'या' 10 मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पुन्हा उपोषण करतायत

Manoj Jarange Protest : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आजपासून अंतर वाली सराटीत आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. शुक्रवारी जरांगे यांची शिष्टमंडळासोबत चर्चा झाली मात्र या चर्चेत जरांगे यांचं समाधान झालं नाही. त्यामुळे जरांगे आमरण उपोषण करण्यावर ठाम आहेत. दरम्यान उपोषण सुरू केलं तरी राज्य सरकारला चर्चेसाठी दरवाजे खुले असल्याचं जरांगे यांनी म्हटलं आहे. .जरांगे यांच्या सोबत राधाकृष्ण विखे आणि प्रसाद लाड यांनी चर्चा केल्यानंतर विखे यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय आयुक्तांशी चर्चा केली.
जरांगे यांना मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत एक लेखी पत्र राज्य सरकार कडून सोपवण्यात आलं असल्याची माहिती समोर आली आहे.मात्र या पत्रातील तपशील कळू शकलेला नाही.त्यामुळे जरांगे यांच्या आजच्या भूमिकेकडे सर्वाचं लक्ष लागले आहे.
मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना 29 मे च्या आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या
सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थांचा GR काढा. 1994 च्या धर्तीवरच GR काढा
महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्या. आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा
सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा. महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहीजे
कुणबी प्रमाणपत्र दिलेले त्याची व्हॅलिडिटी द्या. मराठा उपसमिती काही कामाची नाही, अध्यक्षाला काम नाही. उपसमिती बरखास्त करा
स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा. शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला लावा
मनोज जरांगे उपोषणाला बसल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. जालन्यात समृद्धी महामार्गावर मराठा समाजाकडून रस्ता रोको करण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गावर नाव्हा शिवारात मराठा बांधवांनी समृद्धी महामार्ग रोखला आहे.
कोल्हापूरातून पहिले आरक्षण लागू मात्र कोल्हापूर गॅझेट सुद्धा लागू झाले पाहिजे. खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांचा जरांगे यांच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा