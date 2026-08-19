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6 फोटो, 7 शब्दांची कॅप्शन अन्... मराठी सोशल मिडिया स्टारला Friend Request मुळे मिळाली आयुष्याची जोडीदार; ती आहे तरी कोण?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 19, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:15 PM IST

त्यानेच आपल्या फोटोशूटमधील काही खास फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना ही गूड न्यूज दिली आहे.

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सहा फोटो, सात शब्दाची कॅप्शन अन् चाहत्यांसाठी गुड न्यूज

त्याने सहा फोटो शेअर करत यासंदर्भातील माहिती आपल्या चाहत्यांना दिली असून या फोटोंना सात शब्दांची कॅप्शन दिली आहे. कोण आहे हा सोशल मीडिया स्टार आणि त्याची होणारी पत्नी कोण जाणून घ्या...

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गुपचूप साखरपुडा उरकला

प्रसिद्ध सोशल मिडिया स्टार आकाश साळुंखेने गुपचूप साखरपुडा उरकला आहे.

 

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चाहत्यांना गुड न्यूज

स्वत: आकाशने आपल्या आयुष्याच्या जोडीदारासोबतचे फोटो शेअर करत चाहत्यांना गुड न्यूज दिली आहे.

 

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मोजून सात शब्दांची कॅप्शन

आकाशने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या फोटोंना, "Thank god I sent the friend request" अशी कॅप्शन दिली आहे. त्याची ही सात शब्दांची कॅप्शन चर्चेचा विषय ठरतेय.

 

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मैत्रीणीलाच केलं आयुष्याचा जोडीदार

म्हणजेच आकाशने सोशल मीडियावरुन झालेल्या मैत्रीतूनच आपला जोडीदार निवडला आहे.

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कोण आहे आकाशची होणारी पत्नी?

आकाशच्या होणाऱ्या पत्नीचं नाव ऐश्वर्या परब असं आहे. ऐश्वर्या ही व्हिज्युअल आर्टिस्ट आहे.

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डान्सचीही चर्चा

दोघांच्या साखरपुड्यामधील डान्सचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.

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अभिनंदनाचा वर्षाव

आकाश आणि ऐश्वर्या दोघांच्या फोटोवर त्यांच्या चाहत्यांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

 

TAGS:
social media
engagement
photo
viral

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