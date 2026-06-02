Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /फक्त 4 ग्रॅम सोन्यात बनवा या सुंदर डिझाईनच्या बांगड्या! रोजच्या वापरसाठीही करता येईल वापर

फक्त 4 ग्रॅम सोन्यात बनवा 'या' सुंदर डिझाईनच्या बांगड्या! रोजच्या वापरसाठीही करता येईल वापर

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 02, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 06:53 PM IST

सोनं महाग असलं तरी तुम्ही कमी ग्रॅम्समध्ये सुंदर डिझाईनच्या बांगड्या बनवू शकता. बघा डिझाइन्स 

 

gold bangles design in 4 gram1/8

बांगड्या आणि कंगनांना विशेष पसंती

सोन्याचे दागिने हे महिलांच्या सौंदर्यात भर घालणारे महत्त्वाचे आकर्षण मानले जाते. त्यातही सोन्याच्या बांगड्या आणि कंगनांना विशेष पसंती मिळते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे अनेक महिलांना नवीन दागिने बनवण्यापूर्वी अनेकदा विचार करावा लागतो.

 

gold bangles design in 4 gram2/8

कमी वजनातही सुंदर आणि स्टायलिश बांगड्या

पण कमी वजनातही सुंदर आणि स्टायलिश बांगड्या तयार करता येतात, हे अनेकांना माहीत नसते. अवघ्या 4 ग्रॅम सोन्यातही आकर्षक डिझाइनचे कंगन बनवता येतात, जे दिसायला रिच आणि घालायला हलके असतात.

 

gold bangles design in 4 gram3/8

एलिगंट डिझाइन्सना मोठी मागणी

सध्या साध्या पण एलिगंट डिझाइन्सना मोठी मागणी आहे. अशा प्रकारच्या बांगड्या पारंपरिक साडीपासून ते मॉडर्न ड्रेसपर्यंत कोणत्याही पोशाखासोबत सहज मॅच होतात. 22 कॅरेट सोन्यात तयार होणारे हे कंगन हातांचे सौंदर्य आणखी खुलवतात.

 

gold bangles design in 4 gram4/8

जाळीदार डिझाइन

याशिवाय, जाळीदार  डिझाइनच्या बांगड्यांचा ट्रेंडही जोरात आहे. या बांगड्या वजनाने हलक्या असल्या तरी त्यांचा लूक अत्यंत आकर्षक दिसतो. त्यामुळे कमी सोन्यातही दागिना भरगच्च आणि महागडा वाटतो.

 

gold bangles design in 4 gram5/8

नवीन कंगन

जर तुम्ही वाढत्या सोन्याच्या दरामुळे नवीन कंगन बनवण्याचा विचार पुढे ढकलत असाल, तर 4 ग्रॅम सोन्यातील हे डिझाइन्स तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात. स्टायलिश, ट्रेंडी आणि बजेटमध्ये बसणाऱ्या या बांगड्या कोणाच्याही नजरा वेधून घेतील.

gold bangles design in 4 gram6/8

इतर दागिन्यांसोबतही सुंदर दिसतात

विशेष म्हणजे, या बांगड्या पातळ चूड्यांसोबत किंवा इतर दागिन्यांसोबतही सुंदर दिसतात. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव किंवा खास कार्यक्रमांसाठी अशा डिझाइन्सची निवड केल्यास तुमचा लूक अधिक उठून दिसू शकतो.

 

gold bangles design in 4 gram7/8

ऑफिस आणि रोजच्या वापरासाठीही योग्य

हलके वजन असल्यामुळे 4 ग्रॅम सोन्याच्या बांगड्या दिवसभर घालणे सोपे जाते. त्यामुळे ऑफिस, कॉलेज किंवा रोजच्या वापरासाठीही या बांगड्या उत्तम पर्याय ठरतात. स्टायलिश लूकसोबतच आरामदायी अनुभवही मिळतो.

gold bangles design in 4 gram8/8

कस्टम डिझाइनचा पर्याय उपलब्ध

अनेक ज्वेलर्स ग्राहकांच्या आवडीनुसार 4 ग्रॅम सोन्यात खास डिझाइन तयार करून देतात. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये राहून युनिक आणि ट्रेंडी बांगड्या बनवू शकता. वैयक्तिक पसंतीनुसार नाव, फुलांची नक्षी किंवा आधुनिक पॅटर्नही यात समाविष्ट करता येतात.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hardik Pandya मुंबई इंडियन्समधून बाहेर झाल्यानंतर RCB मध्ये होणार सामील? एका फोटोने
RCB7 min ago
2
Britain7 min ago
3
Indian Railways Facts39 min ago
4
Maharashtra Politics45 min ago
5
farmers59 min ago