  • Marathi Bhasha Gaurav Din Wishes: रुजवू मराठी भाषा... मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! प्रिय व्यक्तींना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Marathi Bhasha Gaurav Din Wishes Messages WhatsApp Status: दरवर्षी 27 फेब्रुवारी रोजी हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि जगभरातील मराठी भाषिकांकडून साजरा केला जातो . ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते प्रसिद्ध मराठी कवी विष्णू वामन शिरवाडकर म्हणजे टोपणनाव: कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनानिमित्त हा दिवस साजरा होतो. कुसुमाग्रज यांचे मराठी साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अमूल्य योगदान लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने 21 जानेवारी 2013 रोजी 27 फेब्रुवारी हा दिवस 'मराठी भाषा गौरव दिन' म्हणून घोषित केला.

Dakshata Thasale | Feb 26, 2026, 12:32 PM IST
मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 1

जात मराठी, धर्म मराठी शान मराठी, अभिमान मराठी! मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 2

रुजवू मराठी, फुलवू मराठी चला बोलू फक्त मराठी मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 3

आम्हाला गर्व आहे आम्ही मराठी असल्याचा... मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 4

माय मराठी, साद मराठी भाषांचा भावार्थ मराठी, बात मराठी, साथ मराठी जगण्याला या अर्थ मराठी मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 5

जगत राहावी, शिकत राहावी समजत राहावी, हसत राहावी अशी ही माया शब्दांच्याही पलीकडल्या भावनांना अखंड उमलवणारी ही मातृभाषेची कोवळी माया मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 6

माय मराठी! तुझ्यासाठी वात होऊनी जळते मी, क्षणाक्षणाने कणाकणाने तुझ्या स्वरूपा मिळते मी. मराठी राजभाषा दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 7

आईचा असे माझ्या एक वेगळाच तालस्वर प्रेमळ ती लडिवाळ भाषा मराठी सुंदर मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 8

माझा मराठीची बोलू कौतुके। परि अमृतातेहि पैजासी जिंके। ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन।। धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी । एवढ्या जगात माय मानतो मराठी।। मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 9

रुजवू मराठी भाषा खुलवू मराठी भाषा जगवू मराठी भाषा येणा-या प्रत्येक पिढीस अभिमान वाटेल अशी सदैव राहो माझी मराठी भाषा मराठी भाषा दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 10

मराठी म्हणजे गोडवा, मराठी म्हणजे प्रेम, मराठी म्हणजे संस्कार, मराठी म्हणजे आपुलकी, महाराष्ट्र मराठीला माय मानणाऱ्या सर्वांना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा - 11

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी सर्व मराठी बांधवांना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

