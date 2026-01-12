English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फोटो
  तिळगूळ बनवणं कठीण वाटतंय? टेंशन नको! त्याऐवजी बनवा हा तीळ-खवा रोल

तिळगूळ बनवणं कठीण वाटतंय? टेंशन नको! त्याऐवजी बनवा 'हा' तीळ-खवा रोल

Makar Sankranti Special Til Khava Roll: येत्या 14 जानेवारीला मकर संक्रांतीचा शुभ मुहूर्त आहे. मकर संक्रांत म्हणजे नववर्षातील पहिला सण. यावेळी तिळगूळाचे लाडू बनवण्याची एक खास परंपरा असते. महाराष्ट्रात प्रत्येक घरात तिळगूळाचे लाडू बनवले जातात. पण सर्वांनाच ते अगदी परफेक्ट चवीचे बनवता येत नाहीत. म्हणूनच यावर सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे तीळ-खवा रोल. मकर संक्रांतीला काही युनिक मिठाई बनवण्याचा विचार असेल तरी तुम्ही ही सोपी रेसिपी ट्राय करू शकता. झटपट रेसिपी जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Jan 12, 2026, 12:59 PM IST
तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

येत्या 14 तारखेला मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जाणार आहे. यावेळी तिळगूळाचे लाडू बनवण्याची खास पंरपरा असते. (फोटो सौ. : जेमिनाआय)  

तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

काहीवेळा परफेक्ट चवीचे आणि टेक्श्चरचे लाडू बनवणं सर्वांनाच जमत नाही. तसेच, तुम्ही यावर्षी तिळगूळाऐवजी काहीतरी वेगळं बनवण्याचा विचार केलाच असेल. (फोटो सौ. : जेमिनाआय)  

तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

तर, तीळ आणि खव्यापासून बनलेली ही स्पेशल मिठाई तुम्ही नक्कीच ट्राय करायला  हवी. यासाठी आवश्यक साहित्य - पिवळा गूळ, पांढरे तीळ, तूप, खवा, सुका मेवा आणि बटर पेपर. (फोटो सौ. : जेमिनाआय)  

तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

तीळ-खवा रोल बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पिवळा गूळ बारीक चिरून किंवा किसून घ्या. आता तीळ खमंग भाजा, मिक्सरच्या सहाय्याने जाडसर वाटून घ्या. (फोटो सौ. : जेमिनाआय)  

तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

यानंतर एका पॅन मध्ये तूपात खवा भाजून घ्या.  आता त्यात गूळ घालून वितळेपर्यंत परतत रहा. (फोटो सौ. : जेमिनाआय)  

तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

काहीवेळाने त्यात तीळाची पूड घाला आणि घट्ट होईपर्यंत परतून घ्या. आता मिश्रण थोडे गरम असतानाच एका बटर पेपरवर पसरवा. (फोटो सौ. : जेमिनाआय)  

तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

हे मिश्रण लाटण्याच्या सहाय्याने तुम्हाला हव्या तितक्या जाडीत लाटा. त्यावर बारीक चिरलेला सुका मेवा पसरवा.  (फोटो सौ. : जेमिनाआय)  

तीळ-खवा रोल

Til Mawa Roll

एका बाजूने बटर पेपर उचलत रोल करा. तयार झालेल्या तीळ-खवा मिठाई रोलचे गोल काप करा. त्यावर सुक्या मेव्याची आणि तीळाची सजावट करून सर्व्ह करा. (फोटो सौ. : जेमिनाआय)  

