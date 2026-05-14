/फॅमिलीसोबत कुठे गेलाय सिद्धार्थ जाधव? पत्नी तृप्ती अक्कलवरने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष

Siddharth Jadhav and Family : अभिनेता सिद्धार्थ जाधव सध्या मुली आणि पत्नीसह फिरायला गेला आहे. त्याने कुटुंबासोबतचे फोटो शेअर केले आहे. या फोटोनंतर पुन्हा एकदा चर्चांन उधाण आलं आहे. सिद्धार्थ नक्की कुठे गेलाय? याबाबत चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे.
मराठी सिनेसृष्टीत स्वतःचा ठसा उमटवल्यानंतर अभिनेता सिद्धार्थ जाधवने बॉलिवूडमध्ये स्वचःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सिद्धार्थ जाधव सध्या आपल्या कुटुंबासोबत छान वेळ घालवत असल्याच दिसत आहे.
सध्या मुलांना सुट्ट्या आहेत अशावेळी पालक मुलांना घेऊन सुट्ट्यांवर जाताना दिसतात. सिद्धार्थ जाधव आणि त्याची पत्नी तृप्ती अक्कलवार मुलींसोबत मलेशियाला गेले आहेत.
सिद्धार्थ जाधव आणि तृप्ती अक्कलवार यांना दोन मुली आहे. त्यांची नावे स्वरा आणि इरा. हे चौघेही मलेशियाला पिकनिकला गेल्याचं दिसत आहे. त्यांच्या फोटोंनी सध्या सगळ्यांच लक्ष वेधलं आहे.
मलेशियातील हे फोटो शेअर करत असताना सिद्धार्थने खास पोस्ट लिहिली आहे. सिद्धार्थने Vacation Mode on...Happy Vibes असे कॅप्शन देत फोटो पोस्ट केले आहेत.
सिद्धार्थ जाधवने ट्विन टॉवर्सजवळ पोस्ट देत कुटुंबासोबत फोटो काढले आहे. सोशल मीडियावर हे फोटो प्रचंड व्हायरल झाले आहेत.
सिद्धार्थ जाधवने बॉलिवूडमध्ये स्वतःच्या अभिनयाने आणि कामाने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. नुकताच तो नागराज मंजुळेच्या 'मटका किंग' मध्ये तो दिसला होता.
तसेच सिद्धार्थ जाधवचं साऊथचा अभिनेता विजय सेतुपतीने 'गांधी' सिनेमात सोबत काम केल्यानंतर कौतुक केलं होतं.
सिद्धार्थ जाधव अनेकदा मुलींसोबत वेळ घालवताना दिसत आहे.