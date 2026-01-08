Makar Sankrant 2026: बाळाच्या बोरन्हाणासाठी ट्रेंडी डेकोरेशन Tips
Makar Sankranti 2026: बोरन्हाण हा प्रत्येक मराठी कुटुंबासाठी खूप खास आणि आनंदाचा सोहळा असतो. आजकाल बोरन्हाण फक्त पारंपरिक पद्धतीनेच नाही तर सुंदर, आधुनिक आणि आकर्षक डेकोरेशनसह साजरा केला जातो. घरात, हॉलमध्ये किंवा छोट्या फंक्शन हॉलमध्येही थोड्या कल्पकतेने बोरन्हाणाचे डेकोरेशन खूप छान करता येते.
फुलांची साधी पण सुंदर सजावट
फुग्यांनी हलकंफुलकं डेकोरेशन
लाईटिंगचा सुंदर वापर
फोटो बॅकड्रॉप तयार करा
पारंपरिक आसन आणि उशी
