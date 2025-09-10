English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पृथ्वीवरील 'अमर' माणूस सापडला? सहा वेळा मृत घोषित करुनही परतलाय जिवंत

Viral Human Story : तुम्ही कधी ऐकलं आहे का, एखाद्या व्यक्तीला मृत घोषित केल्यानंतरही तो जिवंत झाला. पण आज आम्ही अशा व्यक्तीबद्दल सांगणार आहोत, जो पृथ्वीवरील अमर माणूस म्हणून ओळखला जातो. कारण हा 1 वेळा नाही, 2,3,4 नाही तर 6 वेळा मृत घोषित केल्यानंतर जिवंत झाला आहे. 

Neha Choudhary | Sep 10, 2025, 05:30 PM IST
twitter
1/9

जीवन आणि मृत्यू हा निसर्गाचा शाश्वत नियम असून याबद्दल अनेक सिद्धांत आणि चमत्कार आहेत. एखाद्याच्या मृत्यूनंतर तो पुन्हा जिवंत होणे अशक्य आहे. मग पृथ्वीतलावर 6 वेळा जिंवत होणारा या व्यक्तीबद्दल तुम्हाला माहितीये का?

twitter
2/9

हो, अगदी बरोबर या पृथ्वीतलावर एक असा माणूस आहे, ज्याला अमर म्हणून ओळखला जातो. हा माणूस एकदा नाही तर तब्बल 6 वेळा मृत घोषित केल्यानंतर शवगृहातून बाहेर आला आहे. या माणसाचा नाव आहे  इस्माईल अजीजी जोट टांझानियामध्ये राहत होता. आज आपण त्याची विचित्र पण तितकीच भयानक कहाणी जाणून घेणार आहोत.

twitter
3/9

पहिला मृत्यू

अजीजी याचा पहिला मृत्यू का कामाच्या ठिकाणी गंभीर जखमी झाल्यावर डॉक्टरांनी त्याला उपचारादरम्यान मृत घोषित केलं. त्यानंतर कुटुंबाच्या लोकांनी तिला अंत्यविधीसाठी घेऊन जात असताना शवपेटी अचानक हलली. शवपेटी उघडताच आजीजी उठून बसला. हे पाहून लोक भयभीत झाले होते.   

twitter
4/9

दुसरा मृत्यू

 दुसऱ्या मृत्यूची कहाणी अशी होती की, त्याला मलेरिया झाला होता. त्यात त्याची प्रकृती खूप खालावली होती. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आणि डॉक्टरांनी तसं घोषितही केलं. आता पुन्हा त्याला शवपेटीतून घेऊन जात असताना त्याने डोळे उघडले. त्यानंतर कुटुंबांना धक्काच बसला.   

twitter
5/9

तिसरा मृत्यू

दोन वेळा मृत्यूला हुलकावणी दिल्यानंतर त्याचा एका कार अपघात झाला. ज्यात तो गंभीर जखमी झाला आणि तो कोमात गेला. पुन्हा त्याचा श्वास थांबला म्हणून डॉक्टरांनी त्याचा मृत्यू झाला असं कुटुंबियांना सांगितलं. पण चमत्कार की अजून काही पण काही वेळातच त्यांने पुन्हा एकदा श्वास घ्यायला सुरुवात केली आणि तो जिवंत झाला.     

twitter
6/9

चौथा मृत्यू

यावेळी त्याला एका दिवशी सापाने दंश केला. ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. आता पुन्हा लोकांनी त्याला मृत समजून शवपेटीत ठेवलं. पण यावेळी त्यांनी त्याला तीन दिवस शवपेटीत ठेवले. तीन दिवस झाले, तरीही त्याने हालचाल केली नाही. म्हणून त्यांनी त्याला अंत्यविधीसाठी नेण्यासाठी तयारी सुरु केली. पण अचानक त्याने पुन्हा डोळे उघडले आणि तो शवपेटीतून बाहेर आला. आता मात्र गावकऱ्यांसह कुटुंबातील प्रत्येक जण भयभीत झाले होते. अजीजी हा साधा माणूस नाही असं त्यांना वाटायला लागलं. 

