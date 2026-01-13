English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Makar Sankrati Wishes in Marathi : तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला! प्रियजनांना द्या खास मराठमोळ्या गोड शुभेच्छा

Makar Sankrati Wishes in Marathi : तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला! प्रियजनांना द्या खास मराठमोळ्या गोड शुभेच्छा

Happy Makar Sankrati Wishes Shubhechha WhatsApp Status PHOTOS : मकर संक्रांती हा सण नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण आहे. सकारात्मक विचारांचा आणि नव्या आशेचा हा सण प्रत्येकाचा आयुष्यात गोडवा आणतो. तीळ हा कडूपणा तर गूळ हा गोडवा अगदी तसंच आपल्या आयुष्यातील क्षण असतात चांगल्या आणि वाईट...अशा या सणाच्या आपल्या नातेवाईकांना आणि प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.   

Neha Choudhary | Jan 13, 2026, 09:08 PM IST
1/8

नवीन वर्षातला पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांती. हा सण आपल्या नात्यातील कटुता विसरून नवीन, गोड सुरुवात करण्याचा सण मानला जातो.

2/8

कणभर तीळ, मनभर प्रेम, गुळाचा गोडवा, आपुलकी वाढवा, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, मकर संक्रांतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!  

3/8

तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला असं म्हणत, नात्यातला आणि माणसांमधील गोडवा वाढवूया, मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या कुटूंबाला हार्दिक शुभेच्छा!  

4/8

गुळातील गोडवा ओठांवर येऊ द्या, मनातील कटवटपणा बाहेर पडू द्या, या संक्रांतीला तीळगुळ खाताना, मनात आमची आठवण राहू द्या, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

5/8

तिळाची उब लाभो तुम्हाला, गुळाचा गोड़वा येवो जीवनाला, यशाची पतंग उड़ो गगना वरती, तुम्हास अणि तुमच्या परिवारास मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

6/8

नाते तुमचे आमचे हळुवार जपायचे... तिळगुळ हलव्यासंगे अधिक दृढ करायचे..मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा 

7/8

सूर्य मकर राशीत प्रवेश करत असताना  तुमच्या आयुष्यातही सकारात्मक बदल घडो संकटे दूर होवो, सुख-समाधान लाभो  आयुष्य आनंदाने उजळून निघो मकर संक्रांतीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा  

8/8

उत्तरायणाच्या शुभ प्रारंभी  तुमच्या जीवनातील प्रत्येक दिवस आनंद  समाधान आणि समृद्धीने व्यापलेला असो  सूर्यदेव तुमच्यावर सदैव कृपा ठेवो शुभ मकर संक्रांती!

