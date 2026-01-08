English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मकरसंक्रांतीला हे पाच वाण चुकूनही देऊ नका, माता लक्ष्मी घर सोडून निघून जाईल अन्...

मकरसंक्रांतीला 'हे' पाच वाण चुकूनही देऊ नका, माता लक्ष्मी घर सोडून निघून जाईल अन्...

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांती हा हिंदू धर्मातील अतिशय शुभ सण मानला जातो. या दिवशी दानधर्म, वाण देणे आणि तिळगूळ वाटण्याची परंपरा आहे. सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो, त्यामुळे या दिवसाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. मात्र, मकरसंक्रांतीला वाण देताना काही गोष्टी चुकूनही देऊ नयेत, असे धार्मिक मान्यतेत सांगितले जाते. चुकीच्या वस्तूंचे दान केल्यास घरातील सुख-समृद्धीवर परिणाम होऊ शकतो आणि देवी लक्ष्मी नाराज होऊ शकते, अशी श्रद्धा आहे

Jan 08, 2026, 11:03 AM IST
twitter
1/8

मकरसंक्रांतीला वाण देताना तिळगूळ, साखर, सुवासिक वस्तू, सौभाग्याचे साहित्य किंवा घरगुती उपयोगी नवीन वस्तू देणे उत्तम मानले जाते.

twitter
2/8

केरसुणी

 मकरसंक्रांतीला झाडू देणे अशुभ मानले जाते. झाडूचा संबंध दारिद्र्य आणि नकारात्मक ऊर्जेशी जोडला जातो. या दिवशी झाडू दिल्यास घरातील लक्ष्मी निघून जाते, अशी समजूत आहे.

twitter
3/8

हळद

हळद ही शुभ मानली जात असली तरी मकरसंक्रांतीला वाण म्हणून देणे टाळावे. हळद ही सौभाग्य आणि वैवाहिक जीवनाशी संबंधित असल्याने तिचे दान या दिवशी अनिष्ट ठरू शकते.

twitter
4/8

मीठ

मीठ नकारात्मक ऊर्जा शोषते असे मानले जाते. मकरसंक्रांतीला मीठ दान केल्यास घरातील सकारात्मकता कमी होते आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी श्रद्धा आहे

twitter
5/8

मंगळ सुत्र

मंगळसूत्र हे विवाहित स्त्रीच्या सौभाग्याचे प्रतीक आहे. ते वाण किंवा दान म्हणून देणे अत्यंत अशुभ मानले जाते. यामुळे वैवाहिक जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी मान्यता आहे.

twitter
6/8

काळे तीळ

मकरसंक्रांतीला तीळगूळ वाटला जातो, मात्र काळे तीळ वाण म्हणून देऊ नयेत. काळे तीळ पितृकार्याशी संबंधित मानले जात असल्याने ते या सणाला टाळावेत.

twitter
7/8

धारदार वस्तू

चाकू, कात्री किंवा इतर धारदार वस्तू वाण म्हणून देणे टाळावे. अशा वस्तूंमुळे नातेसंबंधांमध्ये तणाव आणि वाद निर्माण होऊ शकतात, अशी मान्यता आहे.

twitter
8/8

योग्य आणि शुभ वस्तूंचे दान केल्यास घरात सुख, शांती आणि समृद्धी टिकून राहते, अशी श्रद्धा आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण?

पुढील अल्बम

Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण?

Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण?

Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण? 10
डोंगर चढून नाही तर डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर जावे लागते; दोन डोंगरांच्या मध्ये असलेला महाराष्ट्रातील सिक्रेट समुद्र किनारा

डोंगर चढून नाही तर डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर जावे लागते; दोन डोंगरांच्या मध्ये असलेला महाराष्ट्रातील सिक्रेट समुद्र किनारा

डोंगर चढून नाही तर डोंगर उतरुन या समुद्र किनाऱ्यावर जावे लागते; दोन डोंगरांच्या मध्ये असलेला महाराष्ट्रातील सिक्रेट समुद्र किनारा 8
फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात &#039;बाउंड्री&#039; पण आवश्यक असते नाहीतर...

फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात 'बाउंड्री' पण आवश्यक असते नाहीतर...

फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात 'बाउंड्री' पण आवश्यक असते नाहीतर... 8
परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा 7