हिवाळ्यात धुक्यामुळे होणारा कार अपघात टाळण्यासाठी वापरा या सोप्या ट्रिक्स!
Cleaning Fog On Car windshield: हिवाळ्यात कारच्या काचेवर किंवा बाइकच्या आरशावर धुके जमा होते. ज्यामुळे गाडी चालकाला गाडी सुरक्षितपणे चालवणे कठीण जाते. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता वाढते. पण काही घरगुती सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही कार अपघातापासून तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबांचे संरक्षण करू शकता.
हिवाळ्यात होणारा कार अपघात कसा टाळाल?
व्हिनेगर आणि पाण्याचा घरगुती अँटी-फॉग स्प्रे
हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे. एका स्प्रे बाटलीत पाणी घ्या. त्यात समान प्रमाणात व्हिनेगर मिसळा. हे मिश्रण आरशावर चांगले स्प्रे करा. नंतर स्वच्छ आणि कोरड्या कपड्याने पुसून टाका. या मिश्रणामुळे आरशावर फॉग आणि ओलावा जमा होत नाही. हा उपाय कार, बाइक, स्कूटीच्या आरशांसह घरातील बाथरूम मिररसाठीही उपयोगी पडतो.
शेविंग क्रीम
हे ऐकून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल, पण शेविंग क्रीम फॉग रोखण्यासाठी उत्तम काम करते. आरशाच्या पृष्ठभागावर थोडे शेविंग क्रीम लावा. काही वेळ ठेवून मग मायक्रोफायबर किंवा स्वच्छ कोरड्या कपड्याने चांगले पुसून टाका. यामुळे आरशावर पातळ थर तयार होतो, जो फॉग जमा होऊ देत नाही. ही ट्रिक खूप दिवस टिकते आणि आरसा चमकदार दिसतो.
बेबी शॅम्पू किंवा डिशवॉशिंग लिक्विड
रेन-एक्स किंवा कार वॅक्सचा हलका थर
टूथपेस्ट
