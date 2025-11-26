Male Infertility: सिगारेट-दारूमुळे नव्हे तर यामुळे धोक्यात येतंय पुरुषत्व, तुम्हीपण रोज याच चुका करता?

Male Infertility: सिगारेट-दारूमुळे नव्हे तर 'या' सवयींमुळे धोक्यात येतंय पुरुषत्व, तुम्हीपण रोज याच चुका करता?
Male Infertility Causes: पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेवर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यापैकी धूम्रपान, जास्त मद्यपान आणि बैठी जीवनशैली ही मुख्य कारणे मानली जातात.
Pravin Dabholkar | Nov 26, 2025, 07:04 PM IST
Male Infertility Causes: आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत, प्रजनन दर देखील वेगाने बदलत आहेत. पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेवर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यापैकी धूम्रपान, जास्त मद्यपान आणि बैठी जीवनशैली ही मुख्य कारणे मानली जातात. जगभरात प्रजनन क्षमता कमी होत आहे. रोजच्या सवयींशीसंबंधित ही कारणे आहेत. याबद्दल जाणून घेऊया.
बेकायदेशीर औषधांचा वापर
लठ्ठपणा (Obesity)
सततचा मानसिक ताण (Chronic Stress)
खराब आहार (Poor Diet)
वाढते वय (Advancing Age)
विकारांचा धोका
पर्यावरणातील विषारी पदार्थ (Environmental Toxins)
काही औषधे आणि स्टिरॉइड्स
झोपेचा अभाव आणि अनियमित झोप
मोबाईल फोन आणि ईएमएफ रेडिएशन
