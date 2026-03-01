English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Monthly Horoscope : पैसा..नोकरी..इक्रीमेंट..प्रेम..?; होळी, गुढीपाडव्याचा हा महिना तुमच्यासाठी कसा?

March 2026 Monthly Horoscope : यावर्षातील पहिलं चंद्रग्रहण मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला असणार आहे. होळी आणि गुढीपाडवा असलेला हा महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून विशेष असणार आहे. कारण मार्च महिन्यात ग्रहांच्या हालचाली केवळ वैयक्तिक जीवनापुरत्या मर्यादित नसून करिअर, आरोग्य, प्रेमसंबंध आणि आर्थिक बाबींवर परिणाम करणार आहे. प्रत्येक राशीसाठी याचा परिणाम असणार आहे. काहींसाठी, हा प्रगती आणि यशाचा काळ असला, तरी काहींना सावधगिरीने पुढे जाण्याची गरज असणार आहे.

Neha Choudhary | Mar 01, 2026, 08:44 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

चंद्रग्रहणाचा हा महिना सुरुवातीला खूपच आव्हानात्मक राहणार आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला तुमच्या कष्टाचे आणि प्रयत्नांचे पूर्ण फळ मिळणार आहे. या काळात तुम्ही तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात परिश्रमपूर्वक काम करणारा असणार आहे. व्यवसायात असलेल्यांना अपेक्षित नफा मिळणार आहे. ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. तर नोकरीत असलेल्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत गवसणार आहे. ही शुभ आणि फायदेशीर परिस्थिती सुमारे दोन आठवडे राहणार आहे. पण या काळात तुम्ही उधळपट्टी करु नका.  आरोग्य, नातेसंबंध, करिअर आणि व्यवसायाच्या बाबतीत या महिन्याचा मध्य काहीसा प्रतिकूल राहणार आहे. कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे तुम्ही घनिष्ठ नातेसंबंधांकडे लक्ष कमी देणार आहे. त्याचप्रमाणे, आरोग्याचा प्रश्न तुम्हाला चिंतेत टाकणार आहे. तर तुम्हाला कामाशी संबंधित काही अडचणी येण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्हाला संयम आणि विवेकाने समस्या सोडवाव्या लागणार आहेत. व्यवसायात असलेल्यांनी धोकादायक गुंतवणूक टाळा. तसंच आर्थिक व्यवहारात अत्यंत सावधगिरी बाळगा. महिन्याच्या सुरुवातीला नातेसंबंधांच्या बाबतीत थोडा तणावपूर्ण असणार आहे. या काळात, तुमचे कुटुंबातील वरिष्ठ सदस्य किंवा तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होण्याचे संकेत आहेत. महिन्याच्या मध्यापर्यंत, कुटुंबातील सदस्यांसोबतचे गैरसमज कमी होण्यापेक्षा वाढण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगा.

वृषभ (Taurus Zodiac)

मार्चच्या मध्यातील काही काळ वगळता, संपूर्ण महिना तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार आहे. तुमच्या कारकिर्दीत आणि व्यवसायात अपेक्षित प्रगती आणि नफा मिळणार नाही. मार्चमध्ये पदोन्नतीची शक्यता आहे किंवा तुम्हाला दुसऱ्या संस्थेकडून उच्च पदाची ऑफर येणार आहे. या महिन्यात, तुम्ही तुमची कामगिरी सुधारण्यासाठी तुमच्या कामाच्या पद्धतींमध्ये बदल करावा लागणार आहे. कामावर तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. या महिन्यात तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबद्दल सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. हा काळ कौटुंबिक आनंदासाठी मध्यम फलदायी ठरणार आहे. तुमच्या प्रेम जोडीदाराशी किंवा जीवनसाथीशी चांगले संबंध राखण्यासाठी, तुम्हाला त्यांच्या इच्छा आणि भावनांचा विचार करावा लागणार आहे. विरोधक तोडगा काढण्यासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. या काळात, व्यवसायात जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी तुम्ही बनवलेली कोणतीही रणनीती यशस्वी होणार आहात. त्यासोबत बाजारात तुमची प्रतिष्ठा वाढणार आहे. प्रेम आणि वैवाहिक संबंध सुसंवादी राहणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांसाठी मार्च महिना नवीन संधींसाठी दरवाजे उघडणार आहे. जर तुम्ही आळस आणि अभिमानावर मात केली तर तुमचे यश आणि नफा अपेक्षेपेक्षा जास्त राहणार आहे. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून नोकरी शोधत असाल किंवा नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर या महिन्यात तुमच्या इच्छा पूर्ण होणार आहे. संपूर्ण महिन्यात, तुम्हाला देश-विदेशातील सहकारी, कुटुंब आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही हा महिना तुमच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे. जर तुम्ही महिन्याच्या उत्तरार्धात किरकोळ आरोग्य समस्यांकडे दुर्लक्ष केले तर तुमचे आरोग्य संपूर्ण महिना सामान्य राहणार आहे. त्याचप्रमाणे, संबंध सुधारण्यासाठी, लोकांशी मैत्रीपूर्ण पद्धतीने संवाद साधणे योग्य ठरणार आहे. जर तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांच्या भावना आणि अपेक्षांकडे दुर्लक्ष केले नाही आणि त्यांच्याशी संवाद साधला नाही तर कौटुंबिक समस्या बऱ्याच प्रमाणात सुटणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात करिअर आणि व्यवसायासाठी प्रवास करणे आनंददायी ठरणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदी वेळ घालवण्याच्या संधी मिळणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

