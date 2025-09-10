पृथ्वीवरील 'अमर' माणूस सापडला? सहा वेळा मृत घोषित करुनही परतलाय जिवंत
Viral Human Story : तुम्ही कधी ऐकलं आहे का, एखाद्या व्यक्तीला मृत घोषित केल्यानंतरही तो जिवंत झाला. पण आज आम्ही अशा व्यक्तीबद्दल सांगणार आहोत, जो पृथ्वीवरील अमर माणूस म्हणून ओळखला जातो. कारण हा 1 वेळा नाही, 2,3,4 नाही तर 6 वेळा मृत घोषित केल्यानंतर जिवंत झाला आहे.
Neha Choudhary | Sep 10, 2025, 05:30 PM IST
1/9
2/9
3/9
पहिला मृत्यू
4/9
दुसरा मृत्यू
5/9
तिसरा मृत्यू
दोन वेळा मृत्यूला हुलकावणी दिल्यानंतर त्याचा एका कार अपघात झाला. ज्यात तो गंभीर जखमी झाला आणि तो कोमात गेला. पुन्हा त्याचा श्वास थांबला म्हणून डॉक्टरांनी त्याचा मृत्यू झाला असं कुटुंबियांना सांगितलं. पण चमत्कार की अजून काही पण काही वेळातच त्यांने पुन्हा एकदा श्वास घ्यायला सुरुवात केली आणि तो जिवंत झाला.
6/9
चौथा मृत्यू
यावेळी त्याला एका दिवशी सापाने दंश केला. ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. आता पुन्हा लोकांनी त्याला मृत समजून शवपेटीत ठेवलं. पण यावेळी त्यांनी त्याला तीन दिवस शवपेटीत ठेवले. तीन दिवस झाले, तरीही त्याने हालचाल केली नाही. म्हणून त्यांनी त्याला अंत्यविधीसाठी नेण्यासाठी तयारी सुरु केली. पण अचानक त्याने पुन्हा डोळे उघडले आणि तो शवपेटीतून बाहेर आला. आता मात्र गावकऱ्यांसह कुटुंबातील प्रत्येक जण भयभीत झाले होते. अजीजी हा साधा माणूस नाही असं त्यांना वाटायला लागलं.
7/9
पाचवा मृत्यू
8/9
सहावा मृत्यू
9/9