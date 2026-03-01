English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • तब्बल दोन तपानंतर छोट्या पडद्यावर झळकणार ममता कुलकर्णी; पहिल्यांदाच अगदी वेगळ्या रोलमध्ये दिसणार

तब्बल दोन तपानंतर छोट्या पडद्यावर झळकणार ममता कुलकर्णी; पहिल्यांदाच अगदी वेगळ्या रोलमध्ये दिसणार

Mamta Kulkarni Latest Updates: 90 च्या दशकातील ग्लॅमरस अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 24 वर्षांनंतर पुन्हा छोट्या पडद्यावर दिसणार आहेत. संन्यासाचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर त्या मनोरंजन विश्वापासून दूर होत्या. आता लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये पाहुण्या म्हणून येत असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Priti Ved | Mar 01, 2026, 04:35 PM IST
1/8

24 वर्षांनंतर पुनरागमन

Mamta Kulkarni

सुमारे 24 वर्षे दूर राहिल्यानंतर ममता कुलकर्णी पुन्हा टेलिव्हिजनवर झळकणार असल्याने हा त्यांच्या कारकिर्दीतील खास क्षण मानला जात आहे.

2/8

गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये कलंय काम

Mamta Kulkarni

करण अर्जुन, क्रांतिवीर, सबसे बड़ा खिलाड़ी, चाइना गेट यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिकांमुळे त्या 90 च्या दशकातील चर्चित अभिनेत्री ठरल्या होत्या.

3/8

सेटवर आनंदी वातावरण

Mamta Kulkarni

शोच्या सेटवर पोहोचल्यावर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपला आनंद व्यक्त केला आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

4/8

बदललेला लुक चर्चेत

Mamta Kulkarni

यावेळी त्या पारंपरिक साध्वी वेशाऐवजी लाल साडीमध्ये दिसल्या आणि त्यांचा नवा लुक चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरला.

5/8

प्रेक्षकांना हसवण्याचा उद्देश

Mamta Kulkarni

24 वर्षांनंतर टीव्हीवर येताना त्यांनी लोकांनी थोडे हलकेफुलके राहावे, हसायला वेळ द्यावा आणि आनंद घ्यावा असे सांगितले.

6/8

लोकप्रिय कलाकारांची साथ

Mamta Kulkarni

या सिझनमध्ये अली गोनी, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, अंकिता लोखंडे आणि विक्की जैन यांसारखे कलाकार प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत.

7/8

2002 नंतर रुपेरी पडद्यापासून दूर

Mamta Kulkarni

2002 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या कधी तुम कधी हम या चित्रपटानंतर त्यांनी चित्रपटसृष्टीपासून अंतर ठेवले होते.

8/8

लाफ्टर शेफ्स 3 मध्ये एन्ट्री

Mamta Kulkarni

त्या लवकरच लोकप्रिय कॉमेडी-कुकिंग शो लाफ्टर शेफ्स 3 मध्ये पाहुण्या कलाकार म्हणून सहभागी होणार आहेत.