हा महिना तुमच्यासाठी संमिश्र असणार आहे. या लोकांना त्यांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करावी लागणार आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला, नशिबाच्या अभावामुळे तुम्हाला कामाशी संबंधित अडचणी येण्याचे संकेत आहेत. कामाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. तर जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी तुम्हाला खूप धावपळ करावी लागणार आहे. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात, कुटुंबातील सदस्यांकडून अपेक्षित पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला थोडे नैराश्य वाटणार आहे. तुम्ही कोणत्याही कामात घाई करणे किंवा निष्काळजीपणा करु नका. संपूर्ण महिन्यात काळजीपूर्वक वाहन चालवा आणि नियमांचे उल्लंघन करु नका. महिन्याच्या मध्यानंतरचा काळ काही प्रमाणात दिलासा देणारा ठरणार आहे. या काळात, तुमचा व्यवसाय पुन्हा रुळावर येणार आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित वाद परस्पर संमतीने सोडवले जाणार आहे. सरकार आणि सरकारशी संबंधित बाबींमध्येही तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, नोकरीशी संबंधित समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातूनही हा काळ अनुकूल आणि फलदायी असणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

मार्च महिन्याची सुरुवात तुमच्यासाठी शुभ आणि सौभाग्य घेऊन आला आहे. या काळात, तुमची नियोजित कामे वेळेवर आणि इच्छित पद्धतीने पूर्ण होतील. पण दीर्घकाळापासून रखडलेली कामे देखील गती घेणार आहेत. कामावर तुम्हाला वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही पाठिंबा मिळणार आहे. तुमच्या कामाची प्रशंसा होणार आहे. महिन्याचा दुसरा आठवडा व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर राहील. त्यांना त्यांच्या व्यवसायात इच्छित नफा मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या बोलण्याने आणि वागण्याने इतरांना प्रभावित करण्यात यशस्वी होणार आहात. राजकारणात गुंतलेल्यांना उच्च पद किंवा मोठी जबाबदारी मिळणार आहे. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदी वेळ घालवण्याच्या संधी मिळणार आहे.  प्रेम जीवन देखील उत्कृष्ट राहणार आहे. पण महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये कोणतेही गैरसमज टाळावे लागणार आहे. या काळात, समजूतदारपणे वागल्याने आणि कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद राखल्याने गोष्टी सुधारणार आहेत. मार्च महिन्याच्या अखेरीस, काही चांगली बातमी मिळाल्याने आनंद वाढणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळणार आहे. तर तुमचे प्रेमसंबंध गोड राहणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

तुमच्यासाठी मार्चची सुरुवात शुभ राहणार आहे. या काळात तुमचे संपूर्ण लक्ष तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात प्रगती करण्यावर असणार आहे. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत व्यवसायाशी संबंधित कारणांसाठी लांब किंवा कमी अंतराचा प्रवास होण्याचे संकेत आहेत. तुम्ही कामावर वेळेवर तुमचे काम नियोजन करणार आहात. ज्यामुळे तुम्ही तुमची कामे वेळेवर पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. नोकरदार व्यक्तींना महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही प्रचंड पाठिंबा आणि सहकार्य लाभणार आहे. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या निर्णयांची प्रशंसा करणार आहेत. या काळात, नोकरदार महिलांसाठी पदोन्नतीमुळे केवळ कामावरच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबातही त्यांचा आदर वाढणार आहे. महिन्याचा उत्तरार्ध विद्यार्थ्यांसाठी थोडा प्रतिकूल राहणार आहे. त्यांना त्यांच्या अभ्यासात अडथळे येणार आहेत. परीक्षेचे निकाल अपेक्षेनुसार न आल्यास निराशा येणार आहे. महिन्याच्या तिसऱ्या सहामाहीत, तुम्हाला काही अनपेक्षित मोठे खर्च येणार आहेत. ज्यामुळे आर्थिक अडचणी येणार आहेत. हा काळ व्यावसायिक दृष्टिकोनातून मध्यम फलदायी आहे. नातेसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून, महिन्याचा पहिला भाग थंड असणार आहे पण महिन्याच्या मध्यापासून, तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते ताणले जाणार आहे. या काळात, तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)

