पुरुष बहुतेक वेळा त्यांच्या अर्ध्या वयाच्या म्हणजेच 20 वर्षांच्या मुलींना डेट करतात आणि त्यांच्याशी लग्न करतात. समाज अशा माणसांना कधीच प्रश्न विचारत नाही. सत्य हे आहे की जे पुरुष त्यांच्या वयापेक्षा खूप लहान मुलींना डेट करतात ते बऱ्याचदा आतून असुरक्षित असतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Malaika Arora Relationship6/8

मलायकाकडे वयाने मोठ्या व्यक्तीकडे जाण्याचे कोणतेही विशेष कारण नसते, म्हणून ती तिच्यानुसार जोडीदार निवडते. ज्येष्ठ पत्रकाराचा असा विश्वास आहे की मलायकाला तिच्या बरोबरीचा किंवा तिच्या विचारसरणीचा कोणीही सापडणार नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Malaika Arora News7/8

मलायका एक अतिशय यशस्वी, धाडसी आणि स्वावलंबी महिला आहे. समाजात अनेकदा असे दिसून येते की खूप यशस्वी स्त्रीसमोर अनेक पुरुष आपला आत्मविश्वास गमावतात. अशा नातेसंबंधांमध्ये पुरुषांचा अहंकारही अनेकदा आड येतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Malaika Arora Bold Life8/8

हेच कारण आहे की मलायकासारख्या कणखर महिलेसमोर सामान्य पुरुष अस्वस्थ होतात आणि तिच्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात. आयुष्यात मानसिकदृष्ट्या मजबूत आणि सुरक्षित असलेल्या मलायकासारख्या स्त्रीशी फक्त तेच पुरुष संबंध ठेवू शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

TAGS:
malaika arora
entertainment news

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