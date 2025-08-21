'तो मला हॉटेलमध्ये बोलावयचा...' अभिनेत्रीचा युवा नेत्यावर खळबळजनक आरोप; 'मोबाईलवर तसले...'
Pravin Dabholkar | Aug 21, 2025, 03:48 PM IST
Malayalam actress Rini Ann George controversy: मल्याळम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्जने अलिकडेच खळबळजनक दावा केलाय. त्यानुसार केरळमधील एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या एका तरुण नेत्याने तिला आक्षेपार्ह मेसेज पाठवले. इतकेच नव्हे तर त्याने अभिनेत्रीला पंचतारांकित हॉटेलमध्ये येण्याची ऑफरही दिली. तथापि, रिनी एन जॉर्जने त्या नेत्याचे नाव सांगण्यास नकार दिला.
अनेक वेळा इशारा दिला
'त्या नेत्याचे वर्तन बदलले नाही'
'मला आक्षेपार्ह मेसेज पाठवले'
'हॉटेलमध्ये देखील बोलावले'
तीच गोष्ट पुन्हा घडली
'पक्षाच्या लोकांना तक्रार केली पण...'
रिनी म्हणाली, 'मी सोशल मीडियाद्वारे त्या नेत्याच्या संपर्कात आली. त्याचे हे हलके वर्तन तीन वर्षांपूर्वी सुरू झाले, जेव्हा त्याने मला पहिल्यांदाच आक्षेपार्ह मेसेज पाठवले.' रिनी अॅनने दावा केला की पक्षाच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही त्या नेत्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. तिच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. रिनी अँन जॉर्ज म्हणाली की तिच्या मनात त्या पक्षाच्या लोकांबद्दल असलेली प्रतिमा खराब झाली आहे. तक्रार असूनही तिला मदत करण्यात आली नाही.
'कोणतीही कारवाई करणार नाही'