मार्चच्या चौथ्या आठवड्याचा अपवाद वगळता, संपूर्ण महिना तुमच्यासाठी शुभ आणि सौभाग्यपूर्ण राहणार आहे. या महिन्यात, तुम्ही कामावर एका मोठ्या प्रकल्पावर काम करणार आहात. तुमच्या मेहनतीला आणि प्रयत्नांना पूर्ण यश मिळणार आहे. मार्चमध्ये नोकरी किंवा सामाजिक कार्यात असलेल्यांना लक्षणीय यश मिळणार आहे. तुमच्या मेहनतीने आणि प्रयत्नांनी खूश होणार आहे. अधिकारी तुमच्यावर महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सोपवणार आहे. व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याच्या चांगल्या संधी मिळणार आहे. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात, तुम्ही एक मोठा व्यवसाय करार करणार आहात. ज्यामुळे तुमची बाजारपेठेतील प्रतिष्ठा वाढणार आहे. या महिन्यात, प्रमुख व्यक्तींशी तुमचे संबंध वाढणार आहे. तुम्हाला सत्ता आणि सरकारमधील लोकांकडून फायदा होणार आहे. महिन्याच्या मध्यात, तुम्ही तुमच्या भौतिक सुखसोयी वाढविण्यासाठी लक्षणीय रक्कम खर्च करणार आहात. या काळात कौटुंबिक सहली आणि पर्यटनाचे नियोजन करणार आहात. एकंदरीत, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल. प्रेमसंबंधही दृढ होणार आहे. संपूर्ण महिनाभर तुमच्या प्रिय जोडीदाराशी तुमचे चांगले संबंध राहणार आहे.  वडिलोपार्जित मालमत्ता तुम्हाला मिळण्याची शक्यता आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

तुमच्यासाठी हा महिना अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर ठरणार आहे. या महिन्यात तुम्हाला अपेक्षित यश आणि तुमच्या नियोजित प्रयत्नांमध्ये मोठी कामगिरी मिळाल्याने आनंद मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या विरोधकांना पराभूत करण्यात पूर्णपणे यशस्वी होणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय तुमच्या बाजूने लागणार आहे. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद सौहार्दपूर्णपणे सोडवले गेल्यास तुम्ही सुटकेचा नि:श्वास सोडणार आहात. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा किंवा स्पर्धांशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या कानावर पडणार आहे. या काळात, तुमचे कठोर परिश्रम तुम्हाला आनंद देणार आहे.  तुम्हाला देश-विदेशातील लोकांकडून भरपूर पाठिंबा मिळणार आहे. तुमची कीर्ती आणि आदर वाढणार आहे. महिन्याच्या मध्यात घेतलेला व्यवसाय प्रवास आनंददायी आणि फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात तुम्हाला महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक नफा प्राप्त होणार आहे. जर तुमचे कोणतेही कर्ज थकले असेल तर ते परतफेड करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमचा बहुतेक वेळ तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदाने व्यतित करणार आहात. तुमच्या वैवाहिक किंवा प्रेमसंबंधात निर्माण झालेले कोणतेही गैरसमज या महिन्यात दूर होणार आहे. घरी धार्मिक आणि शुभ कार्यक्रम घडणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

मार्च महिना धनु राशीसाठी अस्थिर राहणार आहे. या महिन्यात गोष्टी कधी अनुकूल तर कधी प्रतिकूल वाटणार आहे. म्हणून, तुम्हाला तुमचे काम काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे. रागाच्या भरात किंवा भावनेतून निर्णय या महिन्यात घेऊ नका. महिन्याची सुरुवात तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल असणार आहे. कामावर असलेल्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही तुम्हाला पाठिंबा आणि सहकार्य मिळणार असून तुमच्या कामाचं कौतुक होणार आहे.  कठोर परिश्रम आणि प्रयत्नांनी तुम्हाला लक्षणीय यश मिळणार आहे. पण या काळात तुम्हाला तुमच्या विरोधकांपासून सावध रहावे लागणार आहे. विशेषतः महिन्याचा मध्य भाग तुमच्यासाठी प्रतिकूल मानला जाईल.  या महिन्यात त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यापूर्वी किंवा कोणत्याही प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांच्या हितचिंतकांचा सल्ला घ्यावा. धोकादायक गुंतवणूक टाळा आणि तुमचे कागदपत्र वेळेवर पूर्ण करा. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याबद्दल चिंतित असणार आहे. तुमच्या मुलांशी संबंधित कोणत्याही समस्या मानसिक ताण देणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

