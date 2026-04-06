  • फिल्टरपाड्यातील ताडपत्री ते 1,80,00,000 रुपयांचे पवईत आलिशान फ्लॅट,असं आहे गौरव मोरेचं घर; Inside Photo

फिल्टरपाड्यातील ताडपत्री ते 1,80,00,000 रुपयांचे पवईत आलिशान फ्लॅट,असं आहे गौरव मोरेचं घर; Inside Photo

Gaurav More Powai Home : मुंबईत हक्काचं घर घेणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. अभिनेता गौरव मोरेची ही इच्छापूर्ती झाली आहे. पवई नजीक्या फिल्टरपाड्यात ताडपत्रीच्या घरात राहणाऱ्या गौरव मोरेने पवई न सोडण्याचा निश्चय केला होता. अखेर त्याने पवईतच तब्बल 1 कोटी 80 लाखांच घर घेतलं आहे. अतिशय सुंदर आणि साध्या थिमचं घर तुम्ही पाहिलंत का? पाहा या घराचे Inside Photo  

Dakshata Thasale | Apr 06, 2026, 06:35 PM IST
महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम गौरव मोरे याचं पवईत घर झालं आहे. 1,80,00,000 रुपयाचं घर घेतलं आहे. हे घर पवईतील म्हाडामध्ये आहे. गौरव मोरे पवईतूनच आल्यामुळे त्याला ही जागा आपलीशी वाटते. 

नावाची पाटी

गौरव मोरे पवईच्या फिल्टरपाड्यातून आला आहे. त्याने त्याची ही ओळख नवीन घरातही जपली आहे. त्यामुळे त्याच्या घरात खास आकर्षणाचा विषय आहे ती म्हणजे नेम प्लेट 'फिल्टरपाड्याचा बच्चन'. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमात त्याला बच्चन म्हणून ओळखलं जायचं. 

गौरव मोरेने आपल्या नवीन घरातही साधेपणा जपला आहे. गौरव मोरेच्या घरी पेंटिंग काढलेलं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची फोटो फ्रेम राहिली आहे. तसेच गौतम बुद्धांची देखील अतिशय सुंदर अशी पांढऱ्या रंगाची मूर्ती ठेवली आहे. 

गणेश मोरेच्या घरातील स्वपंपाक घर देखील अतिशय खास आहे. यामध्ये देखील पांढऱ्या आणि पिस्ता रंगाचा वापर केला आहे. अतिशय मोठं असं त्याचं किचन आहे.   

गौरव मोरेने घरात अतिशय सुंदर अशी लहान मुलांची खोली रंगवली आहे. यामध्ये पिस्ता आणि गुलाबी रंगाचा वापर केला आहे. तसेच लाकडाचे आकर्षक शेल्फ पाहायला मिळत आहे. 

गौरव मोरेने संपूर्ण घराला अतिशय पांढऱ्या रंगाची थिम दिली आहे. पिस्ता रंग गौरव मोरेला अतिशय आवडत असल्यामुळे त्याने घराला अतिशय पेस्टल रंगाची थिम पाहायला मिळत आहे. 

ऋतुजा बागवेची खास पोस्ट

अभिनेत्री ऋतुजा बागवेने गौरव मोरे आणि त्याची पत्नी प्रियांका कारेकरसोबतचा फोटो पोस्ट केला आहे. गौरव मोरेने घरासोबतच आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. प्रियांका कारेकरसोबतचा फोटो शेअर करत लग्नाची गोड बातमी शेअर केली आहे. 

गौरव मोरेचं नवीन घर पाहण्यासाठी अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित होते. यावेळी शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यावेळी उपस्थित राहिल्या होत्या. तसेच अनेक कलाकारांनी देखील गौरव मोरेच्या घराला भेट दिली आहे. 

अशी झाली स्वप्नपूर्ती

गौरव मोरेने 25 सप्टेंबर 2025 रोजी पोस्ट शेअर करत घराची गोड बातमी शेअर केली होती. जवळपास 6 महिन्यांनंतर गौरव मोरे आपल्या पवईच्या हक्काच्या घरी राहायला गेला आहे.   

पुढील अल्बम

