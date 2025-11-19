English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हाय सीलिंग, इंटिरियर अन्... गावात आलिशान घराला किती खर्च आला? सूरज चव्हाणच्या घराचे Inside Photos, किंमत...

Suraj Chavan New Home Cost Viral Photos: सूरज चव्हाणच्या नव्या घराची पहिली झलक पाहिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीह कमेंट केली आहे. मात्र छोट्याश्या गावात बांधलेलं हे आलिशान घर उभारायला किती खर्च आलाय? नेमकं याबद्दल काय बोललं जातंय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 19, 2025, 08:43 AM IST
twitter
1/15

छोट्याश्या गावात आलिशान घर

surajchavanhome

बारामती तालुक्यातील मोढवे गावात सध्या एका आलिशान घराची चर्चा आहे. हे घर बिग बॉस मराठीचा विजेता असलेला अभिनेता सूरज चव्हाणचं आहे. या घराचे फोटो सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. हे घर आतून कसं आहे आणि त्यासाठी किती खर्च आलाय जाणून घेऊयात फोटोगॅलरीमधून...

twitter
2/15

लग्नापूर्वीचे फोटो व्हायरल

surajchavanhome

बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या पर्वाचा विजेता आणि अवघ्या महाराष्ट्राचा गुलिगत स्टार सूरज चव्हाण सध्या चर्चेत आहे. सूरज चव्हाणच्या घरी सध्या लगीनघाई सुरू आहे. नुकतेच त्याच्या लग्नाच्या शॉपिंगचे व्हिडीओ आणि प्री-वेडींगचे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

twitter
3/15

स्वप्न पूर्ण झालं

surajchavanhome

अशातच आता सूरज चव्हाणनं आणखी एक व्हिडीओ त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरुन शेअर केला आहे. सूरज चव्हाणचं घराचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे.

twitter
4/15

घराची वास्तुशांती

surajchavanhome

सूरज चव्हाणचं बारामतीत मोठ्ठं घर बांधून पूर्णपणे तयार झालं असून नुकतीच त्याच्या घराची वास्तुशांती पार पडली.   

twitter
5/15

घरची मंडळीही सहभागी

surajchavanhome

सूरज चव्हाणच्या घरची मंडळीही या वास्तुशांतीच्या सोहळ्यात सहभागी झाले होते.  

twitter
6/15

देवीचा फोटो हातात घेऊन घरात प्रवेश

surajchavanhome

हातात महालक्ष्मीचा फोटो घेऊन सूरजने त्याच्या नव्या घरात प्रवेश केला.  

twitter
7/15

आलिशान घराची झलक

surajchavanhome

सूरजनं स्वतः यासंदर्भात माहिती दिली असून व्हिडीओमधून त्यानं त्याच्या नव्याकोऱ्या आलिशान घराची झलक चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे.  

twitter
8/15

मॉड्युलर किचन

surajchavanhome

सूरजच्या घरात मॉड्युलर किचन आहे. या किचनची झळकही सूरजने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत पाहायला मिळाली.

twitter
9/15

रॉयल लूक चर्चेत

surajchavanhome

सूरजच्या घराचा रॉयल लूक चर्चेचा विषय ठरतोय.  

twitter
10/15

आकर्षक रंगसंगती

surajchavanhome

सूरजच्या घराची रचना आणि रंगसंगती सर्वांचेच लक्ष वेधून घेणारी आहे. 

twitter
11/15

या राजकारण्याचे मानले आभार

surajchavanhome

सूरजने नव्या घरात प्रवेश केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. अजित पवारांनी या घराच्या उभारणीसाठी सूरजला विशेष मदत केली. 

twitter
12/15

अजित पवार कनेक्शन काय?

surajchavanhome

सूरजने बिग बॉसचं बक्षीस (सुमारे 14-25 लाख) आणि इतर मदतीने घर बांधायला सुरुवात केली होती. मुख्य म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बिग बॉस जिंकल्यानंतर त्याला घर बांधून देण्याचं वचन दिलं होतं आणि ते पूर्ण केलं आहे.

twitter
13/15

अजित पवारांकडून मदत?

surajchavanhome

त्यामुळे हा बंगला बहुतांशी अजित पवार यांनी केलेल्या आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून बांधण्यात आल्याची चर्चा आहे. हे घर बारामती तालुक्यातील मोढवे गावात असून खूप मोठं आहे. घरात हाय सीलिंग, मोठ्या खिडक्या, मॉडर्न इंटिरियर आहे.  

twitter
14/15

अजित पवारांच कमेंट

surajchavanhome

त्यामुळेच घर बांधल्यानंतर अजित पवारांनीही सूरजच्या व्हिडीओवर पोस्ट करुन त्याला शुभेच्छा दिल्यात.

twitter
15/15

नेमका खर्च किती? चर्चा काय?

surajchavanhome

बिग बॉस मराठी सीझन 5 चा विजेता सूरज चव्हाण याच्या नवीन आलिशान बंगल्याचा नेमका खर्च किती हे सार्वजनिक झालेलं नाही. पण हे घर बांधण्यासाठी कोटी-दोन कोटींच्या घरातला खर्च असावा असं लोकांना वाटतं. मात्र घराच्या खर्चाचा नेमका कुठेच समोर आलेला नाही. सूरजने स्वतः कधीही या खर्चाबद्दल भाष्य केलेलं नाही. सर्वच बातम्यांमध्येही फक्त 'आलिशान बंगला' असा उल्लेख आढळतो.  

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या 'या' एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या; बनले भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट

पुढील अल्बम

महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या &#039;या&#039; एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या; बनले भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट

महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या 'या' एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या; बनले भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट

महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या 'या' एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या; बनले भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट 9
&#039;माझी काय चूक....,&#039; समीर वानखेडेंनी मांडली आपली व्यथा, &#039;लोक मला चोर समजतात, अन्...&#039;

'माझी काय चूक....,' समीर वानखेडेंनी मांडली आपली व्यथा, 'लोक मला चोर समजतात, अन्...'

'माझी काय चूक....,' समीर वानखेडेंनी मांडली आपली व्यथा, 'लोक मला चोर समजतात, अन्...' 8
आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला &#039;या&#039; 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता

आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला 'या' 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता

आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला 'या' 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता 12
FD-RD आता विसरुन जाल! सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी FMP ठरतेय स्मार्ट निवड; कमी रिस्क अन् तगड्या कमाईचा कॉम्बो!

FD-RD आता विसरुन जाल! सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी FMP ठरतेय स्मार्ट निवड; कमी रिस्क अन् तगड्या कमाईचा कॉम्बो!

FD-RD आता विसरुन जाल! सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी FMP ठरतेय स्मार्ट निवड; कमी रिस्क अन् तगड्या कमाईचा कॉम्बो! 12