हा महिना तुमच्यासाठी संमिश्र असणार आहे. मार्चच्या सुरुवातीला तुम्हाला घरगुती समस्यांमुळे काही मानसिक त्रास जाणवणार आहे. कुटुंब आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित समस्या तुमच्या कामावरही परिणाम करणार आहे. मार्चमध्ये नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांच्या कामात कोणताही निष्काळजीपणा करु नका. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत काही समस्या तुमच्या प्राथमिक कामावर आणि ध्येयांवर परिणाम करणार आहे. या काळात घाईघाईने आणि आवेगपूर्ण निर्णय घेणे टाळा. कामावर इतरांसोबत एकत्र काम करणे फायदेशीर ठरणार आहे. महिन्याच्या मध्यात, नियम आणि प्रक्रियांचे उल्लंघन केल्याने तुमच्या बॉसचा राग तुम्हाला सहन करावा लागणार आहे. अवांछित बदली होण्याची शक्यता देखील आहे. या महिन्यात व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायात मोठे चढ-उतार पाहावे लागणार आहे. बाजारात तुमची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या स्पर्धकांशी तीव्र स्पर्धा करावी लागणार आहे. पण, महिन्याच्या उत्तरार्धात, परिस्थिती अनुकूल होणार आहे. तुमचा व्यवसाय पुन्हा रुळावर येणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, व्यवसायाशी संबंधित मोठी समस्या सोडवली गेल्याने तुम्हाला आनंद अनुभवता येणार आहे. तुम्ही जमीन, इमारती किंवा इतर भौतिक सुखसोयींवर बराच पैसा खर्च करणार आहात. कठीण काळात, तुम्हाला कुटुंब आणि मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा आणि सहकार्य मिळणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

महिन्याची सुरुवात तुमच्यासाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर असणार आहे. या काळात रखडलेली कामांना गती मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळणार आहे. तुमच्या प्रयत्नांचे आणि कामातील परिश्रमांचे कौतुक होणार आहे. मोठ्या कामगिरी आणि यश मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिकांसाठी, मार्चच्या चौथ्या आठवड्याशिवाय, संपूर्ण महिना अनुकूल आणि फायदेशीर राहणार आहे. या महिन्यात, तुम्ही व्यावसायिक उद्देशाने अनेक लांब आणि लहान व्यावसायिक सहली करणार आहात. नोकरदार व्यक्तींना महिन्याच्या मध्यात नवीन पद मिळणार आहे. इच्छित ठिकाणी स्थानांतरणाची इच्छा देखील पूर्ण होणार आहे. भौतिक सुखसोयी वाढणार असून तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर विजयी मिळवणार आहात. महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात, तुम्हाला हंगामी आजारांपासून सावध राहा. या काळात, तुम्हाला तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, महिला धार्मिक कार्यात मग्न राहणार आहात. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिश्रमाचे फळ मिळणार आहे. उच्च शिक्षणातील अडथळे दूर होणार आहेत. जर तुम्ही परदेशी व्यवसायात गुंतलेले असाल तर महिन्याच्या शेवटी तुम्हाला एक मोठा करार करणार आहात. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार आहेत. वैवाहिक जीवन आनंदी राहणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

  हा महिना तुमच्यासाठी प्रचंड यश आणि समृद्धी घेऊन आला आहे. या महिन्यात तुम्हाला नशीबाची साथ मिळणार आहे. तुमची कामे वेळेवर आणि इच्छेनुसार पूर्ण होणार आहेत. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत सरकारी निर्णय किंवा न्यायालयीन खटला तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहेत. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत तुम्हाला विविध स्रोतांकडून आर्थिक लाभ मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमची संचित संपत्ती वाढणार आहे. पहिल्या सहामाहीत नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण केल्याने तुमचा उत्साह आणि धैर्य वाढणार आहे. हा काळ आरोग्य आणि नातेसंबंधांसाठी अनुकूल असणार आहे.  महिन्याच्या मध्यात, तुम्ही भौतिक सुखसोयींवर लक्षणीय रक्कम खर्च करणार आहात. या काळात तुम्ही जमीन, इमारती आणि वाहने खरेदी करणार आहात. महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात, तुम्हाला करिअर किंवा व्यवसायाच्या उद्देशाने लांबचा प्रवास करावा लागणार आहे. प्रवास आनंददायी आणि फायदेशीर असणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला करिअर आणि व्यवसायाशी संबंधित काही समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. पण शेवटी तुम्ही तुमच्या चातुर्याद्वारे त्यावर उपाय शोधणार आहात. प्रेमसंबंधात अधिक जवळीक वाढणार आहे. महिन्याच्या मध्यात तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून एक आश्चर्यकारक भेट मिळणार आहे.  (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

