Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  हिवाळ्यात धुक्यामुळे होणारा कार अपघात टाळण्यासाठी वापरा या सोप्या ट्रिक्स!

हिवाळ्यात धुक्यामुळे होणारा कार अपघात टाळण्यासाठी वापरा या सोप्या ट्रिक्स!

Cleaning Fog On Car windshield: हिवाळ्यात कारच्या काचेवर किंवा बाइकच्या आरशावर धुके जमा होते. ज्यामुळे गाडी चालकाला गाडी सुरक्षितपणे चालवणे कठीण जाते. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता वाढते. पण काही घरगुती सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही कार अपघातापासून तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबांचे संरक्षण करू शकता.   

Manali Sagvekar | Jan 11, 2026, 01:25 PM IST
1/9

हिवाळ्यात होणारा कार अपघात कसा टाळाल?

Winter Car Accidents Awareness

2/9

हिवाळ्यात होणारा कार अपघात कसा टाळाल?

Winter Car Accidents Awareness

हिवाळा सुरू झाला की, ठिकठिकाणाहून धुक्यामुळे गाड्यांच्या अपघाताच्या बातम्या समोर येत असतात. अनेकांचे नुकसान होते, बऱ्याचवेळा जिवीतहानीही होते. जर तुम्हाला स्वतःचे आणि तुमच्या कुटुंबाचे यापासून संरक्षण करायचे असेल तर ही बातमी नक्कीच वाचा.   

3/9

हिवाळ्यात होणारा कार अपघात कसा टाळाल?

Winter Car Accidents Awareness

हिवाळ्यात कार, बाइक किंवा स्कूटीच्या आरशावर फॉग जमल्यास ड्रायव्हिंग करणे खूप कठीण होते. फॉगमुळे कारच्या काचेची पारदर्शकता कमी होते आणि अपघाताचा धोका वाढतो. अशा परिस्थितीत काही सोपे उपाय तुम्हाला मदत करू शकतात. हे उपाय घरातच उपलब्ध असलेल्या साहित्याने करता येतात आणि कोणत्याही आरशावर वापरता येतात.  

4/9

व्हिनेगर आणि पाण्याचा घरगुती अँटी-फॉग स्प्रे

Vinegar And Water Spray

हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे. एका स्प्रे बाटलीत पाणी घ्या. त्यात समान प्रमाणात व्हिनेगर मिसळा. हे मिश्रण आरशावर चांगले स्प्रे करा. नंतर स्वच्छ आणि कोरड्या कपड्याने पुसून टाका. या मिश्रणामुळे आरशावर फॉग आणि ओलावा जमा होत नाही. हा उपाय कार, बाइक, स्कूटीच्या आरशांसह घरातील बाथरूम मिररसाठीही उपयोगी पडतो.  

5/9

शेविंग क्रीम

Shaving Cream

हे ऐकून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल, पण शेविंग क्रीम फॉग रोखण्यासाठी उत्तम काम करते. आरशाच्या पृष्ठभागावर थोडे शेविंग क्रीम लावा. काही वेळ ठेवून मग मायक्रोफायबर किंवा स्वच्छ कोरड्या कपड्याने चांगले पुसून टाका. यामुळे आरशावर पातळ थर तयार होतो, जो फॉग जमा होऊ देत नाही. ही ट्रिक खूप दिवस टिकते आणि आरसा चमकदार दिसतो.  

6/9

बेबी शॅम्पू किंवा डिशवॉशिंग लिक्विड

Baby Shampoo

थोडे बेबी शॅम्पू किंवा डिशवॉशिंग लिक्विड पाण्यात मिसळा. यातून ओला कपडा भिजवा आणि आरशावर हलकेच फेरा. नंतर स्वच्छ कोरड्या मायक्रोफायबर कपड्याने चांगले पुसून टाका. यामुळे पृष्ठभागावर पातळ थर तयार होतो, जो फॉग जमा होऊ देत नाही.   

7/9

रेन-एक्स किंवा कार वॅक्सचा हलका थर

Car Wax

जर घरी कार वॅक्स असेल, तर त्याचा खूप हलका थर आरशावर लावा आणि चांगले पुसून काढा. किंवा रेन-एक्स अंतर्गत अँटी-फॉग प्रोडक्ट वापरा हे पाण्याला चिकटू देत नाही आणि फॉग जमा होण्याची शक्यता कमी होते.   

8/9

टूथपेस्ट

Toothpaste

थोडे साधे टूथपेस्ट आरशावर किंवा काचेवर लावा. हलकेच फेरा आणि नंतर स्वच्छ कपड्याने पुसून टाका. हे शेविंग क्रीमसारखेच काम करते. पण काच पुसताना जास्त घासू नका यामुळे काचेवर स्क्रॅच पडण्याची शक्यता असते.   

9/9

महत्त्वाची सूचना

Note

फॉग जमा झाल्यावर तो न काढता कधीही गाडी चालवू नका. ही लहान चूक मोठा अपघात घडवू शकते. या साध्या आणि सोप्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही सुरक्षित प्रवास करू शकता. विशेष म्हणजे हे उपाय केवळ वाहनांसाठीच नाही, तर घरातील कोणत्याही आरशासाठीही वापरता येतील.  

