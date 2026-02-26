Marathi Bhasha Gaurav Din Wishes: रुजवू मराठी भाषा... मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! प्रिय व्यक्तींना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा
Marathi Bhasha Gaurav Din Wishes Messages WhatsApp Status: दरवर्षी 27 फेब्रुवारी रोजी हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि जगभरातील मराठी भाषिकांकडून साजरा केला जातो . ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते प्रसिद्ध मराठी कवी विष्णू वामन शिरवाडकर म्हणजे टोपणनाव: कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनानिमित्त हा दिवस साजरा होतो. कुसुमाग्रज यांचे मराठी साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अमूल्य योगदान लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने 21 जानेवारी 2013 रोजी 27 फेब्रुवारी हा दिवस 'मराठी भाषा गौरव दिन' म्हणून घोषित केला.