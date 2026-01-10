English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  या संक्रांतीला नववधूंनी अशी बनवा भोगीची भाजी! सासू होईल इम्प्रेस; आई म्हणेल गुणाची माझी लेक...

या संक्रांतीला नववधूंनी अशी बनवा भोगीची भाजी! सासू होईल इम्प्रेस; आई म्हणेल "गुणाची माझी लेक"...

Bhogichi Bhaji: पुढच्या आठवड्यात 14 तारखेला नववर्षातील पहिला सण मकर संक्रांत साजरा केला जाणार आहे. यावेळी भोगीची भाजी ही पांरपारिक भाजी बनवण्याची पंरपरा आहे. हिवाळ्यात येणाऱ्या सर्व पौष्टिक भाज्या एकत्र करून ही भाजी बनवली जाते. मकर संक्रांत हा सण नववधूसाठी खास मानला जातो. तुम्ही सुद्धा एक नववधू असाल आणि तुम्हाला सासरी सर्वांना विशेषतः सासूबाईंना इम्प्रेस करायचे असेल तर या सोप्या रेसिपीच्या मदतीने तुम्ही नक्कीच परफेक्ट भाजी बनवू शकाल.   

Manali Sagvekar | Jan 10, 2026, 06:35 PM IST
1/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

2/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

मकरसंक्रांती म्हणजे नववर्षातील पहिला सण. विशेषतः नववधूसाठी ही पहिलीच संक्रांत असल्याने घरात भोगीची भाजी करण्याला खास महत्त्व असतं. मात्र अनेक नववधूंना प्रश्न पडतो की ही भाजी नेमकी कशी करायची? फार अवघड तर नाही ना? पण या सोप्या रेसिपीच्या मदतीने तुम्ही पारंपारिक पद्धतीची आणि चवीची भोगीची भाजी बनवू शकता.   

3/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

भोगीची भाजी ही हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ताज्या भाज्यांपासून बनवली जाते. वांगी, गाजर, गवार, भेंडी, घोसाळं, पापडी, हरभरा दाणे, वाटाणे आणि थोडी मेथी अशा भाज्या यात वापरल्या जातात.   

4/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

ही भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम सगळ्या भाज्या स्वच्छ धुवून मध्यम आकारात चिरून घ्या. लहान मुले भाज्या खाण्यास नकार देतात म्हणून तुम्ही भाज्या बारीकही चिरू शकता.   

5/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

कढईत थोडं तेल घ्या. तेल गरम झाल्यावर त्यात मोहरी, जिरे आणि चिमूटभर हिंग घालून फोडणी द्या. फोडणी चांगली तडतडू द्या. पण करपणार नाही याची काळजी घ्या.   

6/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

आता त्यात कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत परता. कांदा थोडा मऊ झाला की त्यात हळद, तिखट आणि मीठ घाला. आणखी चवीसाठी चवीनुसार गरम मसाला घाला.   

7/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

आता सगळ्या भाज्या एकत्र करून त्यात घाला. भाज्या चांगल्या परतून घ्या. भाज्या परतल्यावर थोडंसं पाणी शिंपडा आणि झाकण ठेवून भाजी शिजू द्या.  

8/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

मधून मधून भाजी परतत रहा. वेगळ्या वाटीत शेंगदाण्याचा कूट आणि ओला नारळ किसून ठेवा. भाजी जवळपास शिजली की हा कूट घालून पुन्हा एकदा नीट मिसळा.  

9/9

भोगीची भाजी

Bhogi chi bhaji

शेवटी थोडासा गूळ घाला, ज्यामुळे भाजीला खास पारंपारिक गोडसर चव येते. वरून कोथिंबीर घालून दोन मिनिटं वाफ द्या आणि गॅस बंद करा. तयार झालेली गरमा गरम पारंपारिक भोगीची भाजी तिळकुटासह सर्व्ह करा.   

