Male Infertility: सिगारेट-दारूमुळे नव्हे तर 'या' सवयींमुळे धोक्यात येतंय पुरुषत्व, तुम्हीपण रोज याच चुका करता?

Male Infertility Causes: पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेवर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यापैकी धूम्रपान, जास्त मद्यपान आणि बैठी जीवनशैली ही मुख्य कारणे मानली जातात.

Pravin Dabholkar | Nov 26, 2025, 07:04 PM IST
Male Infertility: सिगारेट-दारूमुळे नव्हे तर यामुळे धोक्यात येतंय पुरुषत्व, तुम्हीपण रोज याच चुका करता?

Male Infertility Causes: आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत, प्रजनन दर देखील वेगाने बदलत आहेत. पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेवर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यापैकी धूम्रपान, जास्त मद्यपान आणि बैठी जीवनशैली ही मुख्य कारणे मानली जातात. जगभरात प्रजनन क्षमता कमी होत आहे. रोजच्या सवयींशीसंबंधित ही कारणे आहेत. याबद्दल जाणून घेऊया.

बेकायदेशीर औषधांचा वापर

जगात सर्वाधिक वापरले जाणारे बेकायदेशीर औषध म्हणजे गांजा (मारीजुआना). आठवड्यातून एकापेक्षा जास्त वेळा सलग 3 महिने किंवा त्याहून अधिक काळ गांजा ओढल्यास शुक्राणूंची संख्या (sperm count) आणि एकाग्रता (concentration) लक्षणीयरीत्या कमी होते. अल्कोहोल किंवा इतर ड्रग्ससोबत घेतल्यास नुकसान आणखी गंभीर होते.

लठ्ठपणा (Obesity)

BMI 30 पेक्षा जास्त असल्यास अंडकोषाभोवती अतिरिक्त चरबी जमा होते, ज्यामुळे अंडकोषाचे तापमान वाढते. याचा थेट परिणाम शुक्राणू उत्पादनावर होतो. तसेच जास्त चरबीमुळे ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस वाढतो, ज्यामुळे शुक्राणूंची गतिशीलता (motility), आकार (morphology) आणि DNA गुणवत्ता खराब होते.

सततचा मानसिक ताण (Chronic Stress)

नोकरीचा, कौटुंबिक किंवा आर्थिक ताणामुळे शरीरात कोर्टिसॉल हार्मोनची पातळी वाढते. याचा परिणाम टेस्टोस्टेरॉन उत्पादनावर होऊन शुक्राणूंची गुणवत्ता आणि संख्या कमी होते. दीर्घकाळ तणावामुळे काही पुरुषांमध्ये वीर्याचे मापदंड (semen parameters) पूर्णपणे असामान्य होतात.

खराब आहार (Poor Diet)

जंक फूड, प्रक्रिया केलेले अन्न, जास्त साखर, ट्रान्स फॅट्स आणि संतृप्त चरबी यांचा जास्त प्रमाणात वापर केल्यास शुक्राणूंची गुणवत्ता कमी होते. उलट, भूमध्यसागरीय आहार (फळे, भाज्या, नट्स, मासे, ऑलिव्ह ऑइल) आणि ओमेगा-३, झिंक, सेलेनियम, व्हिटॅमिन C-D-E, अँटिऑक्सिडंट्सयुक्त आहार शुक्राणूंचे आरोग्य सुधारतो.

वाढते वय (Advancing Age)

40 वर्षांनंतर पुरुषांच्या शुक्राणूंमध्ये अनुवांशिक उत्परिवर्तन (mutations) वाढतात. यामुळे शुक्राणूंची संख्या, गतिशीलता आणि DNA अखंडता कमी होते. जास्त वयात मूल झाल्यास मुलामध्ये ऑटिझम, शिझोफ्रेनिया किंवा जनुकीय 

विकारांचा धोका

अतिज्वर (High Testicular Temperature). वारंवार हॉट टब, सौना, गरम पाण्याने आंघोळ, टाईट अंडरवेअर, लॅपटॉप थेट मांडीवर ठेवणे यामुळे अंडकोषाचे तापमान वाढते. 34-35°C पेक्षा जास्त तापमान शुक्राणू उत्पादनाला हानिकारक आहे.

पर्यावरणातील विषारी पदार्थ (Environmental Toxins)

प्लास्टिकमधील बीपीए, फ्थॅलेट्स, कीटकनाशके, हेवी मेटल्स (लेड, कॅडमियम, मर्क्युरी), रेडिएशन आणि वायू प्रदूषण यांच्याशी सतत संपर्कामुळे शुक्राणूंचे DNA फ्रॅगमेंटेशन वाढते आणि प्रजनन क्षमता कमी होते.

काही औषधे आणि स्टिरॉइड्स

अॅनाबॉलिक स्टिरॉइड्स, केस गळण्याची काही औषधे, कर्करोगाची केमोथेरपी, काही अँटी-डिप्रेसंट्स आणि दीर्घकाळ अँटीबायोटिक्स यांचा शुक्राणू उत्पादनावर वाईट परिणाम होतो.

झोपेचा अभाव आणि अनियमित झोप

रात्री 6 पेक्षा कमी तास झोप किंवा रात्रीची शिफ्ट करणे यामुळे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनची पातळी कमी होते. याचा थेट परिणाम शुक्राणूंच्या संख्येवर आणि गुणवत्तेवर होतो.

मोबाईल फोन आणि ईएमएफ रेडिएशन

पॅंटच्या खिशात मोबाईल ठेवणे किंवा वारंवार लॅपटॉप मांडीवर ठेवल्याने निर्माण होणारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन शुक्राणूंची गतिशीलता आणि DNA अखंडता कमी करू शकते, असे अनेक अभ्यास सुचवतात.

उपाय काय?

वंध्यत्वाच्या 40-50% प्रकरणांमध्ये पुरुषांचे घटक जबाबदार असतात. वेळीच जीवनशैलीत बदल केल्यास (वजन कमी करणे, तंबाखू-दारू-ड्रग्स सोडणे, चांगला आहार, पुरेशी झोप, ताण कमी करणे) बऱ्याचदा प्रजनन क्षमता सुधारते.

