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'पिठी भात' मराठी अभिनेत्याचं हॉटेल व्यवसायात पदार्पण, कोकणातील शाकाहारी पदार्थांची मांदियाळी

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 10, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:47 PM IST

अभिनेता समीर खांडेकरने मुंबईतील दादर परिसरात कोकणातील शाकाहारी संस्कृतीवर 'पिठी भात' नावाचं रेस्टॉरंट सुरु केलं. सध्या सगळीकडे याचीच जोरदार चर्चा रंगली आहे. 

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 1/9

अनेक मराठी कलाकार आता अभिनयासोबतच हॉटेल व्यवसायतही उतरले आहेत. श्रेया बुगडे, ऋतुजा बागवे, निरंजन कुलकर्णी , मृणाल दुसानीस, सत्या मांजरेकर, अनघा भगरे यांच्यापाठोपाठ आता अभिनेता समीर खांडेकरने देखील हॉटेल सुरु केलं आहे. 

 

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 2/9

समीर खांडेकरने मुंबईतील दादरमधील रानडे रोडवरील मेट्रोच्या स्टेशनच्या पाठीमागे 'पिठी भात' नावाचं फूड रेस्टॉरंट सुरु केलं आहे. यामध्ये त्याने कोकणातील शाकाहारी पदार्थांच्या खांद्यसंस्कृतीचे पदार्थ ठेवले आहेत. 

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 3/9

या रेस्टॉरंटमध्ये पिठी भात, घावणे-चहा, आंबोळी यासारखे कोकणी शाकाहारी पदार्थ चाखता येणार आहे. समीरच्या या रेस्टॉरंटमध्ये अस्सल चवीचे व्हेज पदार्थ मिळणार आहेत. 

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 4/9

समीर खांडेकर हे नाव मराठी कलाविश्वातील अतिशय लोकप्रिय असं नाव आहे. मालिका, नाटक, सिनेमांमध्ये समीरने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. 

 

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 5/9

समीरने पोस्टमध्ये शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये हॉटेलचा पत्ता दिला होता. समीरचे हॉटेल शॉप.नं बर , कॉर्नर व्ह्यू बिल्डिंग, गोखले रोड, दादर वेस्ट, मुंबई – 28, लॅण्डमार्क- दादर मेट्रो स्टेशन, A3 एक्झिट येथे आहे.

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 6/9

अभिनेता समीर खांडेकरच्या 'पिठी भात' या हॉटेलात शिरा, वांगी, सुरण आणि बटाट्याची काप, पोहे, रस शिरवाळे, मालपुआ, सार भात, पिठी भात, मालवणी वडे, काळा वाटाणा उसळ यांसारख्या कोकणी शाकाहारी पदार्थांची चव चाखता येणार आहे.

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 7/9

समीर खांडेकरने शेअर केलेल्या पोस्टला अश्विनी कासार, रसिका वेंगुर्लेकर, ऋतुजा बागवे, भार्गवी चिरमुले, वनिता खरात, स्पृहा जोशी, मयुरी देशमुख यांसारख्या कलाकारांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच समीरचे अभिनंदनही केले आहे.

 

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 8/9

सध्या सोशल मीडियावर 'पिठी भात'ची चर्चा रंगली आहे. कोकणातील मांसाहारी पदार्थांबाबत चर्चा होते. मात्र कोकणातील व्हेज पदार्थ दुर्लक्षित राहिले आहेत. 

Sameer Khandekar Pithi Bhaat 9/9

कोकणताली शाकाहारी पदार्थांची खास चव समीर खांडेकरच्या 'पिठी भात' या रेस्टॉरंटमध्ये चाखता येणार आहे. 

TAGS:
Sameer Khandekar
Pithi Bhaat
समीर खांडेकर
पिठी भात

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