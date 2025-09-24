English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं बोल्ड फोटोशूट, सगळीकडे फक्त याचीच चर्चा

छोट्या पडद्यावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री अक्षया नाईक. सध्या आपल्या बोल्ड फोटोशूटमुळे चर्चेत आली आहे. 

Dakshata Thasale | Sep 24, 2025, 06:52 PM IST
twitter
1/9

ये रिश्ता क्या कहलाता है' या हिंदी मालिकेतून अभिनेत्री अक्षया नाईक प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. 

twitter
2/9

यानंतर कलर्स मराठीवरील 'सुंदरा मनामध्ये भरली' मालिकेतून घराघरात पोहोचली.

twitter
3/9

अक्षया नाईकने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामधून तिने बोल्ड फोटोशूट शेअर केलं आहे. 

twitter
4/9

पोस्टमध्ये अक्षयाने म्हटलं आहे की, यमुनेचा न्यूडमधील प्रवास हा केवळ कलेसाठी पोझ देण्याबद्दल नाही - तर तो तिचे शरीर, तिच्या निवडी आणि तिची प्रतिष्ठा परत मिळवण्याच्या धाडसाबद्दल आहे. एक लहान शहरातील महिला जी अशा जागेत पाऊल ठेवण्याचे धाडस करते जिथे शरीर पुरुषांच्या नजरेपलीकडे शुद्ध कला आहे. या प्रक्रियेत, ती कला बनते. ती अस्वस्थता स्वीकारते, कलंकाशी लढते आणि ती ज्या त्वचेत राहते त्यातच ती शक्ती शोधते   

twitter
5/9

ही पोस्ट अक्षया नाईकने न्यूडचे दिग्दर्शक रवी जाधव आणि अभिनेत्री छाया कदम, कल्याणी मुळेला टॅग केले आहेत. 

twitter
6/9

अक्षया नाईकने बोल्ड फोटो पोस्ट केले आहेत. या फोटोवर सगळे आणि सहकलाकार सेलिब्रिटी कौतुक करत आहे. 

twitter
7/9

'सन मराठी'वरील ' कॉन्स्टेबल मंजू ' ही मालिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

twitter
8/9

अक्षया नाईकने एकदा बेबी बंपचे फोटो शेअर केले होते. त्यावेळी चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

twitter
9/9

अक्षया नाईकच्या या फोटोवरुन पुन्हा एकदा वनिता खरातच्या बोल्ड फोटोशूटची चर्चा आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबई- कोकण रो-रो सेवेबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट, आणखी दोन शहरात थांबा मिळणार

पुढील अल्बम

मुंबई- कोकण रो-रो सेवेबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट, आणखी दोन शहरात थांबा मिळणार

मुंबई- कोकण रो-रो सेवेबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट, आणखी दोन शहरात थांबा मिळणार

मुंबई- कोकण रो-रो सेवेबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट, आणखी दोन शहरात थांबा मिळणार 8
99% Mobile Chargers पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? Timepass किंवा योगायोग नाही, यामागे आहेत 6 कारणं

99% Mobile Chargers पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? Timepass किंवा योगायोग नाही, यामागे आहेत 6 कारणं

99% Mobile Chargers पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? Timepass किंवा योगायोग नाही, यामागे आहेत 6 कारणं 9
42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना कैफ, या वयातील गरोदरपणाशी संबंधीत धोका किती?

42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना कैफ, या वयातील गरोदरपणाशी संबंधीत धोका किती?

42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना कैफ, या वयातील गरोदरपणाशी संबंधीत धोका किती? 8
iPhone 17 स्वस्तात खरेदी करण्यासाठी &#039;हे&#039; 5 देश आहेत उत्तम पर्याय, जाणून घ्या किंमत

iPhone 17 स्वस्तात खरेदी करण्यासाठी 'हे' 5 देश आहेत उत्तम पर्याय, जाणून घ्या किंमत

iPhone 17 स्वस्तात खरेदी करण्यासाठी 'हे' 5 देश आहेत उत्तम पर्याय, जाणून घ्या किंमत 9