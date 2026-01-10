English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  यावर्षीची संक्रांत होईल आणखी खास, शिका घरच्या घरी कसा बनवयाचा कागदी पतंग?

यावर्षीची संक्रांत होईल आणखी खास, शिका घरच्या घरी कसा बनवयाचा कागदी पतंग?

Know How To Make Patang At Home: यावर्षीच्या संक्रांतीला घरच्या घरी पतंगी कागद बनवा आणि वर्षाचा पहिला सण खास बनवा. यासाठी तुम्ही सदर लेखात दिलेली सोपी पद्धत वापरू शकता. ही सोपी पद्धत वापरून तुम्ही तुमच्या मुलांच्या शाळेतील प्रकल्पासाठी देखील लहानसा पतंग बनवलात तर पहिला नंबर आणि शिक्षकांकडून भरभरून कौतुक नक्कीच मिळेल.   

Manali Sagvekar | Jan 10, 2026, 02:25 PM IST
twitter
1/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

twitter
2/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

पुढच्या आठवड्यात 14 तारखेला मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जाणार आहे. यावर्षीची मकर संक्रांत आणखी खास बनवण्यासाठी घरच्या घरी कागदी पतंग बनवा. हा पतंग कसा बनवायचा याची सोपी पद्धत जाणून घ्या.   

twitter
3/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

यासाठी पतंगी कागद, 2 लांब बांबूच्या काठ्या, सुती दोरा, फेविकॉल, कात्री आणि पतंगाची शेपटी बनवण्यासाठी कापड किंवा कागदाचे पट्टे हे सर्व साहित्य गोळा करा.  (सौ. एआय जनरेटेड)  

twitter
4/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

सर्वप्रथम एक 24 इंचाची बांबूची लांब काठी उभी धरा. यानंतर 20 इंचाची बांबूची काठी त्यावर आडवी धरा. अधिक किंवा क्रॉसचे चिन्ह तयार होईल. आता काठ्यांच्या मधोमध दोऱ्याने बांधा. लहान पतंग बनवायचा असेल तर, 18 इंचाची उभी काठी आणि 15 इंचाची आडवी काठी वापरा.  (सौ. एआय जनरेटेड)  

twitter
5/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

आता काठ्यांच्या चारही टोकांना दोरा बांधा. हा दोरा ताणलेला पण थोडा सैल ठेवा. यामुळे पतंग उडतो. यावेळी एक बारीक, हलका पण मजबूत दोऱ्याचा उपयोग करा.  (सौ. एआय जनरेटेड)  

twitter
6/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

यानंतर तुमच्या आवडीच्या रंगाचा पतंगी कागद घ्या. काठीच्या चौकोनाच्या आकाराचा कापून घ्या. प्रत्येक बाजूस अर्धा किंवा एका इंचाची जागा सोडा.  (सौ. एआय जनरेटेड)  

twitter
7/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

हा कागद काठ्यांच्या चौकटीच्या एका बाजूस चिकटवा. यावेळी जास्त ओलसर गम वापरू नका. कारण पतंगी कागद पातळ असल्यामुळे तो ओला होऊन फाटण्याची शक्यता असते. तसेच कागदाच्या अतिरिक्त कडा काठ्यांच्या दोऱ्यांवर दुमडून चिकटवा.  (सौ. एआय जनरेटेड)  

twitter
8/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

पतंग हवेत उडवल्यानंतर त्याला नियंत्रित करण्यासाठी लगाम आवश्यक आहे. यासाठी उभ्या काठीच्या वरच्या टोकाला एक लांब दोरा बांधा आणि आडव्या काठीच्या मध्याला एक दोरा बांधा.  (सौ. एआय जनरेटेड)  

twitter
9/9

घरच्या घरी असा बनवा कागदी पतंग

Hand Made Kite

काही अंतर सोडून दोन्ही दोरे एकत्र करून बांधा. पतंगाचा लगाम तयार करा. घरच्या घरी बनवलेला कागदी पतंग तयार आहे. स्वतःच्या हातांनी बनवलेला पतंग उडवताना काही वेगळीच मजा येते. पतंग बनवण्याची ही सोपी पद्धत वापरून तुम्ही मुलांच्या शाळेतील उपक्रमासाठीही लहान पतंग बनवू शकता. (सौ. एआय जनरेटेड)  

twitter
पुढील
अल्बम

