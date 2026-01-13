English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  नववधू प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रांत स्पेशल रॉयल लूक एकदा पहाच!

नववधू प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रांत स्पेशल रॉयल लूक एकदा पहाच!

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look: मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडची लग्नानंतरची पहिली मकर संक्रांत आहे. यानिमित्ताने तिने सोशल मिडियावर तिच्या पारंपारिक लूकचे काही खास फोटो शेअर केले आहेत.   

Manali Sagvekar | Jan 13, 2026, 02:46 PM IST
प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड लग्नानंतरची तिची पहिली मकर संक्रांत साजरी करत आहे.   

प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

अभिनेत्री प्राजक्ताने 2 डिसेंबर 2025 रोजी शंभूराज खुटवड यांच्यासह लग्नगाठ बांधली.    

प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

प्राजक्ताने नववधू म्हणून पहिल्या मकर संक्रांतीचे काही खास क्षण  तिच्या चाहत्यांसह शेअर केले आहेत.   

प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

हलव्याच्या दागिन्यांचा श्रृंगार, नक्षीदार काळी साडी अशा रॉयल लूकमध्ये तिचे सौंदर्य झळकत आहे. प्राजक्ताने सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या फोटोंनी सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे.   

प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

यावेळी प्राजक्ताने टिशू सिल्कची काळी साडी परिधान केली आहे. साडीवर सोनेरी पानांची सुंदर नक्षी आहे.   

प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

या पारंपारिक लूकला साजेशी अशी हेअरस्टाईल आणि मेकअपमुळे तिचे सौंदर्य आणखीनच खुलून दिसत आहे.   

प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

या फोटोंमधील विशेष आकर्षण म्हणजे तिने परिधान केलेले हलव्याचे मंगळसूत्र आहे.   

प्राजक्ता गायकवाडचा मकर संक्रात स्पेशल लूक

Prajakta Gaikwad Makar Sankranti Look

स्वराज्यरक्षक संभाजी या मालिकेतील प्राजक्ताच्या येसूबाई या भूमिकेला मोठी पसंती मिळाली. सध्या ती वीर मुरारबाजी: पुरंदरची युद्धगाथा या आगामी चित्रपटाच्या तयारीत व्यस्त आहे.   

