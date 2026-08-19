/प्राजक्ता माळीने घेतला दुसरा फ्लॅट! 6.42 कोटी किमतीच्या घराचं मुंबईतलं नेमकं लोकेशन काय?

मराठी मनोरंजन इंडस्ट्रीमधील आघाडीची अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने मुंबईमध्ये 6.42 कोटींचा आलिशान फ्लॅट विकत घेतला असून 5.78 कोटींचं होम लोन तिने घेतलं आहे.
मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने मुंबईतील गोरेगाव परिसरात आलिशान घर खरेदी केलं आहे. गोरेगाव पूर्वेतील Oberoi Exquisite या उच्चभ्रू प्रकल्पातील तब्बल 6.42 कोटी रुपयांचा फ्लॅट तिने खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. मालमत्ता नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रांनुसार, हा फ्लॅट प्रकल्पाच्या टॉवर C मधील 28व्या मजल्यावर असून त्याचं कार्पेट एरिया सुमारे 996 चौरस फूट आहे. या व्यवहाराची अधिकृत नोंद 12 ऑगस्ट 2026 रोजी झाली.
प्राजक्ता माळीने या घरासाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहकर्जाचा आधार घेतला आहे. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, तिने Indian Bankकडून तब्बल 5.78 कोटी रुपयांचं होम लोन घेतलं आहे. म्हणजेच, घराच्या एकूण किमतीपैकी जवळपास 90 टक्के रक्कम कर्जाच्या माध्यमातून उभी करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम प्राजक्ताने स्वतः भरली असून, त्यासोबत मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर व्यवहाराचा खर्चही तिला करावा लागला आहे. कागदपत्रांनुसार, या कर्जाला 28 जुलै 2026 रोजी मंजुरी मिळाली होती.
996 चौरस फुटांच्या या फ्लॅटसोबत सुमारे 240 चौरस फुटांची एक टँडम कार पार्किंगची जागाही देण्यात आली आहे. प्राजक्ता माळीने हा फ्लॅट नूर खान आणि युसूफ अली खान यांच्याकडून खरेदी केला आहे. या व्यवहारासाठी तिने सुमारे 32.12 लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 30 हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरल्याची माहिती कागदपत्रांतून समोर आली आहे.
गोरेगाव पूर्वेतील Oberoi Exquisite हा प्रकल्प यापूर्वीही सेलिब्रिटींच्या मालमत्ता व्यवहारांमुळे चर्चेत आला आहे. अमिताभ बच्चन यांनी 2025 मध्ये या प्रकल्पातील दोन फ्लॅट्स विकले होते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या या दोन्ही व्यवहारांची किंमत प्रत्येकी 6 कोटी रुपये होती. त्यामुळे दोन्ही घरांची एकत्रित विक्री किंमत 12 कोटी रुपये झाली. या दोन्ही फ्लॅट्सचं क्षेत्रफळ प्रत्येकी सुमारे 1,820 चौरस फूट होतं आणि प्रत्येकासोबत दोन पार्किंगची जागा होती. अमिताभ बच्चन यांनी हे फ्लॅट्स 2012 मध्ये एकूण 8.12 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर सुमारे 13 वर्षांनी ते 12 कोटी रुपयांना विकले गेले.
रणवीर सिंह याचाही Oberoi Exquisiteमधील मालमत्तेशी संबंध राहिला आहे. 2023 मध्ये त्याने या प्रकल्पातील दोन फ्लॅट्स विकल्याची नोंद आहे. दोन्ही मालमत्तांचा कार्पेट एरिया सुमारे 1,324 चौरस फूट होता. हे फ्लॅट्स रणवीरने 2014 मध्ये प्रत्येकी सुमारे 4.64 कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. नंतर त्यांची विक्री अंदाजे 15.24 ते 15.25 कोटी रुपयांच्या दरम्यान झाली.
प्राजक्ता माळीच्या या नव्या मालमत्ता खरेदीमुळे तिचं नाव आता मुंबईतील महागड्या आणि सेलिब्रिटींच्या मालमत्ता व्यवहारांच्या यादीत जोडलं गेलं आहे.
6.42 कोटी रुपयांचा फ्लॅट, त्यासाठी घेतलेलं 5.78 कोटींचं गृहकर्ज आणि गोरेगावमधील उच्चभ्रू Oberoi Exquisiteसारखा प्रीमियम प्रकल्प या सगळ्यामुळे प्राजक्ताची ही रिअल इस्टेट खरेदी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.