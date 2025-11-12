English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...म्हणून प्रत्येक महिलेचं स्वत:च्या मालकीचं एक घर असावं! अभिनेत्रीनं म्हणाली, 'उद्या माहेर...'

Marathi Actress On Why Every Women Should Buy Home: लग्न करताना मुलाचं स्वत:चं घर असावं असा विचार करताना मुलींचंही घर असणं का महत्त्वाचं आहे याबद्दल अभिनेत्रीने आपलं मत व्यक्त केलं आहे. तिने नक्की काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 12, 2025, 12:21 PM IST
...म्हणून प्रत्येक महिलेचं घर असावं

tejaswinipandit

प्रत्येक मुलाचं स्वत:चं घर असावं अशी किमान अपेक्षा लग्न ठरतवाना असते. मात्र प्रत्येक महिलेचंही स्वत:चं घर असणं अधिक महत्त्वाचं का आहे याबद्दल एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीनं विधान केलं आहे. विशेष म्हणजे आईच्या निधनानंतर तिने सांगितलेल्या वाक्याचा संदर्भ देत अभिनेत्रीने हे विधान केलं आहे. तिने नेमकं काय कारण सांगितलंय या मागचं ते जाणून घेऊयात...

ज्योती चांदेकर यांचं निधन

tejaswinipandit

ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर (ज्योती पंडित) यांचे 16 ऑगस्ट 2025 रोजी निधन झाले. त्या 69 वर्षांच्या होत्या आणि वृद्धापकाळातील अल्पशा आजाराने त्यांचे निधन झाल्याचे सांगितले जात आहे.   

तेजस्विनी भावूक

tejaswinipandit

अभिनेत्री तेजस्विनी पंडितची आई असलेल्या ज्योती चांदेकर 'ठरलं तर मग' या लोकप्रिय मराठी मालिकेत 'पूर्णा आजी' या भूमिकेसाठी ओळखल्या जायच्या. आई अशी आकस्मिक पद्धतीने सोडून गेल्याने तेजस्विनी फार भावूक झालेली.   

प्रत्येक महिलेने स्वत:चं घर का घ्यावं?

tejaswinipandit

आता तेजस्विनीने तिच्या आईची एक जुनी आठवण सांगताना प्रत्येक महिलेने स्वत:चं घर का घ्यावं याबद्दल भाष्य केलं आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे लग्न करताना मुलाचं स्वत:चं घर असावं असा विचार करताना मुलींचंही घर असणं का महत्त्वाचं आहे याबद्दल तेजस्विनीने भाष्य केलं आहे.

आयुष्यभर भाड्याच्या घरात...

tejaswinipandit

"आम्ही ना आयुष्यभर भाड्याच्या घरात राहिलो होतो. आमचं स्वतःच घर कधीच नव्हतं, ही खूप पूर्वीची गोष्ट आहे," असं तेजस्विनीने सांगितलं.  

माझ्या खिशात पैसे नव्हते तेव्हा मी...

tejaswinipandit

"तिने हे म्हणणं माझ्या मनात इतकं कोरलं होतं की, वयाच्या 24 व्या वर्षी माझ्या खिशात पैसे नव्हते तेव्हा मी पुण्यात एक घर बुक केलं होतं," असं तेजस्विनी म्हणाली.  

माझी ईच्छा होती की...

tejaswinipandit

"माझ्या वडिलांनी बघितलेलं ते शेवटचं घर होतं. माझी ईच्छा होती की त्या दोघांनी तिथे राहावं. मला मुंबईत घर करायचं आहे पण मी ते लवकरच करेन," असा विश्वास तेजस्विनीने व्यक्त केला.  

उद्या माहेर आपल्याला परकं होतं त्यामुळे...

tejaswinipandit

"विशेष करून महिलांना स्वतःच्या हक्काचं एक तरी छप्पर पाहिजे. कारण आपण लग्न करून कुणाच्यातरी घरी जातो, देव करो असं होऊ नये कोणाच्या आयुष्यात पण उद्या माहेर आपल्याला परकं होतं त्यामुळे कोणीजरी घरातून जा म्हटलं की तिला किमान एक खोली तरी स्वतःच्या हक्काची असायला हवी," असं तेजस्विनीने सर्व महिलांना सांगितलं. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

