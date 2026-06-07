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Marathi Box Office Collection: मराठी चित्रपटसृष्टीची दमदार घोडदौड! 6 महिन्यांत मराठी सिनेमांची 200 कोटींपार कमाई

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 07, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:58 PM IST

Marathi Box Office Collection: यंदाचं वर्ष मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी फारच उत्तम ठरलं. कारण गेल्या 6 महिन्यांत मराठी सिनेमांनी बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली आहे. 

 

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मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी 2026 हे वर्ष अत्यंत यशस्वी ठरत असून बॉक्स ऑफिसवर मराठी सिनेमांचा दबदबा कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. विविध विषय, दमदार कथा आणि प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत मराठी चित्रपटांनी 200 कोटी रुपयांहून अधिक व्यवसायाची नोंद केली आहे.

 

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या यशस्वी प्रवासात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला चित्रपट म्हणजे दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांचा ‘देऊळबंद २’. प्रदर्शित झाल्यानंतर केवळ दोन आठवड्यांत या चित्रपटाने 60.50 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवत नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. प्रेक्षकांकडून मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि राज्यभरातील हाऊसफुल्ल शो यामुळे चित्रपटाची यशस्वी घोडदौड सुरूच आहे.

 

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 तर समीर आशा पाटील यांच्या ‘सुपर डुपर’ चित्रपटानेही चांगली कामगिरी करत 3.85 कोटी रुपयांची कमाई केली.

 

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यंदाच्या वर्षाची सुरुवातही मराठी चित्रपटांसाठी सकारात्मक ठरली. दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांच्या ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ या चित्रपटाने 32 कोटी रुपयांची कमाई करत वर्षाची दमदार सुरुवात करून दिली.

 

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 त्यानंतर केदार शिंदे दिग्दर्शित ‘अगं अगं सूनबाई काय म्हणताय सासूबाई’ या चित्रपटाने 10 कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला. 

 

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मे महिन्यात प्रदर्शित झालेल्या ‘राजा शिवाजी’ या भव्य ऐतिहासिक चित्रपटाने तर मराठी चित्रपटसृष्टीला नवे यश मिळवून दिले. अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली साकारलेल्या या चित्रपटाने आतापर्यंत तब्बल 130 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित या चित्रपटाला महाराष्ट्रासह देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला.

 

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दरम्यान, ‘देऊळबंद २’च्या अभूतपूर्व यशानंतर चित्रपटाचे दिग्दर्शक प्रवीण तरडे, अभिनेत्री स्नेहल तरडे, ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी तसेच निर्माते आणि तंत्रज्ञांच्या चमूने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. 

 

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यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी चित्रपटाला मिळालेल्या यशाबद्दल आनंद व्यक्त करत संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले. मराठी चित्रपटसृष्टी सातत्याने प्रगती करत असल्याचे सांगत त्यांनी चित्रपटाच्या यशाचे कौतुक केले.

 

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गेल्या सहा महिन्यांत मराठीत एकूण 32 चित्रपट प्रदर्शित झाले असून त्यांच्या एकत्रित कमाईने 200 कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टी नव्या सुवर्णकाळाकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

 

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