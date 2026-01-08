मकरसंक्रांतीला 'हे' पाच वाण चुकूनही देऊ नका, माता लक्ष्मी घर सोडून निघून जाईल अन्...
Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांती हा हिंदू धर्मातील अतिशय शुभ सण मानला जातो. या दिवशी दानधर्म, वाण देणे आणि तिळगूळ वाटण्याची परंपरा आहे. सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो, त्यामुळे या दिवसाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. मात्र, मकरसंक्रांतीला वाण देताना काही गोष्टी चुकूनही देऊ नयेत, असे धार्मिक मान्यतेत सांगितले जाते. चुकीच्या वस्तूंचे दान केल्यास घरातील सुख-समृद्धीवर परिणाम होऊ शकतो आणि देवी लक्ष्मी नाराज होऊ शकते, अशी श्रद्धा आहे
केरसुणी
हळद
मीठ
मंगळ सुत्र
काळे तीळ