twitter
7/9

पाचवा मृत्यू

आजीजीने या सगळ्यांना गोष्टींना कंटाळून जीव घेण्याचा प्रयत्न केला. यात डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं खरं पण काही वेळातच पुन्हा जिवंत झाला. आता लोकांच्या मनातील भीती अधिक वाढली. अजीजी सामान्य माणूस नसून एक शैतान तर नाही असं त्यांना वाटू लागलं. 

twitter
8/9

सहावा मृत्यू

सहाव्या वेळी तर सर्वांत भयानक घटना घडली. गावातील लोकांनी त्याला भूत समजून त्याच्या घर जाळलं. ज्यात त्याचा सहाव्यांदा मृत्यू झाला. घराची राखरांगोळी झाली तरीही यातून तो पुन्हा जिवंत बाहेर आला. आता मात्र लोकांची भीती अधिक वाढली. गावाकरांनी त्याला वाळीत टाकलं. 

twitter
9/9

मृत्यूवर मात करणारा हा अजीजी मात्र आज एकाकी जीवन जगत आहे. त्याच्यावर आत्मा किंवा दृष्ट शक्तीचा वास आहे, असं गावकरांना वाटतं. त्याचा असं जिवंत होण्यामागे नेमंक काय कारण आहे, हे आजपर्यंत कोणाला कळलं नाहीय. विज्ञानातही त्याचा जिवंत होण्याचे रहस्य समोर आणू शकले नाही. पण त्याच्या जीवन-मृत्यूच्या या अद्भुत प्रवासाने जगाला हादरवून सोडलं आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

'अशी ही बनवाबनवी'मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, 'उचकी आली अन्...'

पुढील अल्बम

&#039;अशी ही बनवाबनवी&#039;मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, &#039;उचकी आली अन्...&#039;

'अशी ही बनवाबनवी'मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, 'उचकी आली अन्...'

'अशी ही बनवाबनवी'मधील शंतनूचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पत्नीने इतक्या वर्षांनी अखेर केला खुलासा, 'उचकी आली अन्...' 9
भेटीचा चौकार! 2 महिन्यात अशी वाढत गेली ठाकरेंची जवळीक; कधी गणपती, कधी वाढदिवस, तर कधी....

भेटीचा चौकार! 2 महिन्यात अशी वाढत गेली ठाकरेंची जवळीक; कधी गणपती, कधी वाढदिवस, तर कधी....

भेटीचा चौकार! 2 महिन्यात अशी वाढत गेली ठाकरेंची जवळीक; कधी गणपती, कधी वाढदिवस, तर कधी.... 12
10 पट वेगाने वितळत आहेत हिमालयातील हिमनद्या; भारत पाकिस्तानसह हे 8 देश पाण्याच्या थेंबासाठी तरसणार

10 पट वेगाने वितळत आहेत हिमालयातील हिमनद्या; भारत पाकिस्तानसह हे 8 देश पाण्याच्या थेंबासाठी तरसणार

10 पट वेगाने वितळत आहेत हिमालयातील हिमनद्या; भारत पाकिस्तानसह हे 8 देश पाण्याच्या थेंबासाठी तरसणार 8
दर 26 सेकंदांनी पृथ्वी हादरते! कुणालाच हे का धक्के जाणवत का नाहीत? संशोधकांनी सांगितले धक्कादायक कारण

दर 26 सेकंदांनी पृथ्वी हादरते! कुणालाच हे का धक्के जाणवत का नाहीत? संशोधकांनी सांगितले धक्कादायक कारण

दर 26 सेकंदांनी पृथ्वी हादरते! कुणालाच हे का धक्के जाणवत का नाहीत? संशोधकांनी सांगितले धक्कादायक कारण 9