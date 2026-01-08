English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Makar Sankrant 2026: बाळाच्या बोरन्हाणासाठी ट्रेंडी डेकोरेशन Tips

Makar Sankrant 2026: बाळाच्या बोरन्हाणासाठी ट्रेंडी डेकोरेशन Tips

Makar Sankranti 2026: बोरन्हाण हा प्रत्येक मराठी कुटुंबासाठी खूप खास आणि आनंदाचा सोहळा असतो. आजकाल बोरन्हाण फक्त पारंपरिक पद्धतीनेच नाही तर सुंदर, आधुनिक आणि आकर्षक डेकोरेशनसह साजरा केला जातो. घरात, हॉलमध्ये किंवा छोट्या फंक्शन हॉलमध्येही थोड्या कल्पकतेने बोरन्हाणाचे डेकोरेशन खूप छान करता येते. 

Jan 08, 2026, 05:02 PM IST
twitter
1/8

रंगांची योग्य निवड, फुलांची सजावट, लाईटिंग आणि पारंपरिक टच दिल्यास हा सोहळा अधिक खास बनतो. कमी बजेटमध्येही सुंदर डेकोरेशन करता येते, फक्त योग्य आयडियाज असणं गरजेचं आहे. येथे बोरन्हाण डेकोरेशनसाठी काही सोप्या आणि आकर्षक टिप्स दिल्या आहेत, ज्या तुमचा कार्यक्रम खास बनवतील. 

twitter
2/8

फुलांची साधी पण सुंदर सजावट

झेंडू, मोगरा किंवा गुलाबाची फुले वापरून बॅकड्रॉप आणि पूजास्थान सजवता येते. फुलांच्या माळा दरवाजावर आणि स्टेजजवळ लावल्यास पारंपरिक लूक मिळतो.

twitter
3/8

फुग्यांनी हलकंफुलकं डेकोरेशन

पेस्टल रंगांचे फुगे किंवा गोल्डन-व्हाइट फुगे वापरून बोरन्हाणची सजावट करता येते. फुग्यांचा आर्च किंवा कोपऱ्यात क्लस्टर छान दिसतो.

twitter
4/8

लाईटिंगचा सुंदर वापर

फेरी लाईट्स किंवा वॉर्म लाईट्स वापरून संपूर्ण जागा उजळवता येते. लाईट्समुळे डेकोरेशन अधिक उठून दिसते आणि फोटोही सुंदर येतात.

twitter
5/8

फोटो बॅकड्रॉप तयार करा

बोरन्हाण लिहिलेला बॅनर, फुलं आणि लाईट्स वापरून फोटोसाठी खास कोपरा तयार करा. आईसाठी ही आठवण कायमची जपता येते.

twitter
6/8

पारंपरिक आसन आणि उशी

आईसाठी सजवलेलं पाट, रंगीबेरंगी उशा आणि रांगोळी यामुळे कार्यक्रमाला पारंपरिक आणि सोज्वळ लूक मिळतो.

twitter
7/8

टेबल डेकोरेशन

बोरन्हाण साहित्य ठेवण्यासाठी टेबलावर रंगीत कापड, फुलं आणि छोटे दिवे ठेवा. साधं पण नीटनेटके टेबल डेकोरेशन खूप प्रभावी दिसते.

twitter
8/8

या सोप्या डेकोरेशन आयडियाज वापरून बोरन्हाण सोहळा सुंदर, लक्षवेधी आणि संस्मरणीय बनवता येतो. थोडी कल्पकता आणि प्रेम असलं की कार्यक्रम आपोआप खास होतो.

twitter
पुढील
अल्बम

तुमचं शरीरच देतय हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत, आत्ताच सावध व्हा!

पुढील अल्बम

तुमचं शरीरच देतय हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत, आत्ताच सावध व्हा!

तुमचं शरीरच देतय हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत, आत्ताच सावध व्हा!

तुमचं शरीरच देतय हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत, आत्ताच सावध व्हा! 9
महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; महत्त्वाकांक्षी रेल्वेप्रकल्पासाठी थेट भारताचं हृदय असणाऱ्या ठिकाणापर्यंतच्या जमिनी ताब्यात...

महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी रेल्वेप्रकल्पासाठी थेट भारताचं हृदय असणाऱ्या ठिकाणापर्यंतच्या जमिनी ताब्यात...

महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी रेल्वेप्रकल्पासाठी थेट भारताचं हृदय असणाऱ्या ठिकाणापर्यंतच्या जमिनी ताब्यात... 9
मकरसंक्रांतीला &#039;हे&#039; पाच वाण चुकूनही देऊ नका, माता लक्ष्मी घर सोडून निघून जाईल अन्...

मकरसंक्रांतीला 'हे' पाच वाण चुकूनही देऊ नका, माता लक्ष्मी घर सोडून निघून जाईल अन्...

मकरसंक्रांतीला 'हे' पाच वाण चुकूनही देऊ नका, माता लक्ष्मी घर सोडून निघून जाईल अन्... 8
Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण?

Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण?

Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण? 10