मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं बोल्ड फोटोशूट, सगळीकडे फक्त याचीच चर्चा
छोट्या पडद्यावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री अक्षया नाईक. सध्या आपल्या बोल्ड फोटोशूटमुळे चर्चेत आली आहे.
Dakshata Thasale | Sep 24, 2025, 06:52 PM IST
पोस्टमध्ये अक्षयाने म्हटलं आहे की, यमुनेचा न्यूडमधील प्रवास हा केवळ कलेसाठी पोझ देण्याबद्दल नाही - तर तो तिचे शरीर, तिच्या निवडी आणि तिची प्रतिष्ठा परत मिळवण्याच्या धाडसाबद्दल आहे. एक लहान शहरातील महिला जी अशा जागेत पाऊल ठेवण्याचे धाडस करते जिथे शरीर पुरुषांच्या नजरेपलीकडे शुद्ध कला आहे. या प्रक्रियेत, ती कला बनते. ती अस्वस्थता स्वीकारते, कलंकाशी लढते आणि ती ज्या त्वचेत राहते त्यातच ती शक्ती शोधते
