तब्बल दोन तपानंतर छोट्या पडद्यावर झळकणार ममता कुलकर्णी; पहिल्यांदाच अगदी वेगळ्या रोलमध्ये दिसणार
Mamta Kulkarni Latest Updates: 90 च्या दशकातील ग्लॅमरस अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 24 वर्षांनंतर पुन्हा छोट्या पडद्यावर दिसणार आहेत. संन्यासाचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर त्या मनोरंजन विश्वापासून दूर होत्या. आता लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये पाहुण्या म्हणून येत असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
Priti Ved | Mar 01, 2026, 04:35 PM IST
24 वर्षांनंतर पुनरागमन
गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये कलंय काम
सेटवर आनंदी वातावरण
बदललेला लुक चर्चेत
प्रेक्षकांना हसवण्याचा उद्देश
लोकप्रिय कलाकारांची साथ
