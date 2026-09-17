/W, W, W, W, W... मानव सुथारचा भन्नाट स्पेल; 5 बळी घेत परदेशात केला कहर!

टीम इंडियाचा स्टार अष्टपैलू मानव सुथार मागील काही दिवसांमध्ये टीम इंडियासाठी पदार्पण केल्यानंतर तो कमालीची कामगिरी करत आहे. त्याने आता परदेशामध्ये देखील धूमाकुळ घातला आहे.
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भारतीय फिरकी गोलंदाज मानव सुथारने श्रीलंकेविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या कसोटी मालिकेत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. त्याने आपल्या पदार्पणातच छाप पाडली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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सुथारने इंग्लंडमधील काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. तो फलंदाजांना क्रीजवर स्थिरावू देत नाही. त्याला त्याच्या गोलंदाजीसाठी अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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तो वॉरविकशायरकडून खेळतो. त्याने पुन्हा एकदा आपल्या संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वॉरविकशायर आणि एसेक्स यांच्यातील सामन्याच्या पहिल्या डावात मानव सुथारला एकही बळी मिळाला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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दुसऱ्या डावात पाच बळी घेत त्याने आपले कौशल्य सिद्ध केले. त्याच्या गोलंदाजीने संपूर्ण सामन्याचे चित्रच पालटले. दुसऱ्या डावात एसेक्सचा संघ १८९ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यांच्या फलंदाजांनी निराशा केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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सुथारने २४ षटकांत ७५ धावा देऊन पाच बळी घेतले. वॉरविकशायरला विजयासाठी १३३ धावांचे लक्ष्य देण्यात आले. संघाने २६ षटकांत केवळ दोन गडी गमावून सहज विजय मिळवला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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सुथारने पॉल वॉल्टर आणि डीन एल्गरसारख्या मोठ्या खेळाडूंना बाद केले. या पराभवामुळे एसेक्सला मोठा धक्का बसला. मानव सुथार कसोटी सामन्यांमध्ये आपल्या फिरकी गोलंदाजीने कहर करण्यास कटिबद्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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दमदार कामगिरी करून भारतीय संघात आपले स्थान कायमचे पक्के करायचे आहे. सुथारने काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये पाच सामन्यांत २६ बळी घेत आपले कौशल्य आधीच दाखवून दिले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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दोनदा पाच बळी घेण्याची कामगिरीही केली आहे. त्याने वॉरविकशायरला चार सामने जिंकून आणि केवळ एक सामना गमावून यश मिळवून दिले आहे. सुथारने प्रत्येक सामन्यात आपल्या गोलंदाजीने सर्वांना मंत्रमुग्ध केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया