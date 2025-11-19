हाय सीलिंग, इंटिरियर अन्... गावात आलिशान घराला किती खर्च आला? सूरज चव्हाणच्या घराचे Inside Photos, किंमत...
Suraj Chavan New Home Cost Viral Photos: सूरज चव्हाणच्या नव्या घराची पहिली झलक पाहिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीह कमेंट केली आहे. मात्र छोट्याश्या गावात बांधलेलं हे आलिशान घर उभारायला किती खर्च आलाय? नेमकं याबद्दल काय बोललं जातंय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 19, 2025, 08:43 AM IST
1/15
छोट्याश्या गावात आलिशान घर
2/15
लग्नापूर्वीचे फोटो व्हायरल
3/15
स्वप्न पूर्ण झालं
4/15
घराची वास्तुशांती
6/15
देवीचा फोटो हातात घेऊन घरात प्रवेश
7/15
आलिशान घराची झलक
8/15
मॉड्युलर किचन
11/15
या राजकारण्याचे मानले आभार
12/15
अजित पवार कनेक्शन काय?
13/15
अजित पवारांकडून मदत?
14/15
अजित पवारांच कमेंट
15/15