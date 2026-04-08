गोल्ड, डायमंड सगळे फेशिअल फिके पडतील, घरच्या घरी बनवा आंब्याचा फेसपॅक, चेहरा चंद्रासारखा चमकेल

Know How To Make Mango Face Pack: आंब्याची चव सर्वांनाच आवडते, पण तुम्हाला माहित आहे का की, आंबा खाल्ल्याने त्वचेला अगणित फायदे मिळतात. आंब्यापासून बनलेले फेसपॅक त्वचेला हानिकारक सूर्यकिरणांपासून वाचवतो. ज्यामुळे सन्सस्क्रीनची गरजच भासणार नाही. हे फेसपॅक घरच्या घरी कसे बनवायचे जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.   

Manali Sagvekar | Apr 08, 2026, 06:31 PM IST
आंब्यापासून फेसपॅक कास बनवायचा?

Mango Benefits For Skin: उन्हाळा सुरू झाला की, सर्वजण फक्त आंबा कधी खायला मिळतोय याचीच वाट पाहत असतात. आंब्याची चव इतकी मोहक असते की अगदी नवजात बाळालाही ती भोवते. पण आंबा जितका चविष्ट तितका त्वचेसाठीही फायदेशीर असतो. आंब्यापासून बनलेला फेसपॅक स्किनकेअरसाठी वापरला तर तुम्हाला वेगळ्या सन्सस्क्रीन क्रिमची गरजच लागणार नाही. चला तर मग जाणून घेऊया आंबे खाण्याचे फायदे आणि फेसपॅक कसा बनवायचा?   

बीटा-कॅरोटीन आणि कॅरोटीनॉइड्स

त्वचेवर बाहेरून लावले जाणारे सनस्क्रीन फक्त त्वचेच्या वरच्या थराचे संरक्षण करते. पण आंब्यामध्ये बीटा-कॅरोटीन आणि कॅरोटीनॉइड्स मोठ्या प्रमाणात असतात. जेव्हा तुम्ही आंबा खाता तेव्हा हे घटक त्वचेच्या पेशींमध्ये साठवले जातात आणि सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून पेशींचा बचाव करतात.   

फोटो प्रोटेक्टिव्ह गुणधर्म

आंब्यामध्ये फोटो प्रोटेक्टिव्ह गुणधर्म असतात. जे सूर्याच्या प्रखर उन्हामुळे त्वचा लाल होण्यापासून आणि त्वचेवर चट्टे पडण्यापासून संरक्षण करतात.   

व्हिटॅमिन सी

तसेच उन्हामुळे त्वचेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक कोलेजन नष्ट होतो, यामुळे चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडतात. पण आंब्यातील व्हिटॅमिन सी कोलेजन तयार करण्यास मदत करते आणि त्यातील अँटी-ऑक्सिडंट्स त्वचेचे नुकसान भरून काढतात.   

व्हिटॅमिन ए

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आंब्यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा टिकून राहतो. उन्हाळ्यात त्वचा कोरडी पडून टॅनिंग होते, पण आंब्यातील व्हिटॅमिन ए त्वचेला पुन्हा जीवनदान करतात.   

आंब्याचा गर, दही आणि मध

आंब्यापासून बनलेला फेस पॅक उन्हामुळे काळी पडलेली त्वचा उजळवण्यासाठी आणि पेशींचे रक्षण करण्यासाठी फायदेशीर ठरतो. यासाठी आंब्याचा गर, दही आणि मधाचे मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण चेहऱ्यावर आणि हातांवर लावा. 15 मिनिटे ठेवून चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा. या फेस पॅकमुळे टॅन काढून टाकण्यास मदत होईल.   

आंब्याचा गर आणि बेसन

तुमची त्वचा संवेदनशील असेल आणि प्रखर उन्हामुळे जळजळ होत असेल तर, आंब्याचा गर आणि बेसनपासून एक उत्तम फेस पॅक बनवू शकता. जो त्वचेवर एक नैसर्गिक एक्सफोलिएटर म्हणून काम करेल.आणि त्वचेला जळजळ होणार नाही.   

आंब्याचा गर आणि गव्हाचा कोंडा

उन्हामुळे त्वचेवर मृत त्वचा साचून राहते, जी वेळेत न काढल्यास त्वचा आणखी काळी पडू शकते. यासाठी आंब्याच्या गरामध्ये गव्हाचा कोंडा किंवा रवा मिसळून फेस पॅक तयार करा. याच्या वापराने मृत त्वचा काढून टाकण्यास मदत होते.   

ICICI bank facts: ICICI बँकेचा फुल फॉर्म काय? तुम्हाला माहितेय उत्तर?

ICICI bank facts: ICICI बँकेचा फुल फॉर्म काय? तुम्हाला माहितेय उत्तर? 8
इराण-अमेरिकेत युद्धविराम, काय होणार स्वस्त अन् काय होणार महाग?

इराण-अमेरिकेत युद्धविराम, काय होणार स्वस्त अन् काय होणार महाग? 9
SBI, PNB, ICICI की HDFC? कोणती बँक FD वर देते जास्त व्याज; श्रीमंतीचं सिक्रेट तुम्हाला माहिती असायला हवं!

SBI, PNB, ICICI की HDFC? कोणती बँक FD वर देते जास्त व्याज; श्रीमंतीचं सिक्रेट तुम्हाला माहिती असायला हवं! 9
प्रभू श्री राम की लंकापती रावण, नितेश तिवारी यांच्या चित्रपटात कोण सर्वाधिक श्रीमंत?

प्रभू श्री राम की लंकापती रावण, नितेश तिवारी यांच्या चित्रपटात कोण सर्वाधिक श्रीमंत? 